Как звезда "Дьявол носит Prada" проверит границы искусства: новый фильм раскроет тайну идеального преступления

Первый международный оригинальный проект Prime Video обещает зрителям захватывающую историю, в которой семейные тайны сплетаются с дерзким ограблением века. В центре внимания — Стэнли Туччи, легендарный актёр с характерным обаянием и точным чувством иронии, который на этот раз примерит на себя образ гения преступного мира.

Сюжет: семья против системы

Главный герой, в исполнении Туччи, решает похитить самое знаменитое произведение искусства — "Мону Лизу" Леонардо да Винчи. Чтобы осуществить безупречный план, он собирает команду профессионалов, и тут начинается самое интересное. Среди его подельников — итальянка Кьяра (Симона Табаско), виртуозная хакерша, и француз Джей (Виктор Бельмондо), мастер работы со взрывчаткой. Казалось бы, обычный союз в духе "Оушена", но правда всплывает слишком поздно: Кьяра и Джей оказываются братом и сестрой, а таинственный вор — их собственный отец.

Теперь троица вынуждена действовать сообща, чтобы довести ограбление до конца, не дав полиции и конкурентам ни малейшего шанса. Их цель — не просто кража картины, а переосмысление того, что значит семья и где проходит грань между долгом, любовью и предательством.

Команда проекта

Постановщиком "Masterplan" стал француз Томас Винсент, известный по сериалу "Телохранитель". Он объединил усилия со студией Gaumont — той самой, что подарила зрителям популярный проект "Люпен". Производство фильма ведётся во Франции и Италии — двух странах, где искусство и преступления давно стали частью культурного мифа.

Сценарий написали Джакомо Дурци, Алессандро Фаббри, Альберто Виньяти, Дэвид Уолстенкрофт и сам Винсент. Эта команда уже работала над международными хитами и умеет превращать криминальные драмы в интеллектуальные триллеры с душой. Премьера состоится эксклюзивно на Prime Video.

Советы: как создать атмосферу ограбления века

Правильно подобрать локации — антураж задаёт настроение. Париж и его музеи идеально подходят для исторического триллера. Сделать героям понятные мотивы. Даже преступник должен действовать по внутренней логике. Сочетать технологичность и человеческий фактор — именно это делает сюжет правдоподобным. Визуально подчеркнуть контраст между роскошью искусства и холодной логикой преступления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: избыточное увлечение компьютерными эффектами.

→ Последствие: теряется эмоциональный контакт зрителя.

→ Альтернатива: ставка на актёрскую игру и операторскую работу, как в фильмах Гая Ричи или Нолана.

Ошибка: однотипные ограбления без психологической мотивации.

→ Последствие: сюжет превращается в набор трюков.

→ Альтернатива: добавить личный конфликт, как в "Masterplan".

А что если "Мона Лиза" действительно исчезнет?

Эксперты по безопасности музеев говорят, что похищение оригинала невозможно — за картиной следят 24 камеры и бронестекло толщиной в несколько сантиметров. Но в истории искусства уже были случаи, когда даже самые защищённые шедевры исчезали. Например, оригинал картины Леонардо да Винчи действительно похитили в 1911 году, и только через два года она вернулась во Францию. Этот факт вдохновил многих сценаристов — и "Masterplan" явно играет с этой легендой.

FAQ

Когда выйдет "Masterplan"?

Премьера состоится эксклюзивно на Prime Video, дата будет объявлена ближе к концу года.

Почему именно Лувр?

Это не только символ искусства, но и символ власти, где кража становится метафорой борьбы с системой.

Кто играет дочь героя?

Кьяру — Симона Табаско, известная по сериалу "Белый лотос". Её персонаж добавляет фильму эмоциональный центр.

Мифы и правда

Миф: "Мону Лизу" невозможно украсть даже в кино.

Правда: в 1911 году это уже произошло, и сценаристы просто обыгрывают реальную историю.

Миф: триллеры про кражи всегда одинаковые.

Правда: "Masterplan" делает акцент не на грабежах, а на семейных отношениях и моральных дилеммах.

Миф: Prime Video редко выпускает оригинальные европейские проекты.

Правда: платформа активно развивает международное направление, и этот фильм — первый крупный шаг в новом формате.

Исторический контекст