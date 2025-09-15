Кажется мелочью, а спасает от тромбов: шаги, которые нельзя игнорировать

Подъем по лестнице кажется мелочью, но именно такие привычки могут сыграть важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо лифта достаточно выбрать ступени — и это решение способно заметно укрепить сердце.

Сколько шагов нужно для пользы

Недавнее исследование показало, что у людей, ежедневно поднимающихся хотя бы на пять лестничных пролетов (около 50 ступеней), риск развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 20%. К таким заболеваниям относят инсульты, инфаркты и тромбозы.

Однако есть и обратная сторона: те, кто прекратил привычку подниматься по лестнице в течение долгого периода наблюдения (12,5 лет), увеличили свой риск сердечно-сосудистых проблем на треть по сравнению с теми, кто никогда не пользовался ступенями.

Почему это работает

Подъем по лестнице — это короткая, но интенсивная нагрузка, которая повышает частоту сердечных сокращений. Сердце тренируется и становится более эффективным в перекачке крови и кислорода.

По словам кардиолога Вигнеша Рагхунатха, такая активность помогает также регулировать давление, уровень сахара и холестерина. А именно эти показатели напрямую связаны с риском сердечных заболеваний.

Простая альтернатива тренировкам

Эксперты отмечают, что регулярные подъемы по лестнице могут частично заменить короткие высокоинтенсивные тренировки, улучшая кардиореспираторную выносливость. Это особенно удобно для тех, у кого мало времени или нет возможности посещать спортзал.

"Хотя быть более активным, безусловно, полезно, важно также учитывать другие факторы, такие как-то, что вы едите, ваш вес, окружающая среда и генетическая предрасположенность к сердечным заболеваниям", — сказал кардиолог.

Если лестницы недоступны

Разумеется, одной только привычки подниматься по лестнице недостаточно для полноценной профилактики. Образ жизни, питание и контроль ключевых показателей здоровья остаются основой заботы о сердце.

Американская кардиологическая ассоциация предлагает концепцию Life's Essential 8 — восемь правил для снижения риска:

минимум 150 минут физической активности в неделю;

питание с упором на цельные продукты, овощи, фрукты и нежирный белок;

полный отказ от табака;

7-9 часов сна в сутки;

поддержание здорового веса;

контроль уровня холестерина;

регулярная проверка сахара в крови;

стабилизация артериального давления.

Маленький шаг к большой пользе

Подъем всего на несколько пролетов ежедневно — не универсальное решение, но отличный способ добавить в жизнь полезную активность. Он не требует затрат и подходит большинству людей. В сочетании с другими здоровыми привычками этот простой шаг может стать важной частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.