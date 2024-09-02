Космический корабль Starliner напугал астронавтов странными звуками

Пристыкованный к Международной космической станции проблемный пилотируемый корабль Starliner компании Boeing издаёт странные звуки. Об этом в субботу сообщил на Землю астронавт Барри Уилмор.
Он записал напугавшие экипаж звуки и передал их в Центр управления полётами. Запись выложена на форуме NASA.
"Почему бы вам не почесать затылки и не попытаться понять, что происходит, — предложил Уилмор. — Ладно, слово вам, позвоните нам, если разберётесь".
61-летний Барри Уилмор и 58-летняя Сунита Уильямс застряли на МКС из-за неисправности Starliner. Вместо восьми дней они находятся на орбите уже два с половиной месяца. Теперь их возвращение планируется на февраль, а Starliner вернётся на Землю 6 сентября пустым.
"Есть несколько звуков, которые я предпочёл бы не слышать внутри моего космического корабля, включая тот, который сейчас издает Boeing Starliner", — прокомментировал бывший канадский астронавт Крис Хэдфилд.
Фото: Boeing Space on X
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