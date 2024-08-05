Британский кабмин экстренно созывается на фоне массовых беспорядков в стране

На фоне участившихся в Соединенном Королевстве беспорядков, премьер-министр страны Кир Стармер экстренно собирает правительственный комитет для обсуждения с членами кабмина и представителями полиции сложившейся ситуации.
На встрече, члены COBRA (конференция для совещания кабинета министров), как сообщают СМИ, представители правительства, сотрудники контрразведки и полицейского департамента, обсудят ответные меры на действия протестующих, которых Стармер охарактеризовал как «бандитов».
Напомним, что массовые беспорядки в Великобритании происходят уже шестой день на фоне убийства трех детей, совершенного подростком, родившимся в семье эмигрантов из Руанды.
После инцидента, по стране прошла волна столкновений с полицией, повлекшая за собой две атаки на гостиницы, размещающие беженцев в городах Роттерем и Тамуэрт.
Протестующие требуют усиления контроля за нелегальной эмиграцией и её ограничение.
Фото: Prime Minister's Office (Open Government Licence v3.0)
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