Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:36

Водители теряются: машина не заводится, а причина оказалась смешной и дорогой

Треск, тишина или перегрев при запуске — признаки поломки стартера

В автомобиле есть узлы, о которых редко задумываются до первого отказа. Один из них — стартер. Эта компактная деталь запускает двигатель, соединяясь с зубчатым венцом маховика и раскручивая его. Но если стартер выходит из строя, поездка превращается в проблему, а диагностика требует внимательного подхода.

Симптомы неисправностей

Автовладельцы чаще всего сталкиваются с несколькими типичными признаками поломки:

  • Стартер не реагирует на поворот ключа. Причинами могут быть перегоревшие контакты, обрыв обмотки реле или отказ электромотора.
  • Шум и треск при запуске. Такие звуки часто указывают на неисправность бендикса (обгонной муфты). Поломка развивается постепенно: сначала стартер срабатывает через раз, а затем двигатель и вовсе перестаёт заводиться.
  • Стартер работает вяло и перегревается. Здесь обычно виноват износ втулок или подшипников якоря. Вал смещается, контакт со щётками нарушается, ток возрастает, контакты обгорают, и узел теряет мощность.

Проверка своими руками

Полноценная диагностика удобнее всего после демонтажа стартера. Сам процесс снятия несложен, но начинать следует обязательно с отключения аккумулятора. Для тестов понадобится источник питания на 12 вольт и провода с зажимами.

Алгоритм проверки включает несколько этапов:

  • Тест мотора. Подключить "минус" к корпусу, "плюс" — к контакту, ведущему на мотор. Исправный двигатель вращается быстро и без лишних звуков.
  • Втягивающая обмотка реле. Подать питание на управляющий контакт, "минус" — на корпус. Если шестерня выдвинулась — узел рабочий. Желательно проверить и усилие: реле должно пересиливать сопротивление.
  • Удерживающая обмотка. При кратковременном подключении проводов шестерня должна остаться в выдвинутом положении. Если так и происходит — обмотка исправна.
  • Бендикс. Его проверяют вручную: шестерня должна вращаться только в одну сторону.
  • Имитация запуска. При подаче питания на основные контакты шестерня выдвигается, а мотор стартера включается — это означает, что система работает в комплексе.

Важно помнить: даже если все тесты пройдены успешно, а при реальном запуске слышны посторонние звуки или наблюдаются заклинивания, узел придётся разбирать и исследовать глубже.

Основные выводы

Стартер — ключевой элемент, обеспечивающий запуск двигателя. Его неисправности проявляются тремя основными способами: тишиной при повороте ключа, треском или замедленным вращением коленвала. Причины кроются в проводке, износе деталей и поломке бендикса. Самостоятельная проверка возможна, но требует внимательности, чтобы избежать перегрева или повреждения обмоток.

Именно поэтому опытные механики советуют не откладывать диагностику при первых тревожных симптомах — иногда замена недорогой детали может уберечь владельца от серьёзных проблем с запуском.

