Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Степпер
Степпер
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Лестница в спортзале, которая заменит полдня тренировок

Тренеры рассказали, как тренажёр степпер укрепляет ноги, спину и пресс

Хотите быстрее укрепить мышцы и повысить выносливость, не выходя за пределы спортзала? Один из самых недооценённых тренажёров — степпер, имитирующий подъём по лестнице, способен заменить целую тренировку. При правильной технике он задействует не только квадрицепсы и ягодицы, но и мышцы спины, пресса и даже верхней части тела.

Почему степпер — это больше, чем "кардио"

Многие считают его исключительно кардиотренажёром, но на деле он активно прокачивает так называемую заднюю цепь мышц: ягодицы, бицепсы бедра, икры, широчайшие и ромбовидные мышцы спины, а также разгибатели позвоночника. Более того, при осознанной работе подключается пресс и плечевой пояс.

Главное — не сутулиться и не наваливаться на поручни, особенно когда усталость начинает брать верх. Представьте, что вас слегка "тянут" вверх за макушку — это поможет выпрямиться и свести лопатки. Если держитесь за поручни, делайте это легко, без излишнего напряжения: лишнее усилие в руках заберёт энергию у ног.

Секреты правильной техники

Можно вовсе не держаться за поручни, оставляя руки согнутыми под углом 90 градусов и активно отводя локти назад — это добавит динамики и поможет удерживать баланс. Чтобы ещё больше включить пресс, с каждым шагом мысленно поднимайте ногу "из живота", а не только за счёт квадрицепса.

Совет: без опоры слегка наклоняйтесь вперёд от бёдер, а не от спины — так вы лучше задействуете бицепсы бедра и удержите устойчивость.

20 минут, которые изменят тренировку

Предложенная программа на степпере состоит из интервальных отрезков: сначала вы начинаете с высокой интенсивности, постепенно сокращаете время в пиковых зонах пульса с активным восстановлением, а во второй половине снова наращиваете нагрузку. Завершается всё коротким максимальным ускорением и полноценным отдыхом.

Выберите бодрящий плейлист, и эти 20 минут пролетят незаметно, но оставят приятную усталость в ногах и заряд энергии.

Как понять, что вы на нужной интенсивности

Используйте шкалу субъективной оценки нагрузки (RPE) от 1 до 10:

  • RPE 3 — дышите свободно, можно разговаривать. Лёгкая работа.
  • RPE 5 — уже заметно труднее, говорить можно, но с усилием.
  • RPE 7 — тяжело, удаётся сказать лишь пару слов на выдохе.
  • RPE 8-10 — дыхание сбивается полностью, разговаривать невозможно.

Интересный факт: исследования показывают, что тренировки на степпере могут сжечь до 300 калорий за 30 минут, при этом нагрузка на суставы ниже, чем при беге. Это делает его отличным выбором для тех, кто хочет развивать выносливость и силу без риска перегрузки коленей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие мышцы работают при фронтальном и классическом приседе — объясняют специалисты по фитнесу сегодня в 3:50

Присед, который прокачает мышцы в два раза быстрее, чем привычный

Два похожих упражнения со штангой работают по-разному. Разбираем, чем фронтальный присед отличается от классического и какой вариант выбрать именно вам.

Читать полностью » CrossFit-тренировка с нагрузкой на верх тела: весы для мужчин и женщин и варианты масштабирования сегодня в 3:11

Программа, которая превращает 15 минут в испытание для выносливости и силы

15 минут силы, координации и выносливости: триплет с прыжками, рывками и отжиманиями, который проверит вас на прочность.

Читать полностью » Физиотерапевт Дэн Джордано указал на неправильное положение шеи при отжиманиях сегодня в 3:10

Обычные отжимания могут закончиться травмой: что скрыто в технике

Ошибки при отжиманиях могут не только замедлить прогресс, но и привести к боли в плечах. Разбираем, как исправить технику и избежать травм.

Читать полностью » Учёные JAMA: 10 минут интервальной ходьбы или бега продлевают жизнь сегодня в 2:50

Как беговая дорожка за утро способна переписать ваш возраст

Даже 10 минут на беговой дорожке могут изменить ваше здоровье. Узнайте, как интервальная тренировка даст максимум пользы при минимуме времени.

Читать полностью » Становая тяга с прогрессивной нагрузкой пройдёт сегодня в зале по схеме 5-5-3-3-3-1-1-1-1 сегодня в 2:16

Эта тренировка в зале сегодня заставит мышцы гореть — многие не дойдут до конца

Сегодня в зале — становая тяга на пределе. Тренировка, где каждый сможет проверить свои силы и технику, адаптировав нагрузку под себя.

Читать полностью » Какие мышцы развивает Lat Pulldown и почему он подходит для всех уровней подготовки — исследование NASM сегодня в 2:10

Один тренажёр, который меняет спину быстрее любых подтягиваний

Вертикальная тяга — не просто тренажёр для спины. Узнайте, как она меняет осанку, укрепляет хват и подготавливает к подтягиваниям.

Читать полностью » Тренеры назвали условия эффективного набора мышечной массы с резиновыми амортизаторами сегодня в 1:50

Как простая эспандерная лента превращается в оружие для роста мышц

Резиновые ленты могут стать вашим персональным тренажёрным залом — узнайте, как с их помощью нарастить мышцы и разнообразить тренировки.

Читать полностью » Как выполнять кроссфит-комплекс «Фрэн»: трастеры, подтягивания, время на результат сегодня в 0:16

Короткая, но беспощадная: культовая тренировка сводит спортсменов с ног за считаные минуты

Легендарная тренировка "Фрэн" — проверка на выносливость, силу и характер. Как пройти её и уложиться в 10 минут, сохранив силы на финиш?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Леонардо ДиКаприо заявил, что чувствует себя на 32 года, а не на 50
Красота и здоровье

Новый закон о медицине: когда врачам разрешено отступать от клинических рекомендаций
Красота и здоровье

Наиль Абелгузин сообщил о спасении ребёнка с инородным предметом в носу
Еда

Салат с курицей и маринованным луком: традиционный рецепт для семейного обеда
Садоводство

Ваша дача будет цвести: три простых ингредиента для успешного укоренения черенков
Садоводство

5 ошибок при хранении лука: как их избежать и сохранить урожай до весны – советы огородникам
Авто и мото

Автоэксперты: проверять давление в шинах летом нужно только на холодном автомобиле
Наука и технологии

Астрохимики нашли "недостающую серу": удивительное открытие в космосе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru