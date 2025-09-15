Кажется мелочью, а спасает от тромбов: шаги, которые нельзя игнорировать
Подъем по лестнице кажется мелочью, но именно такие привычки могут сыграть важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо лифта достаточно выбрать ступени — и это решение способно заметно укрепить сердце.
Сколько шагов нужно для пользы
Недавнее исследование показало, что у людей, ежедневно поднимающихся хотя бы на пять лестничных пролетов (около 50 ступеней), риск развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 20%. К таким заболеваниям относят инсульты, инфаркты и тромбозы.
Однако есть и обратная сторона: те, кто прекратил привычку подниматься по лестнице в течение долгого периода наблюдения (12,5 лет), увеличили свой риск сердечно-сосудистых проблем на треть по сравнению с теми, кто никогда не пользовался ступенями.
Почему это работает
Подъем по лестнице — это короткая, но интенсивная нагрузка, которая повышает частоту сердечных сокращений. Сердце тренируется и становится более эффективным в перекачке крови и кислорода.
По словам кардиолога Вигнеша Рагхунатха, такая активность помогает также регулировать давление, уровень сахара и холестерина. А именно эти показатели напрямую связаны с риском сердечных заболеваний.
Простая альтернатива тренировкам
Эксперты отмечают, что регулярные подъемы по лестнице могут частично заменить короткие высокоинтенсивные тренировки, улучшая кардиореспираторную выносливость. Это особенно удобно для тех, у кого мало времени или нет возможности посещать спортзал.
"Хотя быть более активным, безусловно, полезно, важно также учитывать другие факторы, такие как-то, что вы едите, ваш вес, окружающая среда и генетическая предрасположенность к сердечным заболеваниям", — сказал кардиолог.
Если лестницы недоступны
Разумеется, одной только привычки подниматься по лестнице недостаточно для полноценной профилактики. Образ жизни, питание и контроль ключевых показателей здоровья остаются основой заботы о сердце.
Американская кардиологическая ассоциация предлагает концепцию Life's Essential 8 — восемь правил для снижения риска:
- минимум 150 минут физической активности в неделю;
- питание с упором на цельные продукты, овощи, фрукты и нежирный белок;
- полный отказ от табака;
- 7-9 часов сна в сутки;
- поддержание здорового веса;
- контроль уровня холестерина;
- регулярная проверка сахара в крови;
- стабилизация артериального давления.
Маленький шаг к большой пользе
Подъем всего на несколько пролетов ежедневно — не универсальное решение, но отличный способ добавить в жизнь полезную активность. Он не требует затрат и подходит большинству людей. В сочетании с другими здоровыми привычками этот простой шаг может стать важной частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru