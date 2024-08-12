Шокирующая правда о том, когда ваш кот становится старым

Как и у людей, у котов есть свои этапы жизни. Знание того, когда ваша кошка достигает старости, поможет вам лучше заботиться о ней.
В этой статье мы обсудим возрастные изменения у котов и как они влияют на их здоровье.
Старость у котов обычно наступает в возрасте 7-10 лет, хотя некоторые породы могут стареть быстрее или медленнее.
В этот период вы можете заметить изменения в поведении: снижение активности, изменение аппетита и даже проблемы с шерстью.
Важно регулярно посещать ветеринара для профилактических осмотров и адаптировать рацион питания к потребностям пожилой кошки.
Забота о здоровье и внимание к изменениям помогут вашему питомцу оставаться активным и счастливым.
Фото: commons.wikimedia.org/Nickj (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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