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Старость у котов наступает в возрасте 7-10 лет
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Шокирующая правда о том, когда ваш кот становится старым

Старость у котов наступает в возрасте 7-10 лет

Как и у людей, у котов есть свои этапы жизни. Знание того, когда ваша кошка достигает старости, поможет вам лучше заботиться о ней.

В этой статье мы обсудим возрастные изменения у котов и как они влияют на их здоровье.

Старость у котов обычно наступает в возрасте 7-10 лет, хотя некоторые породы могут стареть быстрее или медленнее.

В этот период вы можете заметить изменения в поведении: снижение активности, изменение аппетита и даже проблемы с шерстью.

Важно регулярно посещать ветеринара для профилактических осмотров и адаптировать рацион питания к потребностям пожилой кошки.

Забота о здоровье и внимание к изменениям помогут вашему питомцу оставаться активным и счастливым.

Фото: commons.wikimedia.org/Nickj (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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