Ступеньки проверяют здоровье без приборов: вот в чем оказался главный секрет

Способность быстро подниматься по лестнице без одышки напрямую коррелирует с сохранением остроты ума и когнитивного здоровья, рассказал гериатр, физиолог, руководитель научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новоселов. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что физическая выносливость является индикатором состояния сердечно-сосудистой системы, от которой зависит снабжение мозга кислородом.

Ранее сообщалось, что даже кратковременные физические нагрузки могут существенно поддержать ментальный тонус. Исследователи из Университета Отаго доказали, что всего несколько минут интенсивного подъема и спуска по ступеням заметно ускоряют реакцию и улучшают концентрацию внимания у добровольцев.

Систематическое движение против старения позволяет организму эффективнее сопротивляться возрастным изменениям.

Закономерность между способностью преодолевать лестничные пролеты и качеством работы мозга очевидна, отмечает Новоселов. Здоровый человек, обладающий ресурсом для такой нагрузки, априори находится в лучшем физиологическом статусе, чем тот, кто вынужден пользоваться лифтом.

При этом медицине известны случаи, когда достаток косвенно влияет на самочувствие: исследования в Швейцарии показали, что жители верхних этажей здоровее, но зачастую это связано с более высоким уровнем доходов и возможностью инвестировать в качественное питание и отдых.

Физиолог подчеркнул, что мозг является крайне энергозатратным органом. Составляя лишь малую часть массы тела, он потребляет пятую часть всей поступающей энергии, для переработки которой жизненно необходим кислород. Врачи напоминают, что регулярное укрепление скелета и мышц через подъем по ступеням создает базу для стабильного кровотока.

"Для окисления пищи требуется большое количество кислорода. Мозг зависим от кислорода. Как раз в позднем возрасте когнитивные расстройства, их выраженность, связаны с кислородным обеспечением деятельности клеток, которые называются нейронами. Есть еще кардиомиоцитозависимые, то есть клетки сердца", — рассказал физиолог.

Специалист сравнил регулярную физическую активность с ежедневной гигиеной, назвав ее метаболической тренировкой адаптационных механизмов. При интенсивном движении клетки учатся работать в условиях временной нехватки кислорода, что повышает общую устойчивость организма.

Для сохранения ясности рассудка крайне важно вовремя заметить, когда память стала подводить, так как это часто сигнализирует о проблемах с сосудами. Правильно выстроенная кардионагрузка помогает поддерживать нейроны в рабочем состоянии.

"Люди, которые могут подниматься по лестнице быстро, не запыхавшись, более здоровы при прочих показателях равных. Происходит тренировка механизмов метаболической адаптации к гипоксии. Это очень важно", — отметил эксперт.

В качестве примера феноменальной выносливости гериатр привел кенийских бегунов. Жизнь в условиях высокогорья и постоянное движение сформировали у них особый тип телосложения и уникальную способность переносить нагрузки в разреженном воздухе.

Подобные механизмы адаптации к гипоксии запускаются и у обычных людей при регулярных прогулках по пересеченной местности или подъемах в горку, что закладывает фундамент для спортивных успехов и долголетия.

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