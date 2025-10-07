Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кефир с овсяными хлопьями
Кефир с овсяными хлопьями
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:28

Стакан перед сном, который не творит чудес: почему кефир полезен всегда, а не только ночью

Кефир поддерживает микрофлору и иммунитет независимо от времени приёма — Фелис Шнолль-Суссман

Совет выпивать стакан кефира на ночь снова стал трендом в соцсетях. Пользователи уверяют, что утро после такого ритуала начинается с лёгкости и отличного самочувствия. Но специалисты предупреждают: волшебного эффекта нет — важнее не время, а регулярность.

Что говорят врачи

Диетологи сходятся во мнении, что польза кефира не зависит от того, когда вы его пьёте. Главное — чтобы продукт был свежим, натуральным и употреблялся регулярно.

"Главное, чтобы в рационе стабильно присутствовали пробиотики. Кефир можно пить утром, днём или вечером — его эффект на кишечник и иммунитет остаётся тем же", — отметила диетолог Мари-Пьер Сент-Онж из Колумбийского университета.

"Исследований, доказывающих особую эффективность кефира перед сном, нет. Он полезен всегда — не только для пищеварения, но и для микрофлоры", — подтвердила гастроэнтеролог Фелис Шнолль-Суссман из Weill Cornell Medicine.

Таким образом, пить кефир можно в любое время дня — главное, чтобы продукт подходил именно вашему организму.

Сравнение: когда лучше пить кефир

Время приёма Эффект Подходит для
Утром Стимулирует пищеварение, пробуждает организм Людей с низкой кислотностью желудка
Днём Успокаивает желудок после приёма пищи При диетическом питании
Вечером Способствует мягкому насыщению, улучшает сон При отсутствии проблем с ЖКТ

Советы шаг за шагом: как правильно употреблять кефир

  1. Выбирайте свежий продукт. Кефир хранится не более 5-7 дней, дальше снижается количество живых бактерий.

  2. Обращайте внимание на жирность. Для вечернего приёма подойдёт кефир 1% — он легче усваивается.

  3. Не пейте ледяной кефир. Оптимальная температура — комнатная: так бактерии активнее воздействуют на микрофлору.

  4. Не сочетайте с белковой пищей. Лучше употреблять кефир отдельно, чтобы не перегружать желудок.

  5. Добавьте немного клетчатки. Щепотка овсяных отрубей или ложка семян чиа усилят эффект очищения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить кефир при повышенной кислотности или рефлюксе.
    Последствие: может усилиться изжога или дискомфорт.
    Альтернатива: замените на йогурт без кислотности или ряженку.

  • Ошибка: выбирать кефир с высоким сроком хранения.
    Последствие: бактерии уже неактивны, пользы минимум.
    Альтернатива: берите фермерский продукт с коротким сроком годности.

  • Ошибка: добавлять сахар или сиропы.
    Последствие: исчезает эффект для пищеварения и микрофлоры.
    Альтернатива: подсластите чайной ложкой мёда или кусочками фруктов.

А что если…

А что если заменить кефир другими пробиотиками? Альтернатива есть — айран, мацони или натуральный йогурт. Они тоже содержат живые культуры, улучшающие микрофлору и усвоение питательных веществ.

Некоторые диетологи даже советуют чередовать разные кисломолочные продукты, чтобы поддерживать разнообразие полезных бактерий в кишечнике.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Кефир Улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет Может вызывать изжогу при рефлюксе
Йогурт Нежная консистенция, мягкое действие Часто содержит сахар
Айран Утоляет жажду, низкая калорийность Не всегда легко найти
Ряженка Мягкий вкус, витамин A Менее активные бактерии

FAQ

Можно ли пить кефир каждый день?
Да, при отсутствии непереносимости лактозы. Он помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Какой кефир выбрать?
Лучше натуральный, без добавок, с жирностью 1-2,5%.

Помогает ли кефир похудеть?
Да, если использовать его как перекус или лёгкий ужин — он снижает аппетит и улучшает обмен веществ.

Можно ли детям пить кефир на ночь?
Да, но только после 2 лет и в небольших количествах, чтобы не перегружать пищеварение.

Мифы и правда

  • Миф: кефир перед сном улучшает сон.
    Правда: он не содержит веществ, влияющих на сон, но лёгкость после него способствует расслаблению.

  • Миф: кефир нужно пить строго вечером.
    Правда: время приёма не имеет значения — важна регулярность.

  • Миф: чем старше кефир, тем полезнее.
    Правда: наоборот, свежий кефир содержит больше активных бактерий.

Исторический контекст

Кефир появился на Кавказе более тысячи лет назад. Его считали "даром гор", а рецепт передавался из поколения в поколение. В начале XX века кефир стал символом здорового питания в СССР — им лечили расстройства пищеварения и назначали для восстановления микрофлоры после болезней.

"Кефир — один из немногих продуктов, который объединяет традиции и научную пользу", — подчеркнула нутрициолог Екатерина Полякова.

Три интересных факта

  1. В старину кефир называли "живым молоком" из-за множества микроорганизмов, содержащихся в нём.

  2. В одном стакане кефира — до 30 видов полезных бактерий.

  3. Современные исследования подтверждают: регулярное употребление кефира снижает уровень холестерина и улучшает усвоение кальция.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Анастасия Агаева: повышение температуры без кашля и насморка не всегда опасно сегодня в 5:22
Температура без симптомов: тело предупреждает о проблеме, которую вы ещё не чувствуете

Когда повышение температуры без симптомов — норма, а когда тревожный сигнал? Врач объясняет, почему нельзя игнорировать даже лёгкую лихорадку и как действовать правильно.

Читать полностью » Маргарита Белоусова: качественная лапша может быть частью сбалансированного рациона сегодня в 4:18
Лапша, которая продлевает жизнь: врачи раскрыли, какой вид полезнее диетических каш

Лапша может быть не просто вкусной, но и полезной. Эндокринолог объяснила, чем отличаются пшеничная, рисовая, гречневая и бобовая лапша, и как выбрать лучший вариант для здоровья.

Читать полностью » Врач предупредила: отказ от завтрака может привести к гастриту и камням в желчном пузыре сегодня в 3:08
Завтрак — не каприз, а защита от болезней: один пропуск запускает цепную реакцию в организме

Почему отказ от утреннего приёма пищи может привести к камням в желчном пузыре и проблемам с желудком — объяснение диетолога и простые советы, как не навредить ЖКТ.

Читать полностью » Евгения Мельникова: редкий или частый стул может указывать на сбой пищеварения сегодня в 2:01
Каждый день или раз в три дня: врачи раскрыли, какая частота стула продлевает жизнь

Как понять, что работа кишечника в норме? Врач объяснила, сколько раз нужно ходить в туалет, чем опасны отклонения и почему стресс может вызвать запор.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Абдулхаков сообщил, что осенью обостряются болезни желудка сегодня в 1:17
Желудок под атакой погоды: осень превращает даже лёгкую изжогу в хроническую беду

Осень — испытание для желудка. Почему именно в это время учащаются боли и изжога, как распознать первые признаки и не навредить себе самолечением.

Читать полностью » Хелен Эван-Хоуэллс: регулярное движение и гигиена связаны с долголетием сегодня в 0:14
Долгожители выдают секрет: эти две привычки буквально отодвигают старость

Британский врач выявила две простые привычки, объединяющие всех долгожителей. Они не требуют дорогих процедур, но способны продлить жизнь на десятилетия.

Читать полностью » Стоматологи предупредили: жевание льда приводит к трещинам и сколам эмали вчера в 23:32
Здоровая улыбка под угрозой: что убивает эмаль быстрее сахара и кофе

Узнайте 7 привычек, которые разрушают эмаль и приводят к кариесу. Избегание этих ошибок поможет сохранить здоровье ваших зубов надолго.

Читать полностью » Врач объяснил, как улучшить кофе — добавить корицу, кокосовое масло и тёртый шоколад вчера в 23:26
Кофе, который не только бодрит, но и лечит: 3 добавки, которые всё меняют

Гастроэнтеролог рассказал, как сделать кофе полезнее за несколько секунд. Узнайте, почему стоит добавить в него корицу, кокосовое масло и немного чёрного шоколада.

Читать полностью »

Новости
Дом
Преимущества умного дома: безопасность, комфорт и контроль за квартирой на расстоянии
Садоводство
В Подмосковье гортензии укрывают агроволокном и мульчей — рекомендации по регионам России
Туризм
Изборск - один из древнейших городов России: история, крепость и Словенские ключи
Красота и здоровье
Врач Каран Раджан: охлаждённые круассаны действуют как пребиотик и улучшают пищеварение
Авто и мото
Ни один серийный внедорожник не превысил 200 миль в час: предел подтвердили испытания Aston Martin и Ferrari
Красота и здоровье
Чай укрепляет сердце и снижает холестерин благодаря полифенолам — Алёна Трояник
Спорт и фитнес
Нейрофизиолог Корюкалов объяснил, как стресс мешает росту мышц и восстановлению после тренировок
Питомцы
Ветеринары: волнистые попугаи и кореллы признаны лучшими для детей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet