Ходьба по лестнице
© Freepik by Designed by Freepik
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Ступени, которые могут спасти здоровье и продлить жизнь

Тренер Национальной академии спортивной медицины Фабио Комана назвал лучший комплекс упражнений на лестнице

Представьте, что в вашем доме уже есть спортивный зал — и это вовсе не шутка. Лестница, которую вы проходите десятки раз в день, может стать идеальным инструментом для кардиотренировки и силовых упражнений. Никаких дорогостоящих тренажёров и абонементов в фитнес-клуб — только вы и несколько ступенек.

Почему лестница — это эффективный тренажёр

Исследование, опубликованное в журнале Applied Physiology, Nutrition and Metabolism в 2019 году, показало: даже короткие, но регулярные подъемы по лестнице положительно влияют на здоровье сердца. Кроме того, по данным Американского совета по упражнениям (ACE), всего за 30 минут активной тренировки на лестнице человек весом 70 кг может сжечь около 300 калорий. Для сравнения: это сопоставимо с бегом на средней скорости.

Что особенно удобно — лестницу можно использовать не только для кардио. Ступени отлично подходят для выпадов, степ-апов, а также для отжиманий и тяг с эспандером. Таким образом, одна короткая сессия легко превращается в полноценную тренировку на всё тело.

Комплекс упражнений дома

Сертифицированный тренер и инструктор Национальной академии спортивной медицины США Фабиo Комана, советует сочетать бег по лестнице с силовыми упражнениями. Вот примерная программа:

  • Разминка — 3-5 минут неспешного подъёма и спуска.
  • Бег по лестнице — 30 секунд интенсивного подъёма, спуск пешком.
  • Отжимания — руки на полу, ноги на ступенях. Для облегчённого варианта — наоборот: ладони на нижних ступенях.
  • Тяга резинового жгута (row) — закрепите ленту на перилах и подтягивайте к груди.
  • Сгибания на бицепс с эспандером — встаньте на середину ленты и поднимайте руки к плечам.
  • Приседания с жимом вверх — с гантелями или бутылками с водой.
  • Выпады назад — поочерёдно каждой ногой со ступени.
  • Финальный замедленный подъём и лёгкая растяжка.

Каждое упражнение выполняется по кругу без отдыха. После одного круга — минута восстановления. Повторить три раза.

Дополнительные варианты

Если у вас мало времени, можно использовать укороченные форматы:

  • 10-минутная тренировка — 5 минут разогрева и 5 минут ускорения.
  • 20 минут для продвинутых — ходьба, бег, прыжки и подъём с весом.
  • 30-минутная равномерная сессия — просто шагайте вверх-вниз без пауз.

Интересный факт

Подсчитано, что подъем по лестнице активирует в полтора раза больше мышц, чем бег по ровной поверхности. А ежедневные 10 минут таких подъемов снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 20%.

