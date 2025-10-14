Скручивания перевернулись с ног на голову: тренеры советуют делать их стоя
Большинство людей, решивших укрепить мышцы живота, первым делом ложатся на пол и принимаются за привычные скручивания. Это упражнение действительно известно всем: руки за головой, подбородок к груди — и вверх-вниз до жжения в прессе. Однако мало кто задумывается, что при неправильной технике можно не только не укрепить пресс, но и заработать боль в шее или пояснице. Именно поэтому тренеры всё чаще обращают внимание на альтернативные способы проработки кора — например, скручивания стоя.
От классики к новому подходу
Идея отказаться от скручиваний лёжа появилась не случайно. Джан Андраде, технический директор Academia Evoque, заметил, что его ученики часто перегружают шею, выполняя классические упражнения, и решил предложить безопасную замену. Так родилась программа тренировки кора стоя, которая уже доказала свою эффективность.
"Мы проводим много времени стоя. Поэтому гораздо эффективнее укреплять мышцы живота с помощью упражнений на стабилизацию позвоночника", — пояснил специалист по физическому воспитанию Джан Андраде.
Эта программа впервые была представлена на мероприятии VivaBem no Seu Tempo от UOL — проекте, ориентированном на людей старше 45 лет. Помимо спортивных занятий, гости проходили оценку осанки и питания, что помогло сделать тренировку максимально персонализированной.
Почему стоит тренировать пресс стоя
Главное отличие скручиваний стоя в том, что они задействуют гораздо больше мышц, чем упражнения лёжа.
"При традиционных скручиваниях человек перенапрягает мышцы шеи и часть мышц живота. При скручиваниях стоя активно работают мышцы-стабилизаторы позвоночника", — отметил Андраде.
Это делает тренировку не только безопаснее, но и функциональнее: она укрепляет корпус, улучшает осанку и помогает телу сохранять устойчивость в повседневной жизни.
Основные преимущества
-
Снижается нагрузка на шею и поясницу.
-
Укрепляется весь корпус, а не только верхний пресс.
-
Прорабатываются мышцы, которые мы используем в обычных движениях.
-
Упражнения можно выполнять где угодно — в спортзале, дома или даже на работе.
-
Ускоряется метаболизм за счёт вовлечения крупных мышечных групп.
Советы шаг за шагом
Чтобы упражнения стоя действительно работали, важно соблюдать технику. Андраде подчеркивает, что качество движений важнее количества повторений.
-
Встаньте прямо, стопы на ширине плеч.
-
Напрягите живот и втяните пупок — это поможет включить мышцы кора.
-
Расправьте плечи и "включите" лопатки: так вы стабилизируете туловище.
-
Выполняйте скручивание, плавно поворачивая корпус, но не двигая колени и бёдра.
-
Контролируйте дыхание: выдох — при скручивании, вдох — при возвращении в исходное положение.
"Для большей эффективности мы должны всегда держать живот втянутым и активировать мышцы лопаток", — отметил Джан Андраде.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: слишком быстрые и резкие повороты корпуса.
Последствие: возможное растяжение мышц спины.
Альтернатива: выполняйте движения медленно и осознанно, следите за дыханием.
• Ошибка: расслабленные лопатки и округлые плечи.
Последствие: нагрузка переходит на шею и плечи.
Альтернатива: используйте фитнес-резинку или легкие гантели, чтобы удерживать корпус стабильно.
• Ошибка: неподвижный пресс.
Последствие: упражнение теряет смысл.
Альтернатива: держите живот напряжённым на протяжении всего подхода.
Плюсы и минусы тренировки стоя
|Плюсы
|Минусы
|Минимальная нагрузка на позвоночник
|Требует контроля осанки
|Можно выполнять без оборудования
|Эффект виден не сразу
|Улучшает баланс и координацию
|Не изолирует мышцы пресса
|Подходит для пожилых людей
|Нужна регулярность
|Повышает общую выносливость
|Сложнее отслеживать прогресс
А что если сочетать оба подхода?
Тренеры считают, что скручивания стоя не обязательно заменяют классические упражнения — они их дополняют. Комбинируя обе техники, можно укрепить мышцы кора со всех сторон. Например, трижды в неделю выполнять стоячие упражнения для стабилизации позвоночника, а один-два раза — мягкие скручивания на коврике. Главное — избегать перегрузки и соблюдать баланс.
Мифы и правда о тренировках стоя
Миф 1. Скручивания стоя неэффективны без дополнительного веса.
Правда: собственный вес тела и правильная техника обеспечивают достаточную нагрузку для активации кора.
Миф 2. Такие упражнения не формируют "кубики".
Правда: рельеф виден только при низком уровне жира, а тренировка стоя помогает ускорить обмен веществ.
Миф 3. Стоячие упражнения слишком лёгкие.
Правда: при правильной технике они включают не только пресс, но и мышцы спины, бёдер и ягодиц, что делает их полноценной тренировкой.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как часто нужно делать скручивания стоя?
Оптимально — 3-4 раза в неделю. Между тренировками желательно делать день отдыха для восстановления мышц.
Нужен ли инвентарь?
Нет, достаточно коврика и устойчивой поверхности. Но можно использовать утяжелители, фитбол или резинки.
Подходит ли тренировка людям старшего возраста?
Да, она щадящая и укрепляет осанку, помогая предотвратить падения и боли в спине.
Можно ли похудеть, выполняя только эти упражнения?
Сами по себе они не сжигают жир, но ускоряют метаболизм и делают фигуру подтянутой при сочетании с правильным питанием.
3 интересных факта
-
Скручивания стоя активируют мышцы глубже, чем многие упражнения на тренажёрах.
-
По данным исследований, регулярные вращательные движения улучшают подвижность позвоночника.
-
Тренировки стоя стимулируют работу сердечно-сосудистой системы — это небольшой, но заметный кардионагрузочный эффект.
Исторический контекст
Скручивания как элемент физической подготовки появились ещё в середине XX века в армии США. Однако со временем медики начали замечать, что такие упражнения перегружают поясницу. Именно это и дало толчок для создания альтернативных методов укрепления кора, среди которых — упражнения стоя. Сегодня их активно используют фитнес-инструкторы, физиотерапевты и даже йога-практики.
