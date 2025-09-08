Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ходьба по лестнице
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Лестница, которая заменяет спортзал: секрет, о котором забывают миллионы

Медики рассказали, сколько калорий сжигается при подъёме по лестнице за 30 минут

Подняться по лестнице можно не только ради того, чтобы попасть на нужный этаж, но и ради здоровья. Этот простой способ движения способен заменить полноценную тренировку, если подойти к нему правильно. В отличие от бега или прыжков, нагрузка на суставы при этом минимальна, поэтому лестничные упражнения подходят даже людям с лишним весом или проблемами с коленями и тазобедренными суставами.

Польза для сердца и лёгких

Лестница — отличный инструмент для кардионагрузки. Подъём заставляет сердце и лёгкие работать активнее, а кровообращение ускоряется. Организм снабжает мышцы кислородом, что помогает им выдерживать нагрузку. Постепенно повышается выносливость, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярные занятия на лестнице способны уменьшить вероятность гипертонии, инсульта или инфаркта. Тем, у кого уже есть проблемы с сердцем, стоит предварительно проконсультироваться с врачом.

Тренировка ног и ягодиц

Обычный подъём по ступеням активно задействует мышцы нижней части тела. Работают квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодицы и икры. Если подниматься через одну ступеньку, нагрузка возрастает, а мышцы получают дополнительный стимул для роста и укрепления. Упражнения помогают подтянуть бёдра и сделать ягодицы более упругими.

Укрепление костей

Лестничная тренировка относится к нагрузкам, при которых вес собственного тела служит естественным "снарядом". Такие упражнения стимулируют работу клеток, отвечающих за плотность костей. С возрастом это особенно важно, ведь риск остеопороза увеличивается, а кости становятся более хрупкими. Подъём по лестнице помогает поддерживать их прочность.

Контроль веса

Даже если у вас нет времени на длительные тренировки, лестница может стать вашим помощником. Отказ от лифта в пользу ступенек позволит сжигать калории в течение дня. Например, человек весом около 55 килограммов за полчаса подъёма по лестнице расходует порядка 160-170 килокалорий. Это сравнимо с энергозатратами во время лёгкой пробежки.

Дополнительные упражнения

Тренировка на лестнице не ограничивается лишь подъемом вверх и спуском вниз. Существует множество вариаций, которые делают занятия разнообразнее и эффективнее:
• шаги вбок укрепляют мышцы бёдер и стабилизаторы таза;
• выпады через две ступени развивают силу и баланс;
• прыжки на ступеньки повышают нагрузку и развивают взрывную силу ног;
• отжимания от ступенек тренируют грудные мышцы и руки;
• обратные отжимания на трицепс позволяют подтянуть заднюю поверхность рук.

Такие упражнения превращают лестницу в полноценный многофункциональный тренажёр, который не требует абонемента в спортзал.

Как включить лестницу в повседневность

Даже если вы не планируете отдельную тренировку, лестница может стать частью вашей ежедневной активности. Откажитесь от лифта на работе или в метро, поднимайтесь пешком хотя бы пару этажей. Со временем вы заметите улучшение самочувствия и повышение тонуса мышц.

