Евгений Чебатков раскрыл: мир стендапа вовсе не так весел, как кажется

Мир стендап-комедии всегда казался зрителям ярким и свободным, где шутки льются непрерывным потоком, а комики словно живут в атмосфере бесконечного веселья. Но, как выяснилось, за кулисами этот мир далёк от идиллии. В откровенном разговоре с писателем Александром Цыпкиным в программе "5 книг" на телеканале "Ключ" известный артист Евгений Чебатков поделился личными наблюдениями о внутренней среде стендаперов и о том, как он сам оказался в профессии.

Непростая атмосфера комедийного цеха

По словам Чебаткова, у многих комиков в России путь в юмор начинался с КВН. Там сформировались компании, внутренние правила и традиции. Новичкам бывает трудно вписаться в эту среду, и артист быстро понял, что атмосфера в ней порой далека от дружелюбной.

"У большинства людей в стендапе история тянется с КВН, у них есть внутренняя кухня. Я сначала строил иллюзии касаемо корпоративной этики, но потом понял — это, как и любая творческая тусовка, достаточно токсичное общество. Многие считают, что они недооцененные, кто-то — переоценен. Для меня такая полемика — чужда", — сказал стендап-комик Евгений Чебатков.

Опыт вне сцены

Интересно, что сам Чебатков пришёл в юмор из совершенно другой сферы. До стендапа он работал в рекламной индустрии и даже занимался продажами в компании Mars. Этот опыт помог ему понять структуру бизнеса, но вскоре стало ясно, что творчество гораздо ближе его характеру. Возможно, именно поэтому он оказался несколько "в стороне" от негласных правил, по которым живёт большинство комиков.

Боль сцены

Стендап — это не только смех зала, но и риск провала. Комики часто сталкиваются с ситуацией, когда шутки не находят отклика. Для артиста это настоящая проверка на прочность.

"Если ты шутишь, и никто не реагирует — это действительно болезненный опыт. У меня товарищ после 5 минут тотальной тишины на разогреве реально пошел к психологу разбираться, что с ним произошло", — отметил стендап-комик Евгений Чебатков.

Влияние семьи и новые горизонты

Чебатков подчеркнул, что важную роль в его становлении сыграла семья. Чтение книг в детстве стало привычкой, которая повлияла на выбор профессии. Артист отметил влияние бабушки и дедушки, которые приучили его к культуре слова.