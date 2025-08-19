От подарков до угроз: как шаг за шагом формируется ловушка сталкера
Сталкинг — это не просто навязчивое внимание. По словам лектора Российского общества "Знание", детского экзистенциального психотерапевта Марии Зубащенко, он разрушает жизнь жертвы и превращает её в настоящий кошмар.
"Жертва постоянно испытывает два сильных чувства: страх за свою жизнь и страх быть виновной в смерти другого человека", — подчеркнула специалист.
Как действует сталкер
По словам эксперта, сталкер часто использует угрозы и манипуляции, чтобы контролировать жертву. Обычно ситуация развивается по схожему сценарию:
- Начало преследования — установление навязчивого контакта.
- Давление — усиление угроз и попытки подчинить человека.
- Выдвижение требований — прямой шантаж или попытка добиться "нужного" поведения.
Основные признаки сталкинга
К тревожным сигналам относятся:
- интернет-угрозы;
- попытки выйти на контакт через знакомых;
- распространение порочащих сведений;
- преследование в реальной жизни;
- скрытая фото- и видеосъёмка;
- непрошеные подарки;
- порча имущества;
- прямые требования к жертве.
Что делать жертве
Эксперт советует не оставлять ситуацию без внимания. Важно:
- фиксировать все действия сталкера — сохранять переписки, скриншоты и записи звонков;
- прекратить любые контакты с преследователем;
- рассказать о происходящем близким людям;
- при реальных угрозах немедленно обращаться в полицию.
