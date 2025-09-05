Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Michael Neel from Knoxville, TN, USA is licensed under Commons, the free media repository
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:59

Предмет культа стал золотым: реквизит "Звёздных войн" переписал историю торгов

Propstore продал световой меч Дарта Вейдера за $3,65 млн — рекорд для "Звёздных войн"

На аукционе в Лос-Анджелесе недавно произошёл настоящий прорыв для коллекционеров — реквизит из культовой франшизы "Звёздные войны" установил рекорд по цене продажи. Световой меч Дарта Вейдера ушёл с молотка за сумму, которая превзошла все ожидания экспертов.

Рекордная сделка

4 августа аукционный дом Propstore, специализирующийся на продаже предметов со съёмочных площадок, организовал торги, посвящённые исключительно вселенной "Звёздных войн". Главным лотом стал меч тёмного лорда ситхов, который использовался при съёмках фильмов "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983).

Первоначально специалисты оценивали этот экспонат в пределах от 1 до 3 млн долларов. Однако страсти на торгах оказались жарче, чем предполагали организаторы. Победитель предложил 2,9 млн долларов, а с учётом комиссии итоговая сумма сделки составила 3,654 млн долларов. Таким образом, реквизит стал самым дорогим предметом, связанным со "Звёздными войнами", который когда-либо продавался на аукционе.

Что ещё выставили на торги

Хотя именно меч Дарта Вейдера вызвал наибольший ажиотаж, другие лоты также заинтересовали поклонников. На продажу был выставлен световой меч Энакина Скайуокера из приквельной трилогии. Его стоимость с учётом комиссии составила 126 тыс. долларов — почти вдвое больше, чем прогнозировали эксперты.

Не остались без внимания и артефакты из других культовых фильмов. Так, кнут и ремень Индианы Джонса из картины "Индиана Джонс и Последний крестовый поход" ушли за 475 650 долларов. А музыкальный инструмент — флейта капитана Жана-Люка Пикара, известного героя сериала "Звёздный путь: Следующее поколение", была куплена за 403 200 долларов.

Почему именно "Звёздные войны"

Интерес к реквизиту именно этой франшизы объясняется её особым статусом. "Звёздные войны" не только изменили индустрию кино, но и стали основой для целой фанатской культуры. Для коллекционеров обладание оригинальными предметами со съёмок — это не просто покупка, а символ причастности к истории.

Кроме того, артефакты из саги Джорджа Лукаса регулярно показывают на аукционах рекордные результаты. Например, ранее костюмы, шлемы и макеты звездолётов неоднократно становились объектами внимания богатых коллекционеров. Однако меч Вейдера сумел побить все прежние показатели.

