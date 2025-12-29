Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина и бизнес
Женщина и бизнес
© unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:38

Бизнес начинается не с денег: что на самом деле решает судьбу старта

Предприниматели запускают компании без вложений — бизнес-консультант Коробейникова

Начало собственного дела не всегда упирается в размер стартового капитала — куда важнее личная готовность брать на себя ответственность и системно работать на результат. Всё больше примеров показывают, что бизнес может вырасти даже при минимальных финансовых возможностях, если предприниматель правильно использует доступные ресурсы. Об этом рассказала бизнес-консультант Татьяна Коробейникова в комментарии изданию MoneyTimes.

Личность вместо стартового капитала

По словам Коробейниковой, в её практике нередко встречались предприниматели, которые запускали бизнес практически без денег. Решающее значение в таких случаях имела не сумма на счёте, а личная вовлечённость, умение анализировать ситуацию и готовность выстраивать процессы шаг за шагом.

Эксперт подчёркивает, что стартовый капитал часто воспринимается слишком узко — исключительно как финансовый ресурс. На деле же он включает опыт, навыки, знания рынка и внутреннюю мотивацию человека, без которых даже крупные вложения не гарантируют успеха.

"Стартовый капитал — это прежде всего личность владельца бизнеса. Много лет назад я сама создавала производственную компанию, и в тот момент стартового капитала у меня практически не было. Но было очень сильное желание и принятое решение, что я разберусь", — отметила бизнес-консультант Татьяна Коробейникова.

Деньги как результат, а не условие

Коробейникова отмечает, что финансовые ресурсы нередко появляются уже в процессе работы. Если предприниматель умеет находить точки роста и грамотно использовать имеющиеся возможности, бизнес начинает приносить доход, который затем можно реинвестировать и масштабировать.

В качестве примеров эксперт приводит консалтинг, торговлю и сферу услуг. Специалист с производственным опытом может консультировать компании в своей области, человек без собственного товара — встроиться в существующие цепочки поставок, а мастер в сфере красоты — начать с домашних заказов и постепенно перейти к полноценному салону.

Малые шаги и простые модели

По мнению консультанта, на старте особенно важно выбирать простые и понятные бизнес-модели. Это позволяет быстрее разобраться в базовых принципах предпринимательства и снизить риски. Сложные проекты с высокой капиталоёмкостью требуют не только денег, но и управленческого опыта, которого у новичков часто нет.

Коробейникова подчёркивает, что универсальной суммы для начала бизнеса не существует. Каждая ниша предполагает разные требования к товару, оборудованию, команде и инфраструктуре, поэтому ориентироваться следует не на абстрактные цифры, а на реальные условия конкретной сферы.

Основа для дальнейшего роста

Эксперт считает, что первый этап предпринимательства — это прежде всего обучение через практику. Даже небольшой проект без серьёзных вложений помогает понять, как устроен бизнес, как формируется спрос и где возникают основные сложности.

Именно такой опыт, по её словам, становится фундаментом для последующего роста и перехода к более масштабным и капиталоёмким форматам работы.

