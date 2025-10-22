Каждые 2,5 дня — в космос: Falcon 9 бьёт рекорды, пока Землю оплетает сеть из тысяч спутников

Компания SpaceX достигла символического и технологического рубежа: на околоземную орбиту доставлен 10 000-й спутник системы Starlink. Запуск состоялся 19 октября 2025 года с Военно-воздушной базы Ванденберг (штат Калифорния).

Ракета Falcon 9 вывела в космос партию из 28 аппаратов Starlink v2 mini, а её первая ступень — B1088 - успешно совершила свою 11-ю посадку на беспилотное судно Of Course I Still Love You спустя 8,5 минут после старта.

Два запуска за один день

Примечательно, что это был второй запуск Falcon 9 за сутки. Менее чем за два часа до старта в Калифорнии другая ракета SpaceX вывела на орбиту ещё 28 спутников Starlink с площадки во Флориде.

Эта миссия стала рекордной: первая ступень B1067 успешно вернулась после 31-го полёта, побив собственный мировой рекорд по количеству повторных запусков.

Следующий запуск спутников Starlink запланирован на 22 октября 2025 года, что продолжает задавать рекордные темпы развертывания сети.

Производственный ритм SpaceX

С начала 2025 года компания уже выполнила 132 запуска Falcon 9 - столько же, сколько за весь 2024-й. Таким образом, SpaceX удерживает статус самого активного оператора ракетных запусков в мире.

"Каждый новый запуск делает глобальный интернет ближе, а доступ к нему — стабильнее и быстрее", — отметили представители SpaceX.

От двух прототипов до десяти тысяч аппаратов

История проекта Starlink началась в феврале 2018 года, когда SpaceX запустила два первых тестовых спутника — Tintin A и Tintin B. Уже через 15 месяцев компания перешла к серийному производству и выводу спутников на орбиту.

К осени 2020 года Starlink запустила публичное бета-тестирование спутникового интернета, а к 2021-му начала коммерческое распространение.

В 2023 году SpaceX вывела 5000-й спутник, а теперь количество аппаратов превысило 10 000 - это крупнейшая орбитальная группировка в истории человечества.

Текущее состояние созвездия Starlink

По данным астрофизика и специалиста по трекингу спутников Джонатана Макдауэлла, на данный момент функционируют 8608 аппаратов Starlink, остальные были сведены с орбиты и сгорели в атмосфере, завершив цикл службы.

Показатель Значение Общее количество запущенных спутников 10 000 Активные спутники на орбите 8 608 Средний срок службы ~5 лет Количество запусков Falcon 9 в 2025 году 132 Разрешение ФКС США до 12 000 спутников Цель SpaceX более 30 000 аппаратов

Starlink v2 mini — новый этап развития сети

Спутники серии v2 mini обладают улучшенными антеннами, большей пропускной способностью и усовершенствованными двигателями Холла, работающими на аргоновой плазме. Это делает их более энергоэффективными и устойчивыми на орбите.

Кроме того, аппараты оснащены лазерными межспутниковыми каналами связи, что позволяет передавать данные напрямую между спутниками, снижая задержку и расширяя покрытие даже над океанами и полярными регионами.

"Каждое поколение Starlink становится быстрее, надёжнее и доступнее", — подчеркнул Илон Маск, основатель SpaceX.

От интернет-сервиса до инфраструктуры

Сегодня Starlink обслуживает миллионы пользователей по всему миру, включая частных клиентов, предприятия, морские и авиационные компании, а также военные и гуманитарные организации.

Сеть используется:

• в труднодоступных районах без оптоволоконной связи;

• для резервирования связи в кризисных зонах;

• в авиации и морских перевозках;

• на исследовательских станциях и в сельской местности.

SpaceX постепенно превращает Starlink в инфраструктуру связи планетарного масштаба, что особенно важно для будущих миссий на Луну и Марс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ограничивать количество спутников для экономии → Последствие: нестабильное покрытие и перегрузка каналов → Альтернатива: массовое развертывание Starlink v2 mini с лазерными соединениями.

• Ошибка: использовать устаревшие двигатели на ксеноне → Последствие: высокая стоимость обслуживания → Альтернатива: переход на аргоновые плазменные двигатели.

А что если SpaceX достигнет 30 000 спутников?

Если SpaceX реализует планы по трёхкратному увеличению группировки, Землю будет окружать сеть, способная обеспечивать интернет-доступ в любой точке планеты с задержкой менее 30 мс. Это создаст основу для глобальных систем связи и навигации, включая поддержку автономного транспорта и дистанционных миссий.

Плюсы и минусы рекордного проекта

Плюсы Минусы Глобальный интернет без инфраструктуры на Земле Рост числа объектов на орбите Низкая задержка и высокая пропускная способность Риск столкновений и космического мусора Доступность для удалённых регионов Световое загрязнение для астрономов Модульная и быстро обновляемая сеть Огромные затраты на производство и запуски

FAQ

Сколько спутников Starlink будет всего?

Компания имеет разрешение на 12 000 аппаратов и планирует увеличить их число до 30 000 в долгосрочной перспективе.

Как долго работает один спутник?

Средний срок службы составляет около 5 лет, после чего спутник контролируемо сгорает в атмосфере.

Как Starlink влияет на астрономию?

SpaceX покрывает спутники тёмными покрытиями и изменяет углы отражения, чтобы снизить блеск на ночном небе.

Сколько запусков SpaceX проводит ежегодно?

В 2024 году — 132, а в 2025-м компания уже повторила этот показатель к октябрю.

Будет ли Starlink работать на других планетах?

SpaceX рассматривает возможность создания орбитальных сетей связи для будущих миссий на Луну и Марс.

Мифы и правда

• Миф: спутники Starlink загрязняют орбиту навсегда.

Правда: аппараты имеют автономные двигатели и управляемо сходят с орбиты.

• Миф: сеть работает только в США.

Правда: Starlink доступен более чем в 70 странах мира.

• Миф: сигнал нестабилен в плохую погоду.

Правда: современные терминалы адаптируются к осадкам и помехам, поддерживая связь.

3 интересных факта

Falcon 9 совершает запуск каждые 2,5 дня - это мировой рекорд для одной ракеты-носителя. Совокупная масса действующих спутников Starlink превышает 600 тонн. Сеть Starlink обеспечивает интернет на более чем 90 круизных лайнерах и авиалиниях.

Исторический контекст

С момента первых прототипов Tintin A и Tintin B в 2018 году SpaceX превратила Starlink в самую масштабную орбитальную систему связи в истории. За семь лет компания изменила саму концепцию спутникового интернета — от дорогих и медленных соединений к массовому, мобильному и быстрому доступу.