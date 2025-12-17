Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© flickr.com by Bernal Saborio is licensed under CC BY-SA 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:22

Ручная кладь по разным правилам: единый стандарт может лишить авиакомпании любимого трюка

Новые люди предложили единый минимум габаритов ручной клади — ТАСС

Разные авиакомпании устанавливают собственные требования к габаритам, и пассажиры узнают о них уже у выхода на посадку. Депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой установить единые минимальные нормы габаритов ручной клади для всех российских авиаперевозчиков. Соответствующее письмо направлено министру транспорта Андрею Никитину, документ имеется в распоряжении редакции. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Почему возникла проблема

Парламентарии обратили внимание, что действующие правила воздушных перевозок фактически регулируют только вес ручной клади, не устанавливая минимальные требования к её размерам. Этим пользуются авиакомпании, вводя собственные, зачастую весьма узкие параметры габаритов. В результате даже привычные предметы, которые без труда размещаются в салоне, могут не пройти проверку через калибратор конкретного перевозчика.

По словам депутатов, пассажиры, рассчитывающие на бесплатный провоз ручной клади в рамках объявленных норм, оказываются вынуждены доплачивать уже в аэропорту. Такая практика, считают авторы инициативы, создает условия для скрытого увеличения стоимости перелёта и приводит к дополнительным расходам за базовую потребность — перевозку личных вещей.

Что предлагают депутаты

"Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральные авиационные правила с целью установления единого минимального стандарта габаритов ручной клади для всех российских авиакомпаний", — указано в тексте письма. Авторы инициативы уточняют, что ориентиром могут служить размеры стандартного городского рюкзака или портфеля, с учётом особенностей разных типов воздушных судов.

Возможные последствия инициативы

Депутаты считают, что введение единой нормы сделает правила перевозки более прозрачными и предсказуемыми для пассажиров. Это, по их мнению, позволит исключить ситуации, когда габариты ручной клади искусственно занижаются с целью взимания дополнительной платы.

Кроме того, единый стандарт может снизить число конфликтов в аэропортах и повысить доверие пассажиров к авиакомпаниям. При этом авторы обращения подчёркивают необходимость сохранения баланса между требованиями безопасности полётов и комфортом путешественников.

