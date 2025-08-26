Автолюбители в шоке: система Start-Stop внезапно исчезает с новых машин

Когда-то считавшаяся важным шагом к экологичному вождению, система Start-Stop сегодня постепенно теряет актуальность. В начале 2000-х её активно внедряли автопроизводители, а с 2012 года распространению способствовали налоговые льготы. Теперь же автомобили всё чаще выпускаются без неё.

Как работает система

Принцип действия прост: при остановке двигатель глохнет, а при нажатии педали сцепления или отпускании тормоза (в случае "автомата") снова запускается. Казалось бы, идеальное решение для экономии топлива и снижения вредных выбросов.

Электрификация всё изменила

Развитие гибридов и электромобилей стало переломным моментом.

В гибридных авто переключение между двигателем внутреннего сгорания и электромотором происходит плавно, без участия водителя. Система Start-Stop оказывается просто лишней.

В электромобилях двигателей внутреннего сгорания нет вовсе, поэтому и оптимизировать торможение или снижать выбросы нечего.

Таким образом, главная задача системы — экономия и экология — в новых технологиях уже решена другими способами.

Ещё жива в микрогибридах

Тем не менее, система всё ещё встречается в традиционных автомобилях и в некоторых микрогибридах. Здесь она помогает экономить топливо и уменьшает количество загрязняющих выбросов. Но это скорее временное явление, которое исчезнет с ростом электрификации.

Что ждёт её дальше

Скорее всего, в ближайшие годы технология останется лишь в отдельных моделях с ДВС, а затем окончательно уйдёт в прошлое. Ведь будущее автомобильного мира всё увереннее связано с электротягой и альтернативными источниками энергии, где "старт-стоп" становится ненужной деталью.