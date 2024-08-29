В Госдуме призвали ввести госномера для электросамокатов

Партия "Справедливая Россия — За правду" считает необходимым ввести государственные номера для средств индивидуальной мобильности на федеральном уровне. Об этом информировала российское агентство РИА Новости депутат Государственной Думы Яна Лантратова.

По словам депутата, которая является членом данной российской политической партии, они уже многократно заявляли о необходимости принять серьёзные меры в отношении пользователей самокатов с электродвигателем. Кроме того, она напомнила, что уже долгое время партия пытается добиться того, чтобы все СИМ обладали государственными номерами, дабы все правонарушители ответили перед законом и несли ответственность за содеянное.

Депутат утверждает, что небольшое электрическое транспортное средство стало огромной проблемой для некоторых россиян. Более того, как правило, в аварии с электросамокатом попадают не достигшие совершеннолетия люди, акцентировала внимание Яна Лантратова.

Девушка добавила, что данная мера с введением государственных номеров для этого транспортного средства вполне хорошо показала себя в столице Российской Федерации. Пришло время обезопасить и регионы, заявила она.

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