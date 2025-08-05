Спина, ноги, равновесие: всё держится на одном забытом приёме

Теряете равновесие с возрастом? Вы не одиноки: почти каждый седьмой человек в возрасте от 65 до 69 лет сталкивается с этой проблемой. По данным обзора, опубликованного в журнале Laryngoscope Investigative Otolaryngology в 2019 году, такие сложности могут стать предвестниками падений и серьёзных травм. Но есть способ противостоять этому — и он не требует визита в спортзал или сложных тренировок.

Почему стоит обратить внимание на стоячие упражнения Пилатеса?

Пилатес давно зарекомендовал себя как эффективный способ улучшения баланса, особенно в пожилом возрасте. Однако мало кто знает, что выполнять его можно не только на коврике или с тренажёрами, но и полностью в вертикальном положении — стоя. Такой формат упражнений помогает укрепить мышцы, улучшить осанку и, самое главное, развить устойчивость.

По словам сертифицированного инструктора и мастера-тренера Club Pilates Лауры Филдинг, "даже если вы выполняете упражнения стоя на двух ногах, ваш корпус всегда включён в работу". Именно мышцы корпуса, охватывающие зону живота, спины и бёдер, отвечают за стабильность позвоночника и баланс тела.

Что говорит наука?

Исследования подтверждают эффективность Пилатеса. Например, метаанализ 2015 года, опубликованный в Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, показал: занятия Пилатесом снижают риск падений у пожилых людей. А в апреле 2021 года International Journal of Environmental Research and Public Health представил результаты исследования, в котором 50 женщин старше 60 лет занимались Пилатесом дважды в неделю. Уже через три месяца у участниц улучшился баланс и общая устойчивость.

Секрет эффективности Пилатеса — в активации глубоких мышц и развитии координации. Укрепление корпуса улучшает распределение веса и снижает нагрузку на суставы. Это подтверждает и исследование, опубликованное в Journal of Physical Therapy Science в 2015 году: сильный корпус — это не только о балансе, но и о профилактике болей в спине.

Что ещё даёт Пилатес?

Преимущества выходят за рамки физической устойчивости. Регулярные занятия улучшают осознанность тела, дыхание и концентрацию. Это делает Пилатес особенно ценным для тех, кто хочет не просто избежать падений, но и сохранить подвижность и качество жизни на долгие годы.

И да, для этого вовсе не обязательно ложиться на коврик — начните с простых стоячих упражнений, постепенно укрепляя мышцы и уверенность в собственном теле. Это безопасный, мягкий, но эффективный способ тренировки, доступный практически каждому.