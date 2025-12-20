Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:33

О них не говорят вслух, но они спасают жизни: в Крыму сорваны десятки диверсий

Управление ФСБ в Крыму эффективно защищает регион от угроз — Сергей Аксёнов

Сотрудники органов государственной безопасности играют ключевую роль в обеспечении стабильности и защиты страны, особенно в регионах, находящихся в зоне повышенных рисков. В Крыму эта работа напрямую связана с предотвращением диверсий и террористических угроз, о чём напомнил глава республики Сергей Аксёнов. Об этом сообщает издание "РИА Новости Крым".

Оценка работы крымского управления ФСБ

Глава Крыма поздравил сотрудников органов государственной безопасности с профессиональным праздником и подчеркнул результаты работы Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. По его словам, личный состав ведомства демонстрирует высокий уровень профессионализма и оперативности, успешно выполняя задачи по защите региона.

"Личный состав Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю работает профессионально, эффективно и оперативно, успешно выполняет поставленные задачи. На счету чекистов — множество предотвращенных диверсий и террористических атак, а значит, сохраненных жизней наших граждан", — написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Он отметил, что именно благодаря системной работе спецслужб удаётся предотвращать угрозы на ранних стадиях и не допускать реализации преступных замыслов.

Противодействие иностранным спецслужбам

Отдельное внимание руководитель региона уделил деятельности сотрудников ФСБ по выявлению вражеских агентов и лиц, сотрудничающих с иностранными спецслужбами. По словам Аксёнова, силовики последовательно разрушают планы внешнего вмешательства и пресекают попытки дестабилизации ситуации на полуострове.

Такая работа, как подчеркнул глава республики, формирует у жителей Крыма уверенность в том, что регион находится под надёжной защитой. Он отметил, что для крымчан вопрос безопасности имеет принципиальное значение, и действия сотрудников органов госбезопасности напрямую влияют на общественное спокойствие.

Профессиональный праздник органов госбезопасности

Сергей Аксёнов напомнил, что в России ежегодно 20 декабря отмечается профессиональный праздник работников органов государственной безопасности. Эта дата объединяет сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, Главного управления специальных программ президента и других структур, отвечающих за защиту государства.

Единый профессиональный праздник был официально установлен указом президента Российской Федерации 20 декабря 1995 года. С тех пор эта дата служит поводом не только для поздравлений, но и для публичной оценки вклада силовых ведомств в обеспечение безопасности страны и её регионов.

