Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ходьба по лестнице
Ходьба по лестнице
© commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:35

Кажется мелочью, а спасает от тромбов: шаги, которые нельзя игнорировать

Подъем на пять лестничных пролетов в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%

Подъем по лестнице кажется мелочью, но именно такие привычки могут сыграть важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо лифта достаточно выбрать ступени — и это решение способно заметно укрепить сердце.

Сколько шагов нужно для пользы

Недавнее исследование показало, что у людей, ежедневно поднимающихся хотя бы на пять лестничных пролетов (около 50 ступеней), риск развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 20%. К таким заболеваниям относят инсульты, инфаркты и тромбозы.

Однако есть и обратная сторона: те, кто прекратил привычку подниматься по лестнице в течение долгого периода наблюдения (12,5 лет), увеличили свой риск сердечно-сосудистых проблем на треть по сравнению с теми, кто никогда не пользовался ступенями.

Почему это работает

Подъем по лестнице — это короткая, но интенсивная нагрузка, которая повышает частоту сердечных сокращений. Сердце тренируется и становится более эффективным в перекачке крови и кислорода.

По словам кардиолога Вигнеша Рагхунатха, такая активность помогает также регулировать давление, уровень сахара и холестерина. А именно эти показатели напрямую связаны с риском сердечных заболеваний.

Простая альтернатива тренировкам

Эксперты отмечают, что регулярные подъемы по лестнице могут частично заменить короткие высокоинтенсивные тренировки, улучшая кардиореспираторную выносливость. Это особенно удобно для тех, у кого мало времени или нет возможности посещать спортзал.

"Хотя быть более активным, безусловно, полезно, важно также учитывать другие факторы, такие как-то, что вы едите, ваш вес, окружающая среда и генетическая предрасположенность к сердечным заболеваниям", — сказал кардиолог.

Если лестницы недоступны

Разумеется, одной только привычки подниматься по лестнице недостаточно для полноценной профилактики. Образ жизни, питание и контроль ключевых показателей здоровья остаются основой заботы о сердце.

Американская кардиологическая ассоциация предлагает концепцию Life's Essential 8 — восемь правил для снижения риска:

  • минимум 150 минут физической активности в неделю;
  • питание с упором на цельные продукты, овощи, фрукты и нежирный белок;
  • полный отказ от табака;
  • 7-9 часов сна в сутки;
  • поддержание здорового веса;
  • контроль уровня холестерина;
  • регулярная проверка сахара в крови;
  • стабилизация артериального давления.

Маленький шаг к большой пользе

Подъем всего на несколько пролетов ежедневно — не универсальное решение, но отличный способ добавить в жизнь полезную активность. Он не требует затрат и подходит большинству людей. В сочетании с другими здоровыми привычками этот простой шаг может стать важной частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Планирование беременности: советы врача-репродуктолога Гюнай Салаевой сегодня в 11:49

Случайность или контроль? Почему беременность без подготовки может обернуться риском

Здоровье будущего ребёнка во многом зависит от того, как родители подготовятся к зачатию. Всего несколько месяцев могут изменить всё.

Читать полностью » Елена Малышева предупредила дачников о риске грыжи позвоночника при неправильной позе сегодня в 11:36

Дачные грядки калечат спину: привычные позы приводят к грыжам

Елена Малышева предупредила дачников об опасных позах при работе на грядках. Какие привычки могут привести к проблемам со спиной и не только?

Читать полностью » Врач Антон Поляков предупредил об опасности алкогольных настоек при болезнях печени и ЖКТ сегодня в 10:33

Почему даже маленькая доза спиртовой настойки опасна для здоровья

Врач назвал болезни, при которых алкогольные настойки могут быть особенно опасны. Почему даже малые дозы спиртного несут риски?

Читать полностью » Гарвардские ученые доказали влияние ягод на память — сколько грамм нужно в неделю сегодня в 9:38

Съешь это — и давление нормализуется: как обычная зелень стала оружием против гипертонии

Как зелень, ягоды и цельнозерновые продукты защищают от гипертонии и болезни Альцгеймера. Рекомендации кардиолога и научные исследования Гарварда.

Читать полностью » Диетолог Татьяна Солнцева рассказала о пользе стручковой фасоли для сердца и обмена веществ сегодня в 9:31

В этом простом овоще спрятано вещество, которое очищает клетки

Стручковая фасоль — низкокалорийный продукт, богатый белком, витаминами и антиоксидантами. Чем она полезна и как правильно её готовить?

Читать полностью » Нутрициолог Гусакова: почему молодую картошку опасно есть с кожурой сегодня в 8:38

Секретный вред молодой картошки: что скрывает тонкая кожура — предупреждение от нутрициолога

Нутрициолог Вероника Гусакова раскрыла скрытые риски молодого картофеля: нитраты в кожуре и ядовитый соланин. Как правильно чистить клубни, избежать отравления и сохранить витамины — главные правила сезона.

Читать полностью » Врач Зубарева: гречневая, льняная и бобовая паста полезнее традиционной сегодня в 8:27

Макароны на диете: какие виды помогают худеть вместо того, чтобы полнеть

Отказываться от пасты на диете не обязательно. Какие виды макарон могут стать суперфудом и помочь сохранить здоровье и фигуру?

Читать полностью » Почему древние греки обожествляли хрен: польза и противопоказания корня-целителя сегодня в 7:38

Не добавляйте его в еду при больном желудке: что скрывает острый корень

Хрен — рекордсмен по витамину С, фитонцидам. Укрепляет иммунитет, но опасен при ЖКТ-заболеваниях. Как применять его правильно? Советы врачей и народные рецепты.

Читать полностью »

Новости
Наука

Исследование Северокаролинского университета подтвердило влияние потепления на популяции насекомых
Туризм

Около 30 пассажиров S7 не смогли вылететь из Новосибирска в Петербург из-за овербукинга — СМИ
Питомцы

Зоологи объяснили, почему декоративные кролики нуждаются в ежедневном внимании хозяина
Спорт и фитнес

Кардиологи подтвердили эффективность домашних упражнений по методу Табата
Культура и шоу-бизнес

Принц Гарри ответил на критику своих мемуаров и подтвердил, что не откажется от своих слов
Туризм

МЧС сообщило о спасении туристов с шестимесячным ребёнком в Сочи
Авто и мото

Камеры начнут выявлять автомобилистов без ОСАГО с 1 ноября 2025 года — автоюрист Соловьева
Туризм

В Таиланде задержан россиянин за езду на скутере в нетрезвом виде — полиция Патонга
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet