Старые знаки — по новым требованиям: дорожную инфраструктуру ждёт поэтапная перестройка

С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения в ГОСТ, который регламентирует правила применения дорожных знаков, разметки и светофоров. Обновленный стандарт предусматривает появление новых дорожных знаков и уточняет порядок использования уже существующих элементов организации движения. Об этом пишет ТАСС.

Обновление правил организации движения

Новый ГОСТ затрагивает базовые принципы визуального регулирования дорожного движения. Документ определяет, как и в каких случаях должны устанавливаться дорожные знаки, наноситься разметка и применяться сигналы светофоров. Внесенные изменения направлены на унификацию требований и повышение понятности дорожной инфраструктуры для водителей и пешеходов.

Важной частью обновлений стало введение новых дорожных знаков. Они призваны учитывать изменения в транспортной среде, рост интенсивности движения и появление новых форм организации проезда, в том числе в городах.

Новые дорожные знаки и их значение

Согласно документу, в российскую практику вводятся дополнительные знаки, которые будут использоваться наряду с уже привычными обозначениями. Их задача — более точно информировать участников движения о режиме проезда, ограничениях и особенностях конкретных участков дорог.

Ожидается, что новые знаки позволят сократить количество неоднозначных ситуаций на дороге и упростят восприятие информации, особенно в сложных транспортных узлах и на загруженных городских магистралях.

Когда изменения станут обязательными

Изменения в ГОСТ официально вступают в силу с 1 января 2026 года. С этого момента новые требования станут обязательными при проектировании, реконструкции и модернизации улично-дорожной сети. При этом ранее установленные знаки и элементы организации движения будут приводиться в соответствие с обновленным стандартом поэтапно.

Обновление ГОСТа рассматривается как часть системной работы по повышению безопасности дорожного движения и адаптации правил к современным условиям эксплуатации дорог.