Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Включил "старт-стоп" в пробке — и пожалел: вот к чему это приводит

Автопроизводители: частые остановки с системой "старт-стоп" не вредят мотору

Система "старт-стоп" уже давно стала привычной опцией во многих автомобилях. Её принцип прост: двигатель автоматически глохнет при остановке — например, на светофоре, — и вновь запускается, как только водитель отпускает педаль тормоза. Однако вокруг этой технологии до сих пор ведутся жаркие споры: одни считают её находкой для городской езды, другие — лишним источником проблем.

Зачем нужна система "старт-стоп"?

Главная задача — экономия топлива и снижение вредных выбросов. В условиях города, где приходится часто останавливаться, двигатель на холостом ходу расходует немало бензина или дизеля. Система позволяет избежать этого перерасхода, выключая мотор на короткие промежутки времени. Особенно заметна эффективность при длительных остановках.

Вредит ли частое включение и выключение мотора?

Производители учитывают особенности работы с "старт-стоп". Поэтому автомобили с этой функцией отличаются от стандартных моделей:

  • усиленные стартеры, рассчитанные на большее количество циклов;
  • специальные аккумуляторы (AGM или EFB), способные быстро заряжаться и выдавать высокий пусковой ток;
  • синтетические моторные масла, сохраняющие защитные свойства даже при частых запусках.

Именно благодаря этим доработкам частое отключение и запуск двигателя не представляют угрозы для ресурса автомобиля.

Когда систему лучше отключить?

Есть ситуации, в которых "старт-стоп" может мешать больше, чем помогать:

  • Движение по крутому склону — в момент остановки система может заглушить мотор, а повторный запуск окажется лишним и неудобным.
  • Пробки с очень медленным потоком — постоянное включение и выключение двигателя будет слишком частым и раздражающим.

В остальном система работает в плюс: экономит топливо, снижает уровень выбросов и помогает сделать вождение более экологичным.

