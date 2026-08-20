Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пожилая женщина в подъезде
Пожилая женщина в подъезде
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:18

Ступеньки проверяют здоровье без приборов: вот в чем оказался главный секрет

Способность быстро подниматься по лестнице без одышки напрямую коррелирует с сохранением остроты ума и когнитивного здоровья, рассказал гериатр, физиолог, руководитель научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новоселов. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что физическая выносливость является индикатором состояния сердечно-сосудистой системы, от которой зависит снабжение мозга кислородом.

Ранее сообщалось, что даже кратковременные физические нагрузки могут существенно поддержать ментальный тонус. Исследователи из Университета Отаго доказали, что всего несколько минут интенсивного подъема и спуска по ступеням заметно ускоряют реакцию и улучшают концентрацию внимания у добровольцев.

Систематическое движение против старения позволяет организму эффективнее сопротивляться возрастным изменениям.

Закономерность между способностью преодолевать лестничные пролеты и качеством работы мозга очевидна, отмечает Новоселов. Здоровый человек, обладающий ресурсом для такой нагрузки, априори находится в лучшем физиологическом статусе, чем тот, кто вынужден пользоваться лифтом.

При этом медицине известны случаи, когда достаток косвенно влияет на самочувствие: исследования в Швейцарии показали, что жители верхних этажей здоровее, но зачастую это связано с более высоким уровнем доходов и возможностью инвестировать в качественное питание и отдых.

Физиолог подчеркнул, что мозг является крайне энергозатратным органом. Составляя лишь малую часть массы тела, он потребляет пятую часть всей поступающей энергии, для переработки которой жизненно необходим кислород. Врачи напоминают, что регулярное укрепление скелета и мышц через подъем по ступеням создает базу для стабильного кровотока.

"Для окисления пищи требуется большое количество кислорода. Мозг зависим от кислорода. Как раз в позднем возрасте когнитивные расстройства, их выраженность, связаны с кислородным обеспечением деятельности клеток, которые называются нейронами. Есть еще кардиомиоцитозависимые, то есть клетки сердца", — рассказал физиолог.

Специалист сравнил регулярную физическую активность с ежедневной гигиеной, назвав ее метаболической тренировкой адаптационных механизмов. При интенсивном движении клетки учатся работать в условиях временной нехватки кислорода, что повышает общую устойчивость организма.

Для сохранения ясности рассудка крайне важно вовремя заметить, когда память стала подводить, так как это часто сигнализирует о проблемах с сосудами. Правильно выстроенная кардионагрузка помогает поддерживать нейроны в рабочем состоянии.

"Люди, которые могут подниматься по лестнице быстро, не запыхавшись, более здоровы при прочих показателях равных. Происходит тренировка механизмов метаболической адаптации к гипоксии. Это очень важно", — отметил эксперт.

В качестве примера феноменальной выносливости гериатр привел кенийских бегунов. Жизнь в условиях высокогорья и постоянное движение сформировали у них особый тип телосложения и уникальную способность переносить нагрузки в разреженном воздухе.

Подобные механизмы адаптации к гипоксии запускаются и у обычных людей при регулярных прогулках по пересеченной местности или подъемах в горку, что закладывает фундамент для спортивных успехов и долголетия.

Проверено экспертом: фитнес-тренер Артем Кравцов, фитнес-тренер Анастасия Белова

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Для хорошей памяти одного сахара мало: этот фрукт помогает извлекать пользу из обычной еды 14.08.2026 в 15:29

Известный российский палеоневролог объяснил, почему привычка баловать себя десертами постепенно отключает критическое мышление и как изменить рацион ради спасения памяти.

Читать полностью » Этот продукт помогает печени избавляться от лишнего жира: многие едят его совсем не в том виде 13.08.2026 в 15:19

Известный нутрициолог объяснила, как доступный продукт запускает внутренние механизмы переработки накопленных ресурсов и оберегает ткани от агрессивной среды.

Читать полностью » Один привычный овощ поддерживает мышцы и очищает организм: вот что делает его настоящим суперфудом 12.08.2026 в 17:08

Известный эндокринолог раскрыла неожиданные свойства популярного продукта, способного влиять на клеточное обновление и физическую выносливость внутренних систем.

Читать полностью » Оземпик может стать частью соцпакета: что заставило работодателей заинтересоваться препаратами 12.08.2026 в 16:54

В российском корпоративном секторе зафиксирован необычный подход к мотивации персонала, связанный с биологическим воздействием на работоспособность сотрудников.

Читать полностью » Одна утренняя привычка подростков бьет по всему организму: тревога может быть лишь первым сигналом 11.08.2026 в 15:55

Специалисты выявили скрытую угрозу в привычном утреннем поведении школьников, которая напрямую влияет на состояние психики и провоцирует физические сбои.

Читать полностью » Отказались от сахара, а килограммы остались: почему организм упорно держится за лишний вес 11.08.2026 в 14:31

Специалист объяснила, почему даже при рекордном снижении потребления сладостей в стране биологические механизмы продолжают мешать обретению желаемой формы.

Читать полностью » При кашле этот продукт раскрывается с неожиданной стороны: главное — не переборщить с количеством 07.08.2026 в 16:33

Специалист раскрыла неожиданное влияние популярного животного жира на восстановление легочной ткани и защиту организма в условиях экстремально низких температур.

Читать полностью » Лишний вес в детстве может украсть шанс на материнство: расплата за полноту приходит спустя годы 07.08.2026 в 15:43

Избыточная масса тела в раннем возрасте провоцирует каскад гормональных изменений, которые кардинально меняют работу внутренних систем организма в будущем.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Куриный бульон при ОРВИ оказался не бабушкиным мифом: его польза скрывается совсем не в лечении
Авто и мото
Стоимость советских машин: сравнение доступности моделей СССР с ценами на авторынке сегодня
Авто и мото
Старый автомобиль месяцами стоит под окнами: опасность замечают, когда становится поздно
Авто и мото
Скрытые издержки при покупке нового автомобиля: почему полезная вещь исчезла из списка базовых опций
Наука
Бабье лето оказалось под большим вопросом: сентябрьский всплеск тепла пока никто не гарантирует
Экономика
Вакансий осенью станет больше не для всех: вот почему привычный сценарий может дать сбой
Недвижимость
Профилактика утечки газа: советы экспертов по проверке герметичности соединений и вентиляции
Недвижимость
Бессмысленная переплата за внешний лоск: как правильно распределить деньги при заказе кухни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet