Восемь движений, о которых молчат фитнес-клубы

Если времени мало, а спина и ноги просят движения, совсем не обязательно искать коврик и раскладываться на полу. Есть простой комплекс упражнений, который выполняется стоя и помогает мягко размять мышцы, снять зажимы и вернуть телу лёгкость. Его можно делать где угодно: дома, на улице во время прогулки или даже в офисе — достаточно пары свободных минут.

Советы шаг за шагом

Подъём рук с прогибом

Встаньте ровно, стопы расположите на ширине бёдер. Со вдохом поднимите руки вверх через стороны, потянитесь за пальцами и слегка прогнитесь в грудном отделе. На выдохе опустите руки. Сделайте 2-3 повторения. Наклоны в стороны

Соедините ноги. Захватите левое запястье правой рукой и наклонитесь влево, задержавшись на 2-3 секунды. Затем выполните наклон в другую сторону. Всего — по два раза на каждую. Наклон с покачиванием

Поставьте стопы на ширину таза, наклонитесь вперёд и сложите руки, чтобы ладони лежали на локтях. Расслабьте шею, слегка покачайтесь вправо и влево. По два раза в каждую сторону. Стульчик

Сведите ноги вместе и опуститесь в неглубокое приседание. Поднимите руки над головой, вытянув их вдоль корпуса. Спина и шея должны быть прямыми, живот подтянут. Оставайтесь в позе на 8 дыхательных циклов. Поза треугольника

Разведите ноги чуть шире плеч, разверните стопу правой ноги наружу и наклонитесь вправо, опустив руку к голени или полу. Левую руку вытяните вверх, взгляд направьте на ладонь. Подышите 6-8 циклов и повторите в другую сторону. Поза воина 2 с наклоном

Разведите ноги пошире, правую согните до параллели с полом, левую оставьте прямой. Руки разведите в стороны, взгляд на правую кисть. Задержитесь на 6-8 дыханий. Затем наклонитесь корпусом вперёд, руки на полу, вытяните спину. Повторите в другую сторону. Глубокий присед

Встаньте чуть шире плеч, опуститесь вниз, выпрямите спину. Ладони соедините у груди, локтями разводите колени. Побудьте 6-8 дыханий и поднимитесь. Наклон с растяжкой плеч

Встаньте широко, переплетите пальцы за спиной. Наклонитесь и направьте руки вперёд. Расслабьте плечи, позволяя им опускаться под весом рук. Подышите 4-5 циклов и поднимитесь.

Мифы и правда

● Миф: чтобы растянуться, обязательно нужен коврик.

Правда: многие асаны йоги и элементы гимнастики выполняются стоя и не требуют дополнительного инвентаря.

● Миф: короткие разминки неэффективны.

Правда: даже 10 минут активного растяжения могут снять усталость и улучшить самочувствие.

● Миф: растяжка подходит только для тренировки.

Правда: лёгкие упражнения можно делать в перерывах между делами — это профилактика болей в спине и шее.

FAQ

Как часто выполнять комплекс?

Лучше всего включить его в ежедневный режим: утром для бодрости и вечером для расслабления.

Сколько времени занимает вся разминка?

В среднем — 10-15 минут, в зависимости от того, сколько дыхательных циклов вы используете в каждой позе.

Что лучше надеть для упражнений?

Любая свободная одежда, не сковывающая движения. Для офиса подойдут мягкие брюки или джинсы со стрейчем.

Исторический контекст

Упражнения стоя имеют глубокие корни. Элементы наклонов и вытяжений встречались ещё в древних практиках Индии и Китая. В йоге позы "треугольник" и "воин" относятся к базовым, а в цигун подобные движения считались способом укрепить жизненную энергию. В Европе стоячие комплексы начали активно использоваться в середине XX века как альтернатива сидячему образу жизни в городах.

А что если…

Если выполнять комплекс регулярно, через пару недель можно заметить, что осанка становится ровнее, походка — увереннее, а утомляемость снижается. Даже люди, которые проводят большую часть дня за компьютером, ощущают, что поясница перестаёт ныть, а плечи становятся свободнее.

Интересные факты