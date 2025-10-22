Каждые 2,5 дня — в космос: Falcon 9 бьёт рекорды, пока Землю оплетает сеть из тысяч спутников
Компания SpaceX достигла символического и технологического рубежа: на околоземную орбиту доставлен 10 000-й спутник системы Starlink. Запуск состоялся 19 октября 2025 года с Военно-воздушной базы Ванденберг (штат Калифорния).
Ракета Falcon 9 вывела в космос партию из 28 аппаратов Starlink v2 mini, а её первая ступень — B1088 - успешно совершила свою 11-ю посадку на беспилотное судно Of Course I Still Love You спустя 8,5 минут после старта.
Два запуска за один день
Примечательно, что это был второй запуск Falcon 9 за сутки. Менее чем за два часа до старта в Калифорнии другая ракета SpaceX вывела на орбиту ещё 28 спутников Starlink с площадки во Флориде.
Эта миссия стала рекордной: первая ступень B1067 успешно вернулась после 31-го полёта, побив собственный мировой рекорд по количеству повторных запусков.
Следующий запуск спутников Starlink запланирован на 22 октября 2025 года, что продолжает задавать рекордные темпы развертывания сети.
Производственный ритм SpaceX
С начала 2025 года компания уже выполнила 132 запуска Falcon 9 - столько же, сколько за весь 2024-й. Таким образом, SpaceX удерживает статус самого активного оператора ракетных запусков в мире.
"Каждый новый запуск делает глобальный интернет ближе, а доступ к нему — стабильнее и быстрее", — отметили представители SpaceX.
От двух прототипов до десяти тысяч аппаратов
История проекта Starlink началась в феврале 2018 года, когда SpaceX запустила два первых тестовых спутника — Tintin A и Tintin B. Уже через 15 месяцев компания перешла к серийному производству и выводу спутников на орбиту.
К осени 2020 года Starlink запустила публичное бета-тестирование спутникового интернета, а к 2021-му начала коммерческое распространение.
В 2023 году SpaceX вывела 5000-й спутник, а теперь количество аппаратов превысило 10 000 - это крупнейшая орбитальная группировка в истории человечества.
Текущее состояние созвездия Starlink
По данным астрофизика и специалиста по трекингу спутников Джонатана Макдауэлла, на данный момент функционируют 8608 аппаратов Starlink, остальные были сведены с орбиты и сгорели в атмосфере, завершив цикл службы.
|Показатель
|Значение
|Общее количество запущенных спутников
|10 000
|Активные спутники на орбите
|8 608
|Средний срок службы
|~5 лет
|Количество запусков Falcon 9 в 2025 году
|132
|Разрешение ФКС США
|до 12 000 спутников
|Цель SpaceX
|более 30 000 аппаратов
Starlink v2 mini — новый этап развития сети
Спутники серии v2 mini обладают улучшенными антеннами, большей пропускной способностью и усовершенствованными двигателями Холла, работающими на аргоновой плазме. Это делает их более энергоэффективными и устойчивыми на орбите.
Кроме того, аппараты оснащены лазерными межспутниковыми каналами связи, что позволяет передавать данные напрямую между спутниками, снижая задержку и расширяя покрытие даже над океанами и полярными регионами.
"Каждое поколение Starlink становится быстрее, надёжнее и доступнее", — подчеркнул Илон Маск, основатель SpaceX.
От интернет-сервиса до инфраструктуры
Сегодня Starlink обслуживает миллионы пользователей по всему миру, включая частных клиентов, предприятия, морские и авиационные компании, а также военные и гуманитарные организации.
Сеть используется:
• в труднодоступных районах без оптоволоконной связи;
• для резервирования связи в кризисных зонах;
• в авиации и морских перевозках;
• на исследовательских станциях и в сельской местности.
SpaceX постепенно превращает Starlink в инфраструктуру связи планетарного масштаба, что особенно важно для будущих миссий на Луну и Марс.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: ограничивать количество спутников для экономии → Последствие: нестабильное покрытие и перегрузка каналов → Альтернатива: массовое развертывание Starlink v2 mini с лазерными соединениями.
• Ошибка: использовать устаревшие двигатели на ксеноне → Последствие: высокая стоимость обслуживания → Альтернатива: переход на аргоновые плазменные двигатели.
А что если SpaceX достигнет 30 000 спутников?
Если SpaceX реализует планы по трёхкратному увеличению группировки, Землю будет окружать сеть, способная обеспечивать интернет-доступ в любой точке планеты с задержкой менее 30 мс. Это создаст основу для глобальных систем связи и навигации, включая поддержку автономного транспорта и дистанционных миссий.
Плюсы и минусы рекордного проекта
|Плюсы
|Минусы
|Глобальный интернет без инфраструктуры на Земле
|Рост числа объектов на орбите
|Низкая задержка и высокая пропускная способность
|Риск столкновений и космического мусора
|Доступность для удалённых регионов
|Световое загрязнение для астрономов
|Модульная и быстро обновляемая сеть
|Огромные затраты на производство и запуски
FAQ
Сколько спутников Starlink будет всего?
Компания имеет разрешение на 12 000 аппаратов и планирует увеличить их число до 30 000 в долгосрочной перспективе.
Как долго работает один спутник?
Средний срок службы составляет около 5 лет, после чего спутник контролируемо сгорает в атмосфере.
Как Starlink влияет на астрономию?
SpaceX покрывает спутники тёмными покрытиями и изменяет углы отражения, чтобы снизить блеск на ночном небе.
Сколько запусков SpaceX проводит ежегодно?
В 2024 году — 132, а в 2025-м компания уже повторила этот показатель к октябрю.
Будет ли Starlink работать на других планетах?
SpaceX рассматривает возможность создания орбитальных сетей связи для будущих миссий на Луну и Марс.
Мифы и правда
• Миф: спутники Starlink загрязняют орбиту навсегда.
Правда: аппараты имеют автономные двигатели и управляемо сходят с орбиты.
• Миф: сеть работает только в США.
Правда: Starlink доступен более чем в 70 странах мира.
• Миф: сигнал нестабилен в плохую погоду.
Правда: современные терминалы адаптируются к осадкам и помехам, поддерживая связь.
3 интересных факта
-
Falcon 9 совершает запуск каждые 2,5 дня - это мировой рекорд для одной ракеты-носителя.
-
Совокупная масса действующих спутников Starlink превышает 600 тонн.
-
Сеть Starlink обеспечивает интернет на более чем 90 круизных лайнерах и авиалиниях.
Исторический контекст
С момента первых прототипов Tintin A и Tintin B в 2018 году SpaceX превратила Starlink в самую масштабную орбитальную систему связи в истории. За семь лет компания изменила саму концепцию спутникового интернета — от дорогих и медленных соединений к массовому, мобильному и быстрому доступу.
