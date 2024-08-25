Назван самый дорогой город в мире: аренда жилья составляет $30 тысяч

Стамбул, который за год покинули почти 600 тысяч человек, в том числе из-за высоких цен на аренду жилья, стал одним из самых дорогих городов в мире.
Город превращается в место для супербогатых. Согласно данным газеты Türkiye, в объявлениях на сайтах недвижимости аренда жилья на месяц может достигать $30 тысяч и более.
Представитель компании по продаже элитной недвижимости Эркан Зинг отметил, что в Стамбуле стремятся жить не только русские бизнесмены и арабские шейхи, но и многие супербогатые жители Анатолии (азиатская часть Турции). Они предпочитают арендовать дома стоимостью более 2 миллионов лир ($59 тысяч).
Фото: web.archive.org/Andrzej Szkopiński(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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