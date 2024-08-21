Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Польскому радио выразил сожаление по поводу невозможности сноса сталинской высотки в Варшаве из-за её статуса архитектурного памятника.

Он признался, что здание ему не по душе, назвав его символом Сталина и неудачной смесью архитектурных стилей.

Сикорский также заявил, что хотел бы снести высотку, поскольку считает её "очень неэкологичной" из-за использования "тонн асбеста" при строительстве.

Однако, по его словам, во время правления партии "Право и справедливость" здание было включено в реестр памятников, что делает снос невозможным.

Варшавский Дворец культуры и науки был построен в 1950-х годах как подарок от Советского Союза Польше. Строительство осуществлялось советскими рабочими на средства СССР. Здание напоминает Московский государственный университет и вмещает театры, кинотеатры, музеи, офисы, выставочные залы, бассейны и магазины.

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