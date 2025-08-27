Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:59

Цифровой прорыв: как Поволжье меняет правила игры на международных рынках

Регионы Поволжья внедряют новый экспортный стандарт для увеличения несырьевого экспорта

Приволжские регионы приступили к активному внедрению обновленного Регионального экспортного стандарта, разработанного Российским экспортным центром. Эта работа стала центральной темой окружного совещания в Чебоксарах, где представители всех 14 субъектов ПФО обсудили меры по достижению национальных целей по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта.

Как отметил глава Чувашии Олег Николаев, за пять лет целенаправленной работы республике удалось добиться роста экспортных поставок на 80%, причем более 61% в структуре экспорта составляет высокотехнологичная продукция машиностроения. Ключевыми партнерами региона стали Индия и Китай, при сохранении традиционного сотрудничества со странами СНГ.

Особое внимание уделяется развитию логистической инфраструктуры. Заместитель полпреда президента в ПФО Алексей Кузьмицкий подчеркнул, что регионы округа активно работают над созданием мультимодальных транспортно-логистических центров и развитием международных транспортных коридоров, связывающих Россию с Казахстаном, Китаем и Ираном.

С 2026 года в ПФО начнется внедрение нового Регионального экспортного стандарта, включающего цифровизацию услуг и расширенные мер господдержки для бизнеса. Уже сейчас Татарстан внедрил 13 инструментов стандарта, Марий Эл — 9, еще шесть регионов — по 8 инструментов.

Важным элементом становится Цифровой стандарт РЭЦ, обеспечивающий переход к полностью электронному взаимодействию между государством и бизнесом. Пилотными регионами по его внедрению стали 14 субъектов, включая Кировскую область.

