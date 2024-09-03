Международный фестиваль документального кино в Махачкале: кинолюбителей ждут 6 дней интересных показов

"Время наших героев": документальное кино о подвигах современности в Махачкале.

В столице Дагестана, на сцене Кумыкского театра имени Алимпаши Салаватова, стартует Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". С 4 по 6 сентября зрители смогут познакомиться с работами российских документалистов, посвященными участникам специальной военной операции.

В программе фестиваля - киноленты, рассказывающие о военных, медиках, волонтерах, военных корреспондентах, деятелях культуры, проявивших мужество и героизм в зоне боевых действий. Вниманию публики будут представлены как фильмы телеканала RT, так и работы независимых авторов и журналистов федеральных каналов.

Фестиваль откроется премьерой картины Руслана Гусарова и Артема Сомова "Будем жить", повествующей о судьбах трех бойцов, получивших ранения в ходе спецоперации. В программе также запланированы творческие встречи с авторами фильмов и героями, чьи истории легли в основу киноповествований.

Важной частью фестиваля станут дискуссии и круглые столы, посвященные актуальным темам. Известные эксперты, общественные деятели и лидеры мнений обсудят роль духовной поддержки для участников боевых действий, а также рассмотрят современные методы ведения информационной войны.

Особое внимание будет уделено 25-летию со дня разгрома международных бандформирований в Дагестане. Зрители увидят фильмы, посвященные тем событиям, а также смогут принять участие в дискуссии о героизме и самоотверженности людей, вставших на защиту своей Родины в разные периоды истории.

Документалист Руслан Гусаров подчеркнул символичность проведения фестиваля в год 25-летия победы над терроризмом в Дагестане. Он отметил, что фестиваль - это не просто показ фильмов, а возможность осмыслить важные исторические события и провести параллели между поколениями защитников Отечества.

Стоит отметить, что фестиваль "RT.Док: Время наших героев" уже посетил ряд российских городов, включая Москву, Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Курск, Иркутск и Волгоград. Также кинопоказы прошли в зоне СВО - в подразделениях Вооруженных Сил РФ и военных госпиталях.

Фото: Wikimedia Commons/ https://www.flickr.com/photos/143381734@N02/27663116196/in/dateposted-public/, Шамиль Магомедов , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)