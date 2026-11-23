В городе Бор Нижегородской области в 2028 году планируют открыть пятиэтажный музейный комплекс, получивший название "Сталин-центр". Среди его экспонатов будут подлинная мебель из кабинета Иосифа Сталина, немецкая военная техника и даже костюм Вячеслава Тихонова из фильма "Семнадцать мгновений весны". Об этом сообщает ИА "В городе N".

Строительство музея площадью 1,2 тысячи квадратных метров ведется с 2022 года по инициативе предпринимателя Алексея Зорова. Здание уже возведено, установлены окна, двери и крыша. Весной 2027 года планируется начать отделочные работы.

Одной из главных особенностей комплекса станут воссозданные кабинеты Сталина и Лаврентия Берии. Для экспозиции удалось приобрести диван, стулья и зеркало из Большого Кремлевского дворца, а также пятиметровый стол, за которым, по словам организаторов, принимались важные решения во время Великой Отечественной войны. В музее появится и кресло с дачи Берии в Сокольниках.

Среди других раритетов — немецкий бронетранспортер Hanomag, бомбардировщик Junkers-88, найденный на дне озера в Борском округе, и автомобиль певицы Людмилы Зыкиной. Правда, для размещения крупногабаритной техники пока не удалось получить земельный участок.

В коллекции также есть форма Вячеслава Тихонова, в которой актер снимался в "Семнадцати мгновениях весны", и работающий репродуктор 1940-х годов, по которому жители Горького слушали фронтовые сводки.

Экспозиции займут несколько этажей. Помимо залов, посвященных Сталину и Великой Отечественной войне, в комплексе разместят выставку о специальной военной операции и помещения для лекций и семинаров.

Перед зданием также собираются установить новый латунный памятник Сталину стоимостью 4,7 млн рублей. Его изготовят в Волгограде. Нынешнюю скульптуру перенесут внутрь музея.