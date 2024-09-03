Международный фестиваль документального кино в Махачкале: кинолюбителей ждут 6 дней интересных показов

"Время наших героев": документальное кино о подвигах современности в Махачкале.
В столице Дагестана, на сцене Кумыкского театра имени Алимпаши Салаватова, стартует Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". С 4 по 6 сентября зрители смогут познакомиться с работами российских документалистов, посвященными участникам специальной военной операции.
В программе фестиваля - киноленты, рассказывающие о военных, медиках, волонтерах, военных корреспондентах, деятелях культуры, проявивших мужество и героизм в зоне боевых действий. Вниманию публики будут представлены как фильмы телеканала RT, так и работы независимых авторов и журналистов федеральных каналов.
Фестиваль откроется премьерой картины Руслана Гусарова и Артема Сомова "Будем жить", повествующей о судьбах трех бойцов, получивших ранения в ходе спецоперации. В программе также запланированы творческие встречи с авторами фильмов и героями, чьи истории легли в основу киноповествований.
Важной частью фестиваля станут дискуссии и круглые столы, посвященные актуальным темам. Известные эксперты, общественные деятели и лидеры мнений обсудят роль духовной поддержки для участников боевых действий, а также рассмотрят современные методы ведения информационной войны.
Особое внимание будет уделено 25-летию со дня разгрома международных бандформирований в Дагестане. Зрители увидят фильмы, посвященные тем событиям, а также смогут принять участие в дискуссии о героизме и самоотверженности людей, вставших на защиту своей Родины в разные периоды истории.
Документалист Руслан Гусаров подчеркнул символичность проведения фестиваля в год 25-летия победы над терроризмом в Дагестане. Он отметил, что фестиваль - это не просто показ фильмов, а возможность осмыслить важные исторические события и провести параллели между поколениями защитников Отечества.
Стоит отметить, что фестиваль "RT.Док: Время наших героев" уже посетил ряд российских городов, включая Москву, Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Курск, Иркутск и Волгоград. Также кинопоказы прошли в зоне СВО - в подразделениях Вооруженных Сил РФ и военных госпиталях.
Фото: Wikimedia Commons/ https://www.flickr.com/photos/143381734@N02/27663116196/in/dateposted-public/, Шамиль Магомедов , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.)
Минюст США обвинил ХАМАС в убийстве американцев
Министерство юстиции Америки предъявило обвинения высокопоставленным членам руководства ХАМАС, включая нового лидера Яхью Синвара, в похищении и убийстве американских граждан при атаке боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом говорится в документах, обнародованных судом Южного округа Нью-Йорка.
Индийский город кишит крокодилами после наводнения
Улицы города Вадодара в индийском штате Гуджарат кишит гигантскими крокодилами после разлива реки Вишвамитри, вызванного рекордным количеством осадков.После наводнения жителям Вадодары приходится быть начеку из-за везде подстерегающей их опасности — крокодилов.
"Новые люди" выступили против продажи львят и пауков в интернете
Депутаты фракции "Новые люди" в Государственной думе выступили с инициативой, направленной на борьбу с незаконной торговлей животными в интернете.
Марина Юдашкина поздравила дочь с оловянной свадьбой
Вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина обратилась к дочери Галине и зятю Петру в знаменательный день.