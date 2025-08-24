Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Слияние черных дыр
Слияние черных дыр
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:48

Звезда пала жертвой черной дыры: загадочный взрыв поразил астрономов – что произошло в космосе

Астрономы стали свидетелями редкого взрыва звезды, вызванного черной дырой

Астрономы стали свидетелями редкого и необычного космического события — взрыва звезды, вызванного поглощением небольшой черной дыры. В 2023 году астрономы из Гарвард-Смитсоновского института (CfA) и Массачусетского технологического института (MIT) зафиксировали взрыв, названный SN 2023zkd, произошедший на расстоянии 750 миллионов световых лет от Земли. Первоначально он казался обычной сверхновой, но его необычное поведение заставило ученых пересмотреть причины его возникновения.

Взрыв, названный SN 2023zkd, на первый взгляд казался обычной сверхновой, но спустя шесть месяцев он неожиданно снова стал ярче. Это необычное поведение заставило ученых задуматься о природе этого космического события.

Гипотеза: звезда, пытающаяся поглотить черную дыру

Анализ данных с помощью машинного обучения привел к неожиданному выводу: взрыв мог быть вызван гигантской звездой, пытающейся поглотить небольшую черную дыру. Исследование будет опубликовано в Astrophysical Journal, а пока вышло в препринте.

"Наш анализ показывает, что взрыв был вызван катастрофическим столкновением звезды с компаньоном-черной дырой. Это самое убедительное на сегодняшний день доказательство того, что столь тесное взаимодействие действительно может привести к взрыву звезды", — говорит астроном Александр Гальяно из Института искусственного интеллекта и фундаментальных взаимодействий Национального научного фонда США, первый автор исследования.

Обычно сверхновые — это гибель массивных звезд или термоядерные взрывы на белых карликах. Астрономы более или менее знают, как все должно происходить: внезапно появляющаяся вспышка света, за которой следует постепенное затемнение, которое следует довольно предсказуемой кривой.

Наблюдения за SN 2023zkd: увеличение яркости за несколько лет до взрыва

Однако в случае SN 2023zkd наблюдения показали, что объект увеличивал яркость за несколько лет до взрыва, что не свойственно звездам перед сверхновой. Это необычное поведение стало первым намеком на то, что SN 2023zkd не является обычной сверхновой.

Ученые предполагают, что звезда и черная дыра вращались друг вокруг друга по тесным орбитам. В конце концов, полагают исследователи, два объекта настолько сблизились, что звезда оказала гравитационное воздействие, поглотившее черную дыру. Однако гравитационное воздействие со стороны черной дыры оказало на звезду такое сильное воздействие, что это привело к вспышке сверхновой.

Взаимодействие с плотным облаком: первый и второй пик яркости

Исследования показали, что первый пик яркости был связан с взрывом сверхновой, а второй — с взаимодействием звезды с плотным облаком материала, выброшенным ею ранее. Эти наблюдения указывают на то, что черная дыра в системе могла либо поглотить звезду, либо сыграть ключевую роль в ее разрушении. Взаимодействие с выброшенным материалом привело к повторному увеличению яркости сверхновой.

Это не так невероятно, как может показаться. Черная дыра обладает такой же гравитацией, как звезда сопоставимой массы. Однако черная дыра настолько компактна, что она может приблизиться звезде вплоть до того, что окажется внутри звезды сопоставимой массы. Компактность черной дыры позволяет ей оказывать сильное гравитационное воздействие на звезду, даже находясь внутри нее.

"Мы вступаем в эпоху, когда можем автоматически регистрировать эти редкие события, что дает нам уникальную возможность изучать, как живут и умирают звезды", — отметил Александр Гальяно.

Автоматическая регистрация редких космических событий позволяет ученым собирать больше данных и получать новые знания о Вселенной.

Интересные факты о сверхновых и черных дырах

Сверхновые являются одними из самых мощных взрывов во Вселенной.
Черные дыры обладают такой сильной гравитацией, что из них не может вырваться даже свет.
Черные дыры могут образовываться в результате гибели массивных звезд.

В заключение, открытие SN 2023zkd и его объяснение через поглощение черной дыры звездой является важным шагом в понимании эволюции звезд и редких космических явлений. Новые данные позволяют ученым расширить знания о Вселенной и процессах, происходящих в ней.

