Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
спутники Starlink
спутники Starlink
© commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 10:16

Кибермафия на орбите: как Starlink стал связующим звеном преступных сетей в Азии

SpaceX отключила более 2500 терминалов Starlink, использовавшихся в кибермошенничестве в Мьянме

Компания SpaceX деактивировала свыше 2500 комплектов спутникового интернета Starlink, которые, по данным расследований СМИ и правоохранительных органов, использовались в крупных сетях онлайн-мошенничества и торговли людьми на территории Мьянмы.

Как проходила операция SpaceX

Вице-президент по коммерческим операциям Лорен Дрейер заявила, что специалисты компании "превентивно выявили и деактивировали" терминалы, работавшие рядом с известными центрами интернет-мошенничества.

"SpaceX принимает меры при выявлении нарушений своих правил, включая сотрудничество с правоохранительными органами различных стран", — подчеркнула Лорен Дрейер.

Компания не раскрывает точные сроки отключения устройств, но известно, что блокировка затронула оборудование, действовавшее без официального разрешения на использование Starlink в Мьянме.

Почему Starlink оказался в центре скандала

Мьянма в последние годы стала региональным центром нелегальных киберопераций, связанных с мошенничеством, фишингом и онлайн-казино. После военного переворота 2021 года в стране усилилась цензура, и многие преступные группы начали использовать спутниковый интернет Starlink для обхода блокировок и слежки.

Расследование издания Wired показало, что терминалы Starlink активно применялись в восьми киберцентрах на границе с Таиландом. Эти устройства обеспечивали преступным сетям устойчивое соединение даже при отключении электричества и наземных каналов связи.

В феврале власти Таиланда попытались прервать доступ к интернету в приграничных районах, где находились подозрительные центры, но связь быстро восстанавливалась благодаря Starlink. После этого тайские политики обратились напрямую к Илону Маску с просьбой вмешаться.

Военные рейды в Мьянме

В понедельник военные Мьянмы сообщили о рейде на крупный центр кибермошенничества KK Park, расположенный неподалёку от тайской границы. В результате операции были:

  • задержаны 2198 человек,

  • конфисковано 30 терминалов Starlink,

  • обнаружено 260 незарегистрированных зданий, использовавшихся для мошеннических операций.

Официальные лица предполагают, что именно такие центры стали основными пользователями нелегальных спутниковых комплектов.

Нарушение условий использования

По правилам Starlink, использование оборудования в странах без лицензии запрещено. Мьянма не входит в список регионов, где сервис официально доступен. Однако терминалы активно перепродавались через соседние страны — Таиланд и Китай, что позволяло обходить ограничения.

Поскольку Starlink работает без участия местных операторов, контролировать перемещение оборудования внутри региона крайне сложно. Эксперты по безопасности отмечают, что терминалы стали универсальным инструментом для анонимных преступных сетей, которым требуется стабильный интернет в изолированных местах.

Критика и ответ SpaceX

SpaceX неоднократно обвиняли в том, что компания реагировала слишком медленно на сообщения о злоупотреблениях. После публикации расследований и официальных запросов из Таиланда и США компания ускорила проверку активности терминалов и приступила к массовому отключению подозрительных устройств.

"Деактивация — превентивная мера. Мы продолжаем взаимодействовать с правительствами для предотвращения нелегального использования сети", — заявили в SpaceX.

Почему Starlink важен для киберпреступников

  1. Автономность - не требует локальных операторов или наземной инфраструктуры.

  2. Высокая скорость - подходит для координации финансовых операций и фишинговых схем.

  3. Мобильность - терминалы легко перевозить, включая в труднодоступные зоны.

  4. Сложность отслеживания - сигнал сложно заблокировать или отследить без участия самой SpaceX.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отсутствие жёсткой геолокационной привязки терминалов.
    Последствие: нелегальный вывоз оборудования и использование в серых зонах.
    Альтернатива: внедрение постоянной проверки локации и блокировки при пересечении границ.

  • Ошибка: медленная реакция на жалобы от правительств.
    Последствие: рост критики и потери доверия.
    Альтернатива: создание оперативной службы реагирования на региональные инциденты.

  • Ошибка: отсутствие лицензирования в странах с риском злоупотреблений.
    Последствие: эксплуатация терминалов преступными организациями.
    Альтернатива: работа через официальных операторов и партнёров в каждой стране.

Международная реакция

После новостей о массовом отключении Министерство внутренних дел Таиланда приветствовало действия SpaceX и выразило надежду на дальнейшее сотрудничество. Эксперты считают, что инцидент станет примером для других провайдеров спутникового интернета, обязав их активнее отслеживать маршруты оборудования.

Организация Basel Institute on Governance уже предложила создать международную базу данных спутниковых терминалов, чтобы предотвращать их использование в нелегальных схемах.

Плюсы и минусы решения SpaceX

Плюсы Минусы
Остановка связи для преступных сетей Возможные перебои для легальных пользователей в регионе
Усиление контроля за оборудованием Репутационные потери из-за поздней реакции
Демонстрация готовности сотрудничать с властями Отсутствие прозрачных критериев блокировки

FAQ

Почему Starlink работал в Мьянме, если это запрещено?
Терминалы ввозились нелегально из соседних стран. Сеть не имеет официальной лицензии в Мьянме.

Можно ли полностью заблокировать такие устройства?
Да, но только через систему управления SpaceX, что и было сделано.

Связана ли блокировка с военными действиями?
Нет. Решение принято из-за нарушений условий использования и сообщений о кибермошенничестве.

Могут ли терминалы использоваться повторно?
После деактивации они становятся бесполезны без повторной активации через SpaceX.

Мифы и правда

  • Миф: SpaceX специально продавала терминалы в Мьянму.
    Правда: оборудование попадало туда через несанкционированные каналы.

  • Миф: блокировка коснулась всех пользователей Starlink в регионе.
    Правда: деактивированы только терминалы, связанные с подозрительными сетями.

  • Миф: Starlink невозможно отследить.
    Правда: SpaceX контролирует каждый терминал и может отключить его удалённо.

Интересные факты

  1. Мьянма официально не входит в список 80+ стран, где Starlink разрешён.

  2. По оценке Wired, терминалы активно использовались для управления схемами онлайн-обмана инвесторов и фальшивых криптопроектов.

  3. Сеть Starlink уже насчитывает более 3 миллионов активных терминалов по всему миру — контроль над их использованием становится критическим.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

OpenAI приобрела стартап Software Applications — разработчика ИИ-интерфейса Sky для macOS вчера в 21:17
ИИ теперь видит твой экран: OpenAI покупает мозг для macOS

OpenAI приобрела стартап Software Applications и его продукт Sky — интеллектуальный интерфейс для macOS. Зачем компании ИИ, который «видит» экран и управляет приложениями?

Читать полностью » Airbnb внедряет ИИ-агента Qwen3 от Alibaba Cloud вместо ChatGPT вчера в 20:04
ИИ с Востока наступает: почему Airbnb уходит от ChatGPT к "китайцу"

Airbnb отказался от ChatGPT в пользу китайской модели Qwen3, открывая новые возможности для массового обслуживания клиентов и ИИ-инноваций.

Читать полностью » Пользователи Android пожаловались на сбои Spotify при подключении к Wi-Fi в октябре вчера в 19:16
Spotify сбрасывает музыку, как горячую картошку: что происходит с приложением на Android

Spotify перестал работать стабильно на Android — приложение зависает при Wi-Fi. Почему это происходит, кто пострадал больше всего и когда ждать исправления?

Читать полностью » Исследователи Winbuzzer выявили уязвимость prompt injection в браузере ChatGPT Atlas вчера в 18:39
Невидимый кукловод: как ChatGPT Atlas через скрытые команды ворует данные.

В браузере ChatGPT Atlas нашли опасную уязвимость, способную превратить ИИ-помощника в инструмент для кражи данных. Почему она появилась и как защититься?

Читать полностью » IT-компании Южной Кореи столкнулись с трудностями из-за 52-часового ограничения вчера в 17:17
52-часовой капкан: почему лучшие разработчики мечтают уехать

52-часовая рабочая неделя изменила жизнь южнокорейских айтишников. Как компании приспосабливаются к новым правилам и возможно ли сохранить инновации в строгих рамках?

Читать полностью » Windows 11 Gaming Copilot собирает скриншоты и данные Xbox Live без явного согласия пользователей вчера в 16:10
Глаза Microsoft в вашем экране: как Gaming Copilot следит за каждым кадром

Пользователи Windows 11 обнаружили, что встроенный игровой ИИ может собирать скриншоты игр без явного согласия, что ставит под вопрос приватность.

Читать полностью » Аналитик Omdia: Apple пропустит iPhone 19 из-за 20-летия первого iPhone вчера в 15:46
Apple пропустит iPhone 19: в 2027-м нас ждёт не смартфон, а юбилейный переворот

Apple готовит юбилейный сюрприз: компания пропустит iPhone 19 и выпустит iPhone 20 к 20-летию легендарного смартфона. Что известно о грядущем флагмане — в материале.

Читать полностью » iPhone Air проработал почти 10 часов без подзарядки — тест PhoneBuff вчера в 14:58
Мини-гигант: батарея тонкого iPhone Air удивила даже экспертов

Сверхтонкий iPhone Air удивил своей автономностью, превзойдя даже базовый iPhone 17, несмотря на меньший аккумулятор и компактный корпус.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Учёные: порода объясняет лишь 9 % различий в поведении собак
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Иван Красавин назвал упражнения, которые продлевают жизнь и заряжают энергией
Красота и здоровье
Флеболог Елена Смирнова объяснила, почему при варикозе необходимы компрессионные чулки
Красота и здоровье
Нут помогает укрепить здоровье, улучшить обмен веществ и заменить мясо в рационе
Туризм
Эксперты объяснили назвали способы уложиться в лимит ручной клади весом 5 килограммов
Дом
Названы главные различия между овсяной крупой и геркулесом
Наука
Принцип заурядности использован для оценки жизни человечества и институтов — Ричард Готт
Питомцы
Исследование PetMD: морские свинки живут до 7 лет и лучше чувствуют себя парами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet