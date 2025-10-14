Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стэнли Туччи
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:43

Как звезда "Дьявол носит Prada" проверит границы искусства: новый фильм раскроет тайну идеального преступления

Prime Video представит триллер "Masterplan" со Стэнли Туччи в главной роли

Первый международный оригинальный проект Prime Video обещает зрителям захватывающую историю, в которой семейные тайны сплетаются с дерзким ограблением века. В центре внимания — Стэнли Туччи, легендарный актёр с характерным обаянием и точным чувством иронии, который на этот раз примерит на себя образ гения преступного мира.

Сюжет: семья против системы

Главный герой, в исполнении Туччи, решает похитить самое знаменитое произведение искусства — "Мону Лизу" Леонардо да Винчи. Чтобы осуществить безупречный план, он собирает команду профессионалов, и тут начинается самое интересное. Среди его подельников — итальянка Кьяра (Симона Табаско), виртуозная хакерша, и француз Джей (Виктор Бельмондо), мастер работы со взрывчаткой. Казалось бы, обычный союз в духе "Оушена", но правда всплывает слишком поздно: Кьяра и Джей оказываются братом и сестрой, а таинственный вор — их собственный отец.

Теперь троица вынуждена действовать сообща, чтобы довести ограбление до конца, не дав полиции и конкурентам ни малейшего шанса. Их цель — не просто кража картины, а переосмысление того, что значит семья и где проходит грань между долгом, любовью и предательством.

Команда проекта

Постановщиком "Masterplan" стал француз Томас Винсент, известный по сериалу "Телохранитель". Он объединил усилия со студией Gaumont — той самой, что подарила зрителям популярный проект "Люпен". Производство фильма ведётся во Франции и Италии — двух странах, где искусство и преступления давно стали частью культурного мифа.

Сценарий написали Джакомо Дурци, Алессандро Фаббри, Альберто Виньяти, Дэвид Уолстенкрофт и сам Винсент. Эта команда уже работала над международными хитами и умеет превращать криминальные драмы в интеллектуальные триллеры с душой. Премьера состоится эксклюзивно на Prime Video.

Советы: как создать атмосферу ограбления века

  1. Правильно подобрать локации — антураж задаёт настроение. Париж и его музеи идеально подходят для исторического триллера.

  2. Сделать героям понятные мотивы. Даже преступник должен действовать по внутренней логике.

  3. Сочетать технологичность и человеческий фактор — именно это делает сюжет правдоподобным.

  4. Визуально подчеркнуть контраст между роскошью искусства и холодной логикой преступления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: избыточное увлечение компьютерными эффектами.
    → Последствие: теряется эмоциональный контакт зрителя.
    → Альтернатива: ставка на актёрскую игру и операторскую работу, как в фильмах Гая Ричи или Нолана.

  • Ошибка: однотипные ограбления без психологической мотивации.
    → Последствие: сюжет превращается в набор трюков.
    → Альтернатива: добавить личный конфликт, как в "Masterplan".

А что если "Мона Лиза" действительно исчезнет?

Эксперты по безопасности музеев говорят, что похищение оригинала невозможно — за картиной следят 24 камеры и бронестекло толщиной в несколько сантиметров. Но в истории искусства уже были случаи, когда даже самые защищённые шедевры исчезали. Например, оригинал картины Леонардо да Винчи действительно похитили в 1911 году, и только через два года она вернулась во Францию. Этот факт вдохновил многих сценаристов — и "Masterplan" явно играет с этой легендой.

FAQ

Когда выйдет "Masterplan"?
Премьера состоится эксклюзивно на Prime Video, дата будет объявлена ближе к концу года.

Почему именно Лувр?
Это не только символ искусства, но и символ власти, где кража становится метафорой борьбы с системой.

Кто играет дочь героя?
Кьяру — Симона Табаско, известная по сериалу "Белый лотос". Её персонаж добавляет фильму эмоциональный центр.

Мифы и правда

Миф: "Мону Лизу" невозможно украсть даже в кино.
Правда: в 1911 году это уже произошло, и сценаристы просто обыгрывают реальную историю.

Миф: триллеры про кражи всегда одинаковые.
Правда: "Masterplan" делает акцент не на грабежах, а на семейных отношениях и моральных дилеммах.

Миф: Prime Video редко выпускает оригинальные европейские проекты.
Правда: платформа активно развивает международное направление, и этот фильм — первый крупный шаг в новом формате.

Исторический контекст

  • 1911 год — реальное похищение "Моны Лизы".

  • 1974 год — первая международная выставка картины в Токио и Москве.

  • 2025 год — "Masterplan" возвращает легенду о краже в современную эпоху, добавляя семейную драму.

