Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пара
Пара
© pixabay.com by mina6120 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована вчера в 23:23

От подарков до угроз: как шаг за шагом формируется ловушка сталкера

Психотерапевт посоветовала жертвам сталкинга фиксировать угрозы и обращаться в полицию

Сталкинг — это не просто навязчивое внимание. По словам лектора Российского общества "Знание", детского экзистенциального психотерапевта Марии Зубащенко, он разрушает жизнь жертвы и превращает её в настоящий кошмар.

"Жертва постоянно испытывает два сильных чувства: страх за свою жизнь и страх быть виновной в смерти другого человека", — подчеркнула специалист.

Как действует сталкер
По словам эксперта, сталкер часто использует угрозы и манипуляции, чтобы контролировать жертву. Обычно ситуация развивается по схожему сценарию:

  • Начало преследования — установление навязчивого контакта.
  • Давление — усиление угроз и попытки подчинить человека.
  • Выдвижение требований — прямой шантаж или попытка добиться "нужного" поведения.

Основные признаки сталкинга
К тревожным сигналам относятся:

  • интернет-угрозы;
  • попытки выйти на контакт через знакомых;
  • распространение порочащих сведений;
  • преследование в реальной жизни;
  • скрытая фото- и видеосъёмка;
  • непрошеные подарки;
  • порча имущества;
  • прямые требования к жертве.

Что делать жертве
Эксперт советует не оставлять ситуацию без внимания. Важно:

  • фиксировать все действия сталкера — сохранять переписки, скриншоты и записи звонков;
  • прекратить любые контакты с преследователем;
  • рассказать о происходящем близким людям;
  • при реальных угрозах немедленно обращаться в полицию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач рассказала, как гормоны женщин защищают сердце до менопаузы и когда увеличивается риск заболеваний вчера в 23:16

Забота о сердце начинается с 35 лет: что важно проверять мужчине и женщине

Мужчины и женщины сталкиваются с разными рисками сердечных заболеваний. Узнайте, какие меры помогут защитить сердце и поддержать его здоровье на долгие годы.

Читать полностью » Врач-трихолог Гауниц перечислил факторы, влияющие на выпадение волос вчера в 23:14

Как солнечные прогулки и массаж сохранят волосы: 5 шагов к здоровью

Узнайте, как простые ежедневные привычки могут защитить ваши волосы от выпадения и сохранить их здоровье. Этот совет от трихолога изменит ваш подход к уходу!

Читать полностью » Разогрев в микроволновке пластиковых контейнеров связан с нейродегенеративными заболеваниями вчера в 22:46

Разогретый пластик не пахнет, но убивает: учёные нашли связь с деменцией

Обычная привычка на кухне может многократно увеличить риск деменции — врачи объяснили, как микропластик попадает в мозг и какие меры помогут защититься.

Читать полностью » Психолог Игнатьева назвала практики для укрепления внутренней опоры вчера в 22:26

Сломаться или выстоять: решает одна незаметная привычка

Две простые, но эффективные практики помогут укрепить внутреннюю опору и перестать зацикливаться на провалах — советы психолога Марии Игнатьевой.

Читать полностью » Врач рассказал о хронической форме гепатита B и его угрозах для печени вчера в 22:12

Симптомы, которых не видно: как гепатит B скрывается и разрушает печень

Гепатит B опасен своей высокой заразностью. Узнайте, как можно защититься от этой болезни и какие симптомы могут сигнализировать о её наличии.

Читать полностью » Полезные свойства мяты перечной: как она помогает при заболеваниях дыхательных путей вчера в 22:11

Чай, ингаляция или леденцы: как мята работает в трёх форматах против простуды

Мята перечная — природное средство для улучшения дыхания и укрепления иммунитета! Узнайте, как правильно её использовать для здоровья.

Читать полностью » Как увлажнение, питание и реконструкция меняют ваши волосы: капиллярный график вчера в 21:08

Три волшебных этапа ухода за волосами: узнайте, как восстановить их здоровье

Капиллярный график поможет вам восстановить волосы после агрессивных процедур: три ключевых этапа — увлажнение, питание и реконструкция. Узнайте секреты ухода.

Читать полностью » Эффект мелиссы: природный способ борьбы с тревогой и проблемами пищеварения вчера в 20:06

Устали от стресса: мелисса поможет вам вернуть спокойствие и гармонию

Мелисса лекарственная — природный союзник для стресса, сна и пищеварения. Узнайте, как простой чай может изменить вашу жизнь.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить скумбрию с картошкой в духовке
Авто и мото

Канада закупила автомобилей из Мексики на 1,08 млрд долларов, из США — на 950 млн
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Кемма Каннингем назвала пять упражнений для улучшения сна
Красота и здоровье

Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть признаком анемии
Культура и шоу-бизнес

Индия впервые передаст России мощи Будды Шакьямуни для поклонения в Калмыкии
Наука и технологии

Учёные обнаружили связь между гепатитом С и развитием шизофрении
Наука и технологии

Японские исследователи обнаружили новый механизм развития ревматоидного артрита
Садоводство

Мята перебивает запах соседних растений при сушке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru