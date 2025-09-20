Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
сапборд
сапборд
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Сапбординг выглядит простым — но одна ошибка может стоить вам сил и нервов

Сапборд для прогулок и путешествий: что выбрать — надувной или цельный

Катание на сапборде — это активность, которая не требует особой подготовки, дарит отличное настроение и позволяет тренировать тело. Даже если вы не умеете плавать, сап при правильной экипировке будет для вас безопасным занятием.

Что такое сапборд

Сапборд (Stand up paddle board) — это доска, на которой гребут стоя, используя длинное весло. В отличие от сёрфинга, вам не нужны волны — достаточно спокойной воды. На сапе можно устраивать прогулки, участвовать в гонках, рыбачить, открывать новые маршруты и даже практиковать йогу.

Гребля на доске развивает выносливость, укрепляет мышцы спины и кора, улучшает баланс и дарит ощутимую кардионагрузку.

Как выбрать сапборд

Виды досок

  1. Универсальные. Широкие и устойчивые, подходят новичкам и прогулкам по спокойной воде.

  2. Для сёрфинга. Более короткие и маневренные, созданы для волн.

  3. Гоночные. Узкие, длинные, быстрые, но менее стабильные.

  4. Туринговые. Удлинённые и с заострённым носом, подходят для длительных маршрутов и перевозки вещей.

Конструкция

  • Надувные модели: лёгкие, прочные, компактные, удобные для перевозки.

  • Цельные: жёсткие, быстрые и маневренные, больше подходят профессионалам.

Размеры

  • Для детей и лёгких взрослых — до 270 см.

  • Для веса 55-80 кг — около 300 см.

  • Для тяжёлых райдеров — от 320 см и выше.

Ширина доски колеблется от 63 до 91 см: чем шире, тем устойчивее, но грести сложнее.

Советы шаг за шагом

Подготовка

  1. Одежда должна быть лёгкой и быстро сохнуть. Оптимальны акватапочки или босиком.

  2. Телефон и мелочи лучше сложить в гермомешок.

  3. Весло отрегулируйте так, чтобы ручка была на 15 см выше головы.

  4. Обязательно наденьте спасжилет.

  5. Закрепите страховочный лиш на щиколотке.

Техника

  • Заходите в воду по колено, садитесь сначала на колени.

  • Вставать проще в движении: плавно выпрямите ноги, держа спину прямой.

  • Гребите корпусом, а не руками: лопасть полностью уходит в воду, весло держите вертикально.

  • Для движения прямо меняйте сторону каждые 3-4 гребка.

Управление

  • Чтобы остановиться — проведите веслом от хвоста к носу.

  • Чтобы повернуть — описывайте веслом дугу у носа доски.

После падения

  • Падайте в воду, а не на доску.

  • Сап вернётся благодаря лишу.

  • Подниматься лучше с центра: ухватитесь за край, подтянитесь и сядьте на колени.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком узкий хват → слабый гребок и потеря контроля → держите руки на рукоятке и в центре шафта.

  • Только кончик весла в воде → низкая скорость → погружайте всю лопасть.

  • Согнутые руки → нагрузка только на плечи, быстрая усталость → работайте корпусом.

  • Поздний подъём весла → брызги и потеря темпа → вынимайте на уровне стоп.

  • Высокий замах в воздухе → трата сил → проводите весло близко к воде.

А что если…

Вы хотите кататься дольше трёх часов? Возьмите с собой перекус: батончик, орехи, бутерброд в контейнере. Планируете длительный тур? Обратите внимание на туринговые модели с бортиком для багажа.

FAQ

Как выбрать сапборд новичку?
Оптимально — надувной универсальный, около 300 см длиной и шириной 80 см.

Сколько стоит сапборд?
Надувные универсальные модели стоят от 18 до 40 тысяч рублей. Цельные — от 50 тысяч и выше.

Что лучше — надувной или цельный сап?
Для прогулок и путешествий достаточно надувного. Для соревнований и сёрфинга — цельный.

Мифы и правда

  • Миф: сапбординг требует умения плавать.

  • Правда: со спасжилетом можно кататься даже тем, кто не умеет плавать.

  • Миф: сапы быстро прокалываются.

  • Правда: современные модели из многослойного ПВХ выдерживают большие нагрузки.

  • Миф: гребля не даёт нагрузки.

  • Правда: при активном катании пульс поднимается, тренируется выносливость.

3 интересных факта

  • Первые сапы появились на Гавайях в 60-х как альтернатива сёрфингу.

  • В некоторых странах сапбординг включён в школьные спортивные программы.

  • В Европе проводят марафоны на сапах длиной более 40 км.

Исторический контекст

  1. 1960-е — гавайские серферы используют длинные доски с вёслами.

  2. 2000-е — спорт возрождается и выходит за пределы океанов.

  3. Сегодня — миллионы любителей SUP по всему миру, от прогулок по рекам до международных гонок.

Сапбординг сочетает спорт, отдых и приключения. Он подойдёт и для короткой прогулки на ближайшем пруду, и для долгого путешествия по реке. Главное — подобрать правильную доску и освоить базовую технику.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Американский колледж спортивной медицины: интервальные тренировки ускоряют метаболизм после занятия сегодня в 5:50

Тренировка без спортзала, которая сжигает калории даже после завершения

Эффективная 20-минутная тренировка дома поможет укрепить мышцы и сжечь калории. Узнайте, как построить занятие так, чтобы результат был заметен быстрее.

Читать полностью » Эксперты: миф о невозможности набора массы эктоморфами опровергнут тренировками и рационом сегодня в 2:16

Худое тело, огромные мышцы: парадокс, который рушит все стереотипы

Эктоморфы часто считают, что генетика мешает набрать массу. Но правильные тренировки и питание способны кардинально изменить фигуру.

Читать полностью » Физиотерапевты: турецкий подъём развивает баланс и снижает риск травм плеча сегодня в 2:10

Подняться с пола — как будто ничего сложного, но мышцы горят сильнее, чем после штанги

Узнайте, как одно упражнение объединяет силу, баланс и координацию, помогает укрепить суставы и делает тренировки эффективнее.

Читать полностью » Как начать занятия в спортзале без тренера: рекомендации экспертов по фитнесу сегодня в 1:50

Первый день в зале — самая опасная ловушка: ошибки, которые ломают прогресс с самого старта

Первый поход в зал может сбить с толку. Но если знать пошаговый план действий и избегать типичных ошибок, тренировки станут в удовольствие.

Читать полностью » Спортивные медики: хроническая усталость и гормональные сбои указывают на перетрен сегодня в 1:12

Перетрен убивает прогресс: почему лишняя тренировка делает вас слабее

Чрезмерные тренировки могут привести к обратному эффекту: вместо роста силы и выносливости вы получите усталость и гормональный сбой

Читать полностью » Врачи: упражнения в висе и боковые планки задействуют пресс лучше скручиваний сегодня в 1:10

Этот совет из ГТО снова в тренде: как старые турники прокачивают пресс лучше фитнеса

Эта короткая программа на турниках и брусьях поможет проработать мышцы живота за 10 минут. Узнайте, как тренироваться правильно и без ошибок.

Читать полностью » Короткая домашняя тренировка: 15-минутный комплекс упражнений по совету Ии Зориной сегодня в 0:50

Маленькая тренировка, большой результат: тело не поймёт подвоха

Короткая тренировка без гантелей и тренажёров поможет укрепить мышцы и зарядиться энергией. Комплекс займёт всего 15 минут.

Читать полностью » Медицинский автор Ия Зорина: один круг упражнений помогает начать регулярные тренировки сегодня в 0:10

Короткий фитнес вместо кофе: эффект, который удивляет даже скептиков

Лёгкий комплекс упражнений, который занимает всего несколько минут и помогает включить тело в работу даже тогда, когда лень сильнее мотивации.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт маффинов с яблоками обеспечивает сочность от яблок
Авто и мото

DVSA: четверть экзаменов на права в Великобритании в 2024 году прошла на автоматах
Дом

Автоматизированные термостаты создают комфорт и снижают расходы на отопление и электричество
Дом

Установка фильтра для питьевой воды под мойку: что важно знать
Питомцы

Историки: в Средневековой Европе чёрных кошек считали спутниками ведьм
Технологии

Chrome получит режим интеллектуального агента для бронирования и заказов — Google
Садоводство

Ошибки в удобрении хвойных культур приводят к болезням и снижению декоративности — рассказали садоводы
Спорт и фитнес

Базовый комплекс из пяти упражнений снижает стресс и снимает зажатость мышц — фитнес-эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet