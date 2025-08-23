Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мультивселенная
Мультивселенная
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:29

Немыслимое зрелище: Хаббл поймал сверхновую, которая оголила сердце умирающей звезды

Астрономы получили прямое доказательство слоистой структуры звездных недр

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал уникальную сверхновую, которая позволила астрономам впервые заглянуть в самые глубокие недра умирающей звезды. Это открытие стало настоящим прорывом в понимании процессов, происходящих в недрах массивных звезд перед их гибелью.

Взрыв, получивший обозначение SN2021yfj, произошел на расстоянии 2,2 миллиарда световых лет от Земли и предоставил ученым бесценную информацию о составе и структуре звездных недр.

Взрыв, получивший обозначение SN2021yfj, произошел на расстоянии 2,2 миллиарда световых лет от Земли и показал присутствие в выброшенном веществе кремния, серы и аргона. Эти элементы, согласно теоретическим моделям, формируются только в непосредственной близости от ядра массивной звезды непосредственно перед ее коллапсом. Обнаружение этих элементов в выброшенном веществе сверхновой стало прямым подтверждением существования теоретических моделей строения звезд.

Слоистая структура звездных недр: прямое доказательство

Наблюдения, проведенные международной группой астрофизиков под руководством Стива Шульце из Северо-Западного университета, впервые предоставили прямое доказательство существования теоретически предсказанной слоистой структуры звездных недр.

Считается, что массивные звезды к концу своей жизни напоминают луковицу, состоящую из концентрических оболочек, образованных различными химическими элементами — от водорода на периферии до железа в ядре. Новое открытие подтверждает, что звезды действительно имеют слоистую структуру, подобную луковице.

Уникальность SN2021yfj: доминирование тяжелых элементов

Уникальность сверхновой SN2021yfj заключается в том, что в ее излучении доминируют тяжелые элементы, обычно скрытые под толщей внешних слоев звезды. Это указывает на крайне необычную и бурную предсмертную агонию светила, в ходе которой оно каким-то образом лишилось практически всей своей внешней оболочки, обнажив глубинные слои. Астрономы были поражены тем, что в излучении сверхновой преобладали тяжелые элементы, которые обычно скрыты глубоко внутри звезды.

По словам исследователей, это первое свидетельство того, что звезда может быть полностью "раздела" до самого ядра и при этом произвести колоссальный взрыв, видимый за миллиарды световых лет. Это открытие заставляет ученых пересмотреть существующие представления о процессах, происходящих в недрах умирающих звезд.

Серия мощных извержений: предсмертная агония светила

Ученые предполагают, что незадолго до финального коллапса звезда пережила серию мощных извержений, которые сбросили ее внешние слои. Впоследствии ударная волна от самого взрыва сверхновой догнала и столкнулась с этим ранее выброшенным материалом, что и породило необычайно яркую вспышку, обогащенную тяжелыми элементами. Это объясняет, почему в излучении сверхновой преобладали тяжелые элементы.

Однако для подтверждения этого сценария требуется обнаружить и изучить больше подобных редких событий. Это открытие заставляет пересмотреть существующие модели эволюции звезд и признать, что природа предлагает более экзотические пути завершения звездной жизни, чем считалось ранее.

Интересные факты о сверхновых

Сверхновые являются одними из самых ярких событий во Вселенной и могут быть видны даже на огромных расстояниях.
Взрывы сверхновых обогащают межзвездную среду тяжелыми элементами, которые необходимы для формирования планет и жизни.
Существуют различные типы сверхновых, отличающиеся по механизму взрыва и составу выброшенного вещества.

В заключение, открытие уникальной сверхновой SN2021yfj стало важным шагом в понимании эволюции массивных звезд и процессов, происходящих в их недрах. Наблюдения, проведенные телескопом "Хаббл”, предоставили бесценные данные, которые помогут ученым пересмотреть существующие модели и открыть новые пути завершения звездной жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астроном Шохруз Кахаров: комета 3I/ATLAS стала третьим межзвёздным объектом в Солнечной системе сегодня в 2:33

Загадочный объект пролетел через Солнечную систему — такого не ждали даже астрономы

Учёные проследили происхождение трёх межзвёздных объектов, посетивших Солнечную систему, и выяснили, что они принадлежат к разным эпохам Галактики.

Читать полностью » Австралийский профессор Абрам: при потеплении ниже 2°C начнётся утрата ледников Антарктики сегодня в 1:36

Антарктика рушится на глазах: миру грозит катастрофа, но не все понимают масштаб

Новое исследование предупреждает: Антарктида теряет лёд рекордными темпами, а судьба пингвинов и мирового океана зависит от решений человечества.

Читать полностью » Археологи США обнаружили редкий эмбрион динозавра в яйце позднего мела — исследование Университета Северной Каролины сегодня в 0:27

Яйцо пролежало 83 миллиона лет — то, что нашли внутри, повергло в шок

В США нашли яйцо динозавра с идеально сохранившимся эмбрионом. Находка может раскрыть тайны климата и эволюции, скрытые 83 миллиона лет.

Читать полностью » Учёные нашли окаменелости трилобитов в Тигиреке, меняющие представления о древней жизни вчера в 23:28

Древние существа, которые жили задолго до динозавров: шокирующая находка в Тигиреке

В Алтайском крае найдены окаменелости, возраст которых превышает динозавров. Уникальное открытие раскрывает тайны древней фауны и её эволюцию.

Читать полностью » Археологи нашли керамический горшок с монетами XV века в Бохне вчера в 23:19

Золотые дукаты и серебряные денарии: как одна находка вдохновила местных жителей

В Польше найден керамический горшок с более 600 серебряными монетами и золотыми дукатами XV века. Эта находка раскрывает тайны исторического прошлого региона

Читать полностью » Ученые из Новосибирска разработали вирус для лечения пневмонии вчера в 22:25

Бактерии против вирусов: кто выйдет победителем в этой неравной битве

Новосибирские ученые сделали важное открытие, обнаружив вирус, который уничтожает устойчивые к антибиотикам бактерии пневмонии. Как это изменит подход к лечению?

Читать полностью » Археологи обнаружили римские гробницы в Силлионе: находки меняют историю региона вчера в 22:12

Загадочные захоронения Силлиона: что они рассказывают о жизни и смерти

В раскопках древнего города Силлион в Серике обнаружены уникальные римские гробницы. Узнайте, какие тайны скрывают их находки и что они рассказывают о погребальных ритуалах.

Читать полностью » Российские ученые разработали новый протокол для ускоренной селекции кукурузы вчера в 21:22

Ускоренная селекция кукурузы: как это может повысить доходы аграриев

Российские ученые разработали инновационный метод селекции восковидной кукурузы, позволяющий получать до пяти поколений в год. Это открытие может изменить подход к производству крахмала.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Выпадение зубов у кошек связано с пародонтитом, травмами и резорбцией
Спорт и фитнес

Трудности при вставании со стула связаны со слабостью мышц — физиотерапевт Барт Макдональд
Садоводство

Как правильно поливать лимонное дерево: советы садоводов для максимального урожая
Спорт и фитнес

Эксперт по здоровому старению Джойнер рекомендовал упражнения для улучшения осанки
Красота и здоровье

Психиатр Руслан Исаев: компьютерные игры помогают пожилым людям тренировать память
Авто и мото

Mercedes и BMW обсуждают совместное производство двигателей
Спорт и фитнес

Кери Харви назвала безопасные варианты приседаний и выпадов для людей с лишним весом
Еда

Как приготовить кекс с изюмом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru