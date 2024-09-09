Утверждены составы двух комиссий Государственного совета

Президент России Владимир Путин утвердил состав двух комиссий Государственного совета РФ: комиссия по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти и комиссия по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Председателем комиссии по взаимодействию органов публичной власти назначен руководитель президентской администрации Антон Вайно.

Председателем комиссии по оценке деятельности органов власти стал первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Комиссия по взаимодействию органов публичной власти Государственного совета Российской Федерации — орган, занимающийся обеспечением эффективной координации действий федеральных, региональных и муниципальных властей в рамках реализации государственной политики.

Комиссия по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов — орган, задача которого заключается в обеспечении взаимодействия между различными структурами исполнительной власти, а также в оценке качества и результативности их работы.

Фото: commons.wikimedia.org