Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) разработали новую методику определения координат и габаритов стамух на основе анализа последовательностей оптических спутниковых снимков.

Стамухи представляют собой массивные торосистые образования льда, которые "садятся" на грунт мелководных участков. В отличие от окружающего ледового поля, которое находится в постоянном дрейфе, стамуха остается стационарной, что делает ее важным ориентиром и одновременно потенциальным препятствием при навигации.

В ходе исследования, охватившего период с 2020 по 2024 год, ученые с помощью нового метода выявили почти 3 000 стамух. География мониторинга включила в себя Печорское, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское моря, а также море Лаптевых.

Для анализа динамики процессов специалисты ААНИИ сопоставили полученные данные с архивными материалами ледовой авиаразведки за период 1959–1995 годов. Сравнение показало, что в большинстве изученных акваторий доля стамух на малых глубинах увеличилась.

По мнению исследователей, изменение распределения ледяных нагромождений по глубинам может быть следствием трансформации ледового режима или накопления донных отложений. Последние приводят к формированию отмелей и банок, которые способствуют "заземлению" льда.

Полученные данные о расположении и размерах стамух имеют практическое значение для обеспечения безопасности мореплавания, позволяя более точно оценивать ледовые условия на мелководных участках Северного морского пути.