Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Герб России Голубь Кремлевский Дворец Съездов
Герб России Голубь Кремлевский Дворец Съездов
© commons.wikimedia.org by EgorovaSvetlana is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Россия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:11

Кресты больше не "по умолчанию": государственный символ получил точную формулу

В описании герба РФ официально зафиксировали форму крестов — ТАСС

В российском законодательстве решили точнее прописать то, что и так давно видно на официальных изображениях герба. Об этом сообщает агентство ТАСС. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который закрепляет наличие крестов над коронами и державой на Государственном гербе РФ.

Какие изменения вносят в закон о гербе

Поправки вносятся в федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ "О Государственном гербе Российской Федерации". В действующем описании герба упоминания крестов не было, хотя на самих утверждённых изображениях они присутствуют. Теперь формулировку дополняют, чтобы исключить разночтения при использовании символа на документах и других официальных носителях.

В тексте уточняется, какие именно элементы увенчаны крестами и какой формы они должны быть.

"Малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", — отмечается в издании ТАСС.

Как законопроект проходил и почему его внесли

До рассмотрения в верхней палате документ прошёл через Государственную думу. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 9 декабря, а затем приняла его в окончательной редакции. Инициатором поправок выступила "Единая Россия".

В партии поясняли, что поводом для инициативы стали дискуссии вокруг "крестопада" — удаления или замены крестов и других религиозных символов на изображениях культовых зданий в СМИ, рекламе и сувенирной продукции. В середине июля Госдума приняла закон, запрещающий "крестопад". В ноябре депутаты также предложили ввести штрафы за эту практику: для граждан — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для компаний — до 300 тыс. руб.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Похолодание в Москве начнётся с 23 декабря — Позднякова сегодня в 10:01
Метеоновости шокировали прогнозом: в Москве резко сменится атмосферная циркуляция

Тёплая погода в Москве задержится лишь до выходных. Синоптики рассказали, когда столицу накроет резкое декабрьское похолодание.

Читать полностью » В Москве в начале недели выпадет снег и сформируется покров до 3 см — синоптик Тишковец сегодня в 9:57
Сначала снег, потом морозы: столицу ждёт неприятный погодный поворот

В Москве в начале недели ожидается мокрый снег, а к середине — заметное усиление морозов с понижением температуры до минус 14 градусов.

Читать полностью » Вспышку туберкулеза в школе зафиксировали в Новосибирске — депутат Бурмистров сегодня в 9:52
Не только дети, но и родители: кого ещё проверят на туберкулёз после скандала в новосибирской школе

В одной из школ Новосибирска выявили шесть случаев туберкулёза. В учреждении и среди контактных лиц начались масштабные медицинские проверки.

Читать полностью » Трассу Селихино-Николаевск перекрыли из-за снежных заносов — МЧС России сегодня в 9:39
Снежный занавес опустился на Хабаровский край: что творится на трассах прямо сейчас

Из-за последствий циклона в Хабаровском крае перекрыли участок трассы на севере региона. Дорожные службы продолжают расчистку.

Читать полностью » Инвесторы построят горнолыжный комплекс на горе Синюха в Вяземском районе — Администрация сегодня в 9:27
Власти отдают землю даром: какой проект в Вяземском районе решили поддержать государство

В Вяземском районе инвесторам предлагают проекты горнолыжного курорта и термального комплекса с господдержкой и высокой окупаемостью.

Читать полностью » Школу для беременных открыли с первого триместра в Южно-Сахалинске — Лимаренко сегодня в 9:21
Секрет спокойной беременности на Сахалине: консультации, которые снимут тревогу ещё до родов

В Южно-Сахалинске расширили формат "Школы беременных": занятия теперь доступны уже в первом триместре и охватывают не только медицину.

Читать полностью » Пожар на полигоне Терра-Н ухудшил качество воздуха в Новороссийске — Роспотребнадзор сегодня в 8:45
Гора мусора продолжает гореть: почему рекомендации Роспотребнадзора проигнорировали

Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в пригородах Новороссийска на фоне пожара на полигоне "Терра-Н" и дал рекомендации жителям.

Читать полностью » Гадюка год скрывалась в стенах дома на Кубани — Baza сегодня в 8:15
Не мыши, а нечто страшное: что на самом деле год шуршало в стенах дома на Кубани

Жительница Кубани год жила в страхе после появления гадюки в доме: змея исчезла, но шорохи в стенах не давали покоя. Чем все закончилось?

Читать полностью »

Новости
Общество
Правительство ускорило реализацию плана по борьбе с теневым сектором — Григоренко
Мир
США приостановят лотерею грин-карт Diversity Lottery после стрельбы у Брауновского университета — Кристи Ноэм
Красота и здоровье
Гонконгский грипп опасен для пожилых и детей — врач Вахрушева
Общество
Мошенники создают фейковые сообщества Тайного Санты — Храпунова
Общество
Приготовление новогоднего стола раздражает 47% россиян — опрос ВТБ
Общество
РЖД увеличили провозные возможности на направлении Москва — Петербург — РЖД
Общество
Суд в Югре вынес приговор по делу о хищении более 40 млн рублей — суды ХМАО
Общество
Более половины россиян хотят видеть на корпоративе живое выступление — hh.ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet