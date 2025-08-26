Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ходьба по лестнице
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Лестница превращается в тренажёр: простой подъём сжигает калории быстрее, чем бег

Физиотерапевт Самуэль Чан представил 20-минутную лестничную кардиотренировку для снижения веса

Кажется, что бег по лестнице — это настоящее испытание, верно? Но мало кто знает: лестница может стать отличным инструментом для кардиотренировки, которая почти не нагружает суставы. Да-да, привычный подъём и спуск может заменить тренажёрный зал и подарить мощный заряд энергии.

Почему лестница работает лучше, чем кажется

Кардионагрузка на ступенях быстро разгоняет пульс, сжигает калории и укрепляет сердце. Однако интенсивный бег может быть тяжёлым для коленей и голеностопа. К счастью, есть способ использовать лестницу максимально эффективно и при этом щадяще для суставов. Физиотерапевт и тренер по силовой подготовке из Нью-Йорка Самуэль Чан (Samuel Chan, DPT, CSCS) предложил 20-минутную программу, которая сочетает жиросжигающий эффект с силовой нагрузкой на всё тело.

Всё, что вам понадобится: небольшая лестница, таймер на телефоне и бутылка воды. Даже если у вас нет лишних двадцати минут, достаточно пяти — эффект почувствуете сразу.

Как устроена тренировка

Тренинг построен по принципу круговой нагрузки:

  • выполняете по 10 повторений трёх упражнений,
  • делаете паузу, чтобы восстановить дыхание,
  • повторяете цикл снова и снова до конца отведённого времени.

Важно: фиксируйте, сколько кругов получилось пройти. Со временем вы заметите прогресс — количество завершённых раундов будет расти.

Упражнения комплекса

1. Mountain Climber (альпинист)

  • Встаньте в планку, руки на ступенях.
  • Держите корпус прямым, ладони строго под плечами.
  • Поочерёдно подтягивайте колени к груди, контролируя движение прессом.

Совет: если сложно держать технику, выполняйте медленнее.

2. Elevated Push-Up (отжимания с упором на ступени)

  • Исходное положение — планка, руки на лестнице.
  • На вдохе опуститесь к ступеням, локти расходятся по диагонали.
  • На выдохе оттолкнитесь, сводя и разводя лопатки.

Подсказка: чем выше ступень, тем проще, чем ниже — тем сложнее.

3. Lateral Step-Up (боковой подъём на ступень)

  • Встаньте боком к лестнице, поставьте одну ногу на первую ступень.
  • Перенесите на неё вес и подтяните вторую ногу, сгибая её в колене.
  • Опустите ногу обратно и повторите движение.
  • Сначала выполните все повторы на одну сторону, затем смените ногу.

Дополнительные факты

  • Подобные лестничные тренировки используются и в армейской подготовке: они развивают выносливость и силу одновременно.
  • В отличие от бега по ровной поверхности, подъём по ступеням активнее включает ягодичные мышцы и мышцы кора.
  • По данным Американского совета по фитнесу (ACE), 30 минут умеренной тренировки на лестнице сжигают до 250 калорий.

