Автолюбители в шоке: система Start-Stop внезапно исчезает с новых машин
Когда-то считавшаяся важным шагом к экологичному вождению, система Start-Stop сегодня постепенно теряет актуальность. В начале 2000-х её активно внедряли автопроизводители, а с 2012 года распространению способствовали налоговые льготы. Теперь же автомобили всё чаще выпускаются без неё.
Как работает система
Принцип действия прост: при остановке двигатель глохнет, а при нажатии педали сцепления или отпускании тормоза (в случае "автомата") снова запускается. Казалось бы, идеальное решение для экономии топлива и снижения вредных выбросов.
Электрификация всё изменила
Развитие гибридов и электромобилей стало переломным моментом.
- В гибридных авто переключение между двигателем внутреннего сгорания и электромотором происходит плавно, без участия водителя. Система Start-Stop оказывается просто лишней.
- В электромобилях двигателей внутреннего сгорания нет вовсе, поэтому и оптимизировать торможение или снижать выбросы нечего.
Таким образом, главная задача системы — экономия и экология — в новых технологиях уже решена другими способами.
Ещё жива в микрогибридах
Тем не менее, система всё ещё встречается в традиционных автомобилях и в некоторых микрогибридах. Здесь она помогает экономить топливо и уменьшает количество загрязняющих выбросов. Но это скорее временное явление, которое исчезнет с ростом электрификации.
Что ждёт её дальше
Скорее всего, в ближайшие годы технология останется лишь в отдельных моделях с ДВС, а затем окончательно уйдёт в прошлое. Ведь будущее автомобильного мира всё увереннее связано с электротягой и альтернативными источниками энергии, где "старт-стоп" становится ненужной деталью.
