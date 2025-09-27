Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
сельдь
сельдь
© flickr.com by Atle Grimsby is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:10

Стая забыла дорогу домой: сельдь утратила память о маршрутах миграции из-за человека

Атлантическая сельдь изменила традиционные маршруты миграции после утраты старших особей

Поведение атлантической сельди, веками остававшееся устойчивым, неожиданно изменилось: рыба утратила коллективную память о традиционных маршрутах миграции. Исследование норвежских биологов, основанное на отслеживании более 200 тысяч особей с датчиками, показало тревожный сдвиг.

С 2021 года косяки сельди перестали двигаться к привычным местам нереста у побережья Мёре-ог-Ромсдал и отправляются на 800 километров севернее — к архипелагу Лофотен, находящемуся за Полярным кругом. Холодные воды этого региона значительно хуже подходят для выведения потомства.

Учёные пришли к выводу: причина не в климате, а в деятельности человека. Промысловый вылов ориентирован на самых крупных и старых особей — "наставников" косяка. Именно они передавали молодым рыбам знания о маршрутах. С их исчезновением обучение прервалось, и вся популяция сбилась с пути.

Сравнение традиционного и нового маршрутов

Характеристика Традиционный путь (Мёре-ог-Ромсдал) Новый путь (Лофотен)
Расположение юго-запад Норвегии север, за Полярным кругом
Условия для нереста умеренные, оптимальные для икры холодные, неблагоприятные
Экосистема поддержка трески, бакланов, крабов меньшее биоразнообразие
Историческая устойчивость веками сохранялся появился только с 2021 года

Советы шаг за шагом

  1. Ввести ограничения на вылов старших особей, особенно тех, кто старше пяти лет.

  2. Разработать квоты с учётом социальной структуры популяции.

  3. Создать охраняемые районы, где сельдь сможет нереститься без угрозы промысла.

  4. Вести мониторинг маршрутов с помощью меток и спутниковых систем.

  5. Привлекать к исследованиям рыбаков для совместной выработки устойчивых практик.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на численность популяции.
    Последствие: утрата знаний и культурных традиций животных.
    Альтернатива: учитывать возрастную структуру и роль старших особей.

  • Ошибка: массово вылавливать крупных рыб.
    Последствие: потеря "наставников" и сбой миграции.
    Альтернатива: ограничение на вылов взрослых производителей.

  • Ошибка: игнорировать культурные аспекты поведения животных.
    Последствие: разрушение экосистемных связей.
    Альтернатива: интеграция этологии в программы охраны природы.

А что если…

А что если память о маршрутах всё же можно восстановить? Теоретически, если сохранить старших рыб и позволить им передавать опыт, часть утраченной информации может вернуться. Но биологи подчёркивают: в случае с сельдью это маловероятно, так как цепочка передачи знаний уже прервана.

Плюсы и минусы новых условий

Плюсы Минусы
Сельдь избежала давления промысла в старом регионе Холодные воды снижают выживаемость икры
Возможность адаптации к новым условиям Утрата пищи для трески, бакланов и крабов
Потенциальное расширение ареала Риск падения численности популяции

FAQ

Почему сельдь не возвращается на прежние места?

Потому что молодые рыбы не получили знания от старших — процесс обучения прерван.

Можно ли винить изменения климата?

Нет, исследования показали, что причина именно в промысловом вылове старших особей.

Чем это опасно для людей?

Снижение численности сельди и смещение мест нереста приведёт к падению уловов и нарушению рыболовной экономики региона.

Мифы и правда

  • Миф: у рыб нет памяти, они действуют инстинктивно.
    Правда: сельдь передаёт миграционные маршруты от старших поколений к молодым.

  • Миф: численность — главный показатель здоровья популяции.
    Правда: важна ещё и социальная структура, где старшие особи играют ключевую роль.

  • Миф: экосистема легко адаптируется к изменениям миграции.
    Правда: исчезновение икры сельди лишает пищи множество видов.

Исторический контекст

Традиционные маршруты сельди веками поддерживали экосистему юго-западной Норвегии и экономику прибрежных сообществ. Местные рыбаки ориентировались на регулярные "приходы" косяков, которые считались надёжным природным календарём. Лишь в XXI веке технологический промысел нарушил этот баланс, впервые изменив то, что казалось вечным.

Три интересных факта

  1. В памяти рыб социальная структура играет ключевую роль: без "наставников" молодь теряет ориентацию.

  2. Подобные случаи зафиксированы и у других животных, например, у китов и слонов.

  3. Утрата культурных традиций у животных считается новым направлением исследований в экологии.

Читайте также

В пещере Оби-Рахмат обнаружены микронаконечники как древнейшее свидетельство стрел — международная команда археологов сегодня в 7:51

Микронаконечники размером со скрепку: как древние гоминиды изобрели метательное оружие

Находка в пещере Оби-Рахмат может перевернуть историю охоты: стрелы могли появиться на десятки тысяч лет раньше, чем считалось.

Читать полностью » Homo Naledi практиковали преднамеренные захоронения задолго до Homo sapiens — данные журнала eLife сегодня в 6:51

Мозг меньше, чем у шимпанзе, а ритуалы сложнее, чем у неандертальцев: кого и зачем хоронили Homo Naledi

Учёные нашли новые доказательства, что Homo Naledi хоронили умерших 240 тысяч лет назад. Но как вид с крошечным мозгом смог на это решиться?

Читать полностью » В Испании обнаружены обожжённые останки Медного века возрастом 4800 лет — Университет Гранады сегодня в 5:51

Скелеты исчезли, остался только пепел: археологи пересматривают историю захоронений на Пиренейском полуострове

В Испании археологи нашли древнейшее свидетельство кремации — останки 21 человека в мегалитической гробнице. Находка переписывает историю ритуалов.

Читать полностью » Университет Кадиса: в Андалусии найден дольмен возрастом около 5000 лет сегодня в 4:32

Под песком и камнями скрывался дольмен, переживший пять тысячелетий в Испании

Археологи нашли в Испании один из крупнейших дольменов Андалусии. Захоронения и редкие артефакты раскрывают тайны жизни людей 5000 лет назад.

Читать полностью » Учёные: в горах Загрос обнаружен разлом длиной 1500 километров сегодня в 3:39

Под Турцией нашли гигантский разлом: новая угроза для всего региона

Учёные нашли подземный разлом протяжённостью 1500 км от Турции до Ирана. Как это открытие связано с землетрясениями и что оно значит для региона?

Читать полностью » Российские учёные: уровень Каспийского моря достиг исторического минимума сегодня в 2:33

Север Каспия уходит под пески: что ждёт людей и города через десять лет

Каспийское море стремительно мелеет, меняя жизнь миллионов людей и экосистемы. Почему этот процесс становится испытанием для целого региона?

Читать полностью » HUN-REN: моделирование Вселенной помогает расшифровать данные сегодня в 1:22

Учёные создали Вселенную в миниатюре: теперь галактик больше, чем звёзд в небе

Учёные создали крупнейшую виртуальную Вселенную с 3,4 млрд галактик, чтобы подготовить карту космоса для миссии "Евклид".

Читать полностью » Учёные Монголии заявили о находке самого полного скелета пахицефалозавра сегодня в 0:17

В пустыне Гоби нашли динозавра, который переворачивает учебники по эволюции

Уникальная находка в пустыне Гоби помогла взглянуть на эволюцию динозавров иначе. Новый вид с утолщённым черепом раскрыл тайны своей жизни.

Читать полностью »

