Сибирские ученые обнаружили аномалию в пробитой космическим кораблём Starship дыре в ионосфере

Учёные из Института солнечно-земной физики СО РАН совместно с зарубежными коллегами обнаружили аномалию в дыре в ионосфере, пробитой космическим кораблём Starship. Своим открытием они поделились в журнале первого квартиля Geophysical Research Letters, сообщила пресс-служба ИСЗФ СО РАН в среду.

Второй испытательный полёт сверхтяжёлого космического корабля Starship состоялся 18 ноября 2023 года. На высоте 149 км он был подорван автономной системой безопасности.

Взрыв породил дыру в ионосфере с необычными свойствами — в ней разлетались сильные ударно-акустические волны.

"Они имели очень большую амплитуду, но самым неожиданным было то, что наблюдалось много колебаний и что волны распространялись в северном направлении. Обычно при запусках космических аппаратов наблюдают распространение волн на юг", — пояснил ведущий научный сотрудник ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Юрий Ясюкевич.

Другой странностью дыры стало её происхождение — обычно такие явления происходят в результате химических реакций атмосферных газов с остатками топлива. "Однако в этот раз всё указывает на то, что топливо здесь ни при чем. Это первый случай обнаружения нехимической плазменной дыры, образовавшейся в результате техногенного взрыва", — заметил учёный.

"Самые большие научные продвижения всегда связаны с возникновением противоречий между наблюдательными фактами и нашим пониманием. Почему волны в этом событии пошли на север, какова природа этих волн? Подобные катастрофические явления, такие как взрыв корабля Starship, интересны именно потому, что можно увидеть эффекты, которые при более слабых событиях аппаратура неспособна обнаружить", — поделился он.

Дальнейшие углублённые исследования космических полётов в контексте их последствий для атмосферы помогут разобраться в устройстве околоземного пространства, заключил Ясюкевич.