Пошаговая инструкция, как правильно избавиться от старого дерева в саду

Как избавиться от старого дерева в саду

Оцените дерево

Изучите дерево, чтобы выявить любые потенциальные риски. Проверьте, нет ли поврежденных ветвей или признаков болезней, которые могут повлиять на удаление.

Защитное снаряжение

Наденьте соответствующее защитное снаряжение, включая перчатки, защитные очки и прочную обувь. Если дерево большое, подумайте о каске для дополнительной защиты.

Соберите инструменты

Соберите необходимые инструменты, такие как бензопила для резки веток, ручная пила для небольших ветвей, лопата для копания и мотыга для срезания корней.

Планирование направления

Определите, в каком направлении вы хотите, чтобы дерево падало. Выберите путь, который обходит препятствия и строения.

Обрежьте мелкие ветки

Начните с обрезания более мелких ветвей. Продвигайтесь вверх по дереву, стратегически удаляя ветки, чтобы облегчить обращение.

Разрежьте ствол

Как только ветви будут удалены, обрежьте ствол близко к земле. Сделайте горизонтальный надрез, оставив небольшой горизонтальный выступ, а затем сделайте надрез вверх навстречу ему.

Очистите окружающую территорию

Очистите территорию вокруг дерева, убрав мусор, мебель или препятствия, которые могут помешать падению.

Копайте вокруг корней

С помощью лопаты обкопайте обнаженные корни. Создайте траншею, чтобы обнажить как можно большую часть корневой системы.

Обрезаем крупные корни

Используйте бензопилу или мотыгу, чтобы вырезать более крупные корни. Будьте осторожны и убедитесь, что дерево устойчиво, прежде чем продолжить.

Толкайте или тяните дерево

В зависимости от размера дерева и наклона, осторожно толкайте или тяните его в заданном направлении.

Расчистка упавшего дерева

Как только дерево окажется на земле, удалите оставшиеся ветви и разрежьте ствол на удобные части для последующего использования или утилизации.

Фото: commons.wikimedia.org/Snowmanradio (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)