Нацпроект по эффективной экономике может пополниться стандартом АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением интегрировать разработанный ими Стандарт развития конкуренции в новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Об этом сообщила руководитель АСИ Светлана Чупшева через свой Telegram-канал.

По словам Чупшевой, Министерство экономического развития в настоящее время занимается обновлением Стандарта развития конкуренции. Одним из ключевых изменений станет включение социально ориентированных некоммерческих организаций в качестве целевой аудитории, что должно оказать значительное влияние на развитие конкурентной среды в социально значимых секторах экономики.

Глава АСИ предложила механизм внедрения обновленного стандарта. Она рекомендует провести обсуждение новой версии документа в регионах России, а затем включить актуализированный стандарт в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".

Чупшева также подчеркнула необходимость сделать вопросы экспорта, повышения производительности труда и поддержки предпринимательских инициатив сквозными для всех национальных проектов, наряду с кадровыми вопросами.

Кроме того, руководитель АСИ выступила с инициативой включить в национальные проекты ряд новых показателей. Среди них - увеличение доли негосударственного сектора на приоритетных рынках и в ключевых отраслях, рост доли доходов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме дохода отрасли или рынка, а также увеличение доли доходов социальных некоммерческих организаций. Чупшева предлагает разработать соответствующие мероприятия для достижения этих показателей.

Таким образом, предложения АСИ направлены на усиление роли частного сектора и некоммерческих организаций в экономике страны, что должно способствовать развитию конкуренции и повышению эффективности национальной экономики в целом.

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