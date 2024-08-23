Нацпроект по эффективной экономике может пополниться стандартом АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением интегрировать разработанный ими Стандарт развития конкуренции в новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". Об этом сообщила руководитель АСИ Светлана Чупшева через свой Telegram-канал.
По словам Чупшевой, Министерство экономического развития в настоящее время занимается обновлением Стандарта развития конкуренции. Одним из ключевых изменений станет включение социально ориентированных некоммерческих организаций в качестве целевой аудитории, что должно оказать значительное влияние на развитие конкурентной среды в социально значимых секторах экономики.
Глава АСИ предложила механизм внедрения обновленного стандарта. Она рекомендует провести обсуждение новой версии документа в регионах России, а затем включить актуализированный стандарт в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".
Чупшева также подчеркнула необходимость сделать вопросы экспорта, повышения производительности труда и поддержки предпринимательских инициатив сквозными для всех национальных проектов, наряду с кадровыми вопросами.
Кроме того, руководитель АСИ выступила с инициативой включить в национальные проекты ряд новых показателей. Среди них - увеличение доли негосударственного сектора на приоритетных рынках и в ключевых отраслях, рост доли доходов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме дохода отрасли или рынка, а также увеличение доли доходов социальных некоммерческих организаций. Чупшева предлагает разработать соответствующие мероприятия для достижения этих показателей.
Таким образом, предложения АСИ направлены на усиление роли частного сектора и некоммерческих организаций в экономике страны, что должно способствовать развитию конкуренции и повышению эффективности национальной экономики в целом.
Фото: Wikimedia Commons/ http://www.kremlin.ru/catalog/persons/510/events/54048 , Управление по печати и информации Президента , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )
Flightradar: над Черным морем пролетает британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint
Над Черным морем курсирует британский разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint. Об этом свидетельствуют данные с сайта Flightradar24.
Цены на апельсиновый сок внезапно достигли исторического максимума
В пятницу мировые биржевые котировки апельсинового сока достигли рекордного уровня, превышая 5 долларов за фунт замороженного концентрата, как следует из данных ICE Futures.
В Нальчике начата эвакуация людей с канатной дороги
В курортной зоне Нальчика произошла остановка канатно-кресельной дороги, что заставило спасателей МЧС России отправиться на место для оказания помощи.
На мусорном полигоне Новороссийска удалось сократить площадь пожара
В Новороссийске удалось уменьшить размер пожара на свалке до 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.