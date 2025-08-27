Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:47

Новый щит Турции: как Стальной купол изменит баланс сил в регионе

Эрдоган: турецкая система ПВО "Стальной купол" превзойдет израильский аналог

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о выходе страны на новый уровень обороноспособности благодаря разработке многоуровневой системы ПВО "Стальной купол". Выступая на церемонии, посвященной проекту государственного оборонного подрядчика Aselsan, он подчеркнул, что эта система превзойдет известный израильский "Железный купол".

Эрдоган отметил критическую важность систем воздушной обороны в современных конфликтах, заявив, что "тонкая грань между тем, чтобы быть за столом переговоров и быть в меню, — это системы воздушной обороны и нападения". По его словам, Турция продолжит разработку и внедрение новых систем с улучшенными функциями.

"Система радиоэлектронной борьбы внесет значительный вклад в развитие этой области. Мы продолжаем разработку и внедрение новых систем с улучшенными функциями. С системой Стальной купол мы выйдем на новый уровень в сфере противовоздушной обороны", — отметил турецкий президент.

В рамках укрепления обороноспособности планируется поставка одного комплекса ПВО дальнего радиуса действия и десяти транспортных систем. Также значительный вклад в развитие обороны внесет система среднего радиуса действия Hisar и комплекс радиоэлектронной борьбы.

Программа "Стальной купол" находится в активной разработке. По данным СМИ, возможна интеграция в систему российских ЗРК С-400, что сделает турецкую ПВО одной из самых мощных в регионе.

