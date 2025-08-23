Немыслимое зрелище: Хаббл поймал сверхновую, которая оголила сердце умирающей звезды

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал уникальную сверхновую, которая позволила астрономам впервые заглянуть в самые глубокие недра умирающей звезды. Это открытие стало настоящим прорывом в понимании процессов, происходящих в недрах массивных звезд перед их гибелью.

Взрыв, получивший обозначение SN2021yfj, произошел на расстоянии 2,2 миллиарда световых лет от Земли и показал присутствие в выброшенном веществе кремния, серы и аргона. Эти элементы, согласно теоретическим моделям, формируются только в непосредственной близости от ядра массивной звезды непосредственно перед ее коллапсом. Обнаружение этих элементов в выброшенном веществе сверхновой стало прямым подтверждением существования теоретических моделей строения звезд.

Слоистая структура звездных недр: прямое доказательство

Наблюдения, проведенные международной группой астрофизиков под руководством Стива Шульце из Северо-Западного университета, впервые предоставили прямое доказательство существования теоретически предсказанной слоистой структуры звездных недр.

Считается, что массивные звезды к концу своей жизни напоминают луковицу, состоящую из концентрических оболочек, образованных различными химическими элементами — от водорода на периферии до железа в ядре. Новое открытие подтверждает, что звезды действительно имеют слоистую структуру, подобную луковице.

Уникальность SN2021yfj: доминирование тяжелых элементов

Уникальность сверхновой SN2021yfj заключается в том, что в ее излучении доминируют тяжелые элементы, обычно скрытые под толщей внешних слоев звезды. Это указывает на крайне необычную и бурную предсмертную агонию светила, в ходе которой оно каким-то образом лишилось практически всей своей внешней оболочки, обнажив глубинные слои. Астрономы были поражены тем, что в излучении сверхновой преобладали тяжелые элементы, которые обычно скрыты глубоко внутри звезды.

По словам исследователей, это первое свидетельство того, что звезда может быть полностью "раздела" до самого ядра и при этом произвести колоссальный взрыв, видимый за миллиарды световых лет. Это открытие заставляет ученых пересмотреть существующие представления о процессах, происходящих в недрах умирающих звезд.

Серия мощных извержений: предсмертная агония светила

Ученые предполагают, что незадолго до финального коллапса звезда пережила серию мощных извержений, которые сбросили ее внешние слои. Впоследствии ударная волна от самого взрыва сверхновой догнала и столкнулась с этим ранее выброшенным материалом, что и породило необычайно яркую вспышку, обогащенную тяжелыми элементами. Это объясняет, почему в излучении сверхновой преобладали тяжелые элементы.

Однако для подтверждения этого сценария требуется обнаружить и изучить больше подобных редких событий. Это открытие заставляет пересмотреть существующие модели эволюции звезд и признать, что природа предлагает более экзотические пути завершения звездной жизни, чем считалось ранее.

Интересные факты о сверхновых

Сверхновые являются одними из самых ярких событий во Вселенной и могут быть видны даже на огромных расстояниях.

Взрывы сверхновых обогащают межзвездную среду тяжелыми элементами, которые необходимы для формирования планет и жизни.

Существуют различные типы сверхновых, отличающиеся по механизму взрыва и составу выброшенного вещества.

В заключение, открытие уникальной сверхновой SN2021yfj стало важным шагом в понимании эволюции массивных звезд и процессов, происходящих в их недрах. Наблюдения, проведенные телескопом "Хаббл”, предоставили бесценные данные, которые помогут ученым пересмотреть существующие модели и открыть новые пути завершения звездной жизни.