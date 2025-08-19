От подарков до угроз: как шаг за шагом формируется ловушка сталкера

Сталкинг — это не просто навязчивое внимание. По словам лектора Российского общества "Знание", детского экзистенциального психотерапевта Марии Зубащенко, он разрушает жизнь жертвы и превращает её в настоящий кошмар.

"Жертва постоянно испытывает два сильных чувства: страх за свою жизнь и страх быть виновной в смерти другого человека", — подчеркнула специалист.

Как действует сталкер

По словам эксперта, сталкер часто использует угрозы и манипуляции, чтобы контролировать жертву. Обычно ситуация развивается по схожему сценарию:

Начало преследования — установление навязчивого контакта.

Давление — усиление угроз и попытки подчинить человека.

Выдвижение требований — прямой шантаж или попытка добиться "нужного" поведения.

Основные признаки сталкинга

К тревожным сигналам относятся:

интернет-угрозы;

попытки выйти на контакт через знакомых;

распространение порочащих сведений;

преследование в реальной жизни;

скрытая фото- и видеосъёмка;

непрошеные подарки;

порча имущества;

прямые требования к жертве.

Что делать жертве

Эксперт советует не оставлять ситуацию без внимания. Важно: