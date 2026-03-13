Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Туристы с картой перед римским памятником
Туристы с картой перед римским памятником
© Desingned by Freepik by freepik is licensed under public domain
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 14:44

Москвичам предложили ориентироваться по Солнцу и звездам: как это работает, мнение МФТИ, где не работает связь

Серверы молчат — а небо поможет: москвичам рассказали о навигации в центре по Солнцу

Жители Москвы при необходимости могут определять стороны света без использования привычных цифровых сервисов, опираясь на астрономические ориентиры. Специалисты Московского физико-технического института пояснили, как правильно находить нужное направление в условиях городской среды и ночной засветки. Эксперты подчеркивают, что ключевую роль в навигации играют созвездия Большой и Малой Медведицы, а также положение Солнца в разное время суток. Эти способы остаются доступными даже при отсутствии мобильной связи и специализированных гаджетов.

Ночная навигация по созвездиям

Главным ориентиром для путешественника ночью традиционно является Полярная звезда, которая неизменно указывает на север. Однако обнаружить её в условиях яркого ночного освещения мегаполиса бывает непросто, так как объект не обладает выраженной яркостью.

"Ночью главным компасом служит Полярная звезда, которая всегда указывает на север. Вопреки стереотипу, эта звезда далеко не самая яркая на нашем небе, и ее сложно увидеть невооруженным глазом в условиях городской засветки", — сообщили специалисты.

Для поиска Полярной звезды эксперты рекомендуют использовать Большой ковш, который хорошо заметен даже при городской иллюминации. Необходимо найти две крайние звезды этого астеризма, образующие внешнюю часть его "стенки", и визуально провести от них прямую линию вверх.

Продолжив эту траекторию на расстояние пяти отрезков между указанными звездами, наблюдатель упирается в малозаметную звезду созвездия Малой Медведицы. Именно она и будет являться искомой Полярной звездой, обеспечивая точную привязку к северному направлению.

Дневная ориентация по Солнцу

В светлое время суток наиболее эффективным методом определения сторон света является наблюдение за движением Солнца. Данный метод остается самым предсказуемым и не требует навыков работы с картами или сложными астрономическими приборами.

Принцип навигации строится на естественном цикле небесного светила: восход происходит в восточном секторе, а заход — в западном. Эти два базовых положения позволяют достаточно точно оценивать стороны света в любое время года без погрешностей, характерных для технических устройств.

"Ориентация на Солнце — самый простой и надежный способ понять, где находится какая сторона света. Оно встает на востоке и садится на западе. В полдень в летний период Солнце указывает приблизительное направление на юг, а зимой — на север", — прокомментировали в пресс-службе вуза, сообщает агентство "Москва".

Особенности городского ориентирования

Необходимость в альтернативных методах навигации возникла на фоне недавних ограничений работы мобильного интернета в центре Москвы. Горожане столкнулись с трудностями при использовании привычных картографических систем, что отразилось на потребительском поведении.

Из-за сбоев в работе онлайн-сервисов на рынке фиксируется повышенный интерес к классическим средствам связи и навигации. Розничные продажи бумажных карт, стационарных аппаратов и даже пейджеров в столице существенно выросли за последнее время.

В текущих условиях владение фундаментальными навыками ориентирования на местности становится важным дополнением к техническим возможностям. Знание расположения небесных ориентиров позволяет сохранять автономность перемещения в крупном городе, независимо от качества работы цифровых сетей.

Ранее NewsInfo.Ru опубликовало список, в каких районах Москвы был сбой в работе мобильного интернета.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

