Кресты больше не "по умолчанию": государственный символ получил точную формулу

В российском законодательстве решили точнее прописать то, что и так давно видно на официальных изображениях герба. Об этом сообщает агентство ТАСС. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который закрепляет наличие крестов над коронами и державой на Государственном гербе РФ.

Какие изменения вносят в закон о гербе

Поправки вносятся в федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ "О Государственном гербе Российской Федерации". В действующем описании герба упоминания крестов не было, хотя на самих утверждённых изображениях они присутствуют. Теперь формулировку дополняют, чтобы исключить разночтения при использовании символа на документах и других официальных носителях.

В тексте уточняется, какие именно элементы увенчаны крестами и какой формы они должны быть.

"Малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", — отмечается в издании ТАСС.

Как законопроект проходил и почему его внесли

До рассмотрения в верхней палате документ прошёл через Государственную думу. Нижняя палата одобрила законопроект в первом чтении 9 декабря, а затем приняла его в окончательной редакции. Инициатором поправок выступила "Единая Россия".

В партии поясняли, что поводом для инициативы стали дискуссии вокруг "крестопада" — удаления или замены крестов и других религиозных символов на изображениях культовых зданий в СМИ, рекламе и сувенирной продукции. В середине июля Госдума приняла закон, запрещающий "крестопад". В ноябре депутаты также предложили ввести штрафы за эту практику: для граждан — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для компаний — до 300 тыс. руб.