Лестница превращается в тренажёр: простой подъём сжигает калории быстрее, чем бег

Кажется, что бег по лестнице — это настоящее испытание, верно? Но мало кто знает: лестница может стать отличным инструментом для кардиотренировки, которая почти не нагружает суставы. Да-да, привычный подъём и спуск может заменить тренажёрный зал и подарить мощный заряд энергии.

Почему лестница работает лучше, чем кажется

Кардионагрузка на ступенях быстро разгоняет пульс, сжигает калории и укрепляет сердце. Однако интенсивный бег может быть тяжёлым для коленей и голеностопа. К счастью, есть способ использовать лестницу максимально эффективно и при этом щадяще для суставов. Физиотерапевт и тренер по силовой подготовке из Нью-Йорка Самуэль Чан (Samuel Chan, DPT, CSCS) предложил 20-минутную программу, которая сочетает жиросжигающий эффект с силовой нагрузкой на всё тело.

Всё, что вам понадобится: небольшая лестница, таймер на телефоне и бутылка воды. Даже если у вас нет лишних двадцати минут, достаточно пяти — эффект почувствуете сразу.

Как устроена тренировка

Тренинг построен по принципу круговой нагрузки:

выполняете по 10 повторений трёх упражнений,

делаете паузу, чтобы восстановить дыхание,

повторяете цикл снова и снова до конца отведённого времени.

Важно: фиксируйте, сколько кругов получилось пройти. Со временем вы заметите прогресс — количество завершённых раундов будет расти.

Упражнения комплекса

1. Mountain Climber (альпинист)

Встаньте в планку, руки на ступенях.

Держите корпус прямым, ладони строго под плечами.

Поочерёдно подтягивайте колени к груди, контролируя движение прессом.

Совет: если сложно держать технику, выполняйте медленнее.

2. Elevated Push-Up (отжимания с упором на ступени)

Исходное положение — планка, руки на лестнице.

На вдохе опуститесь к ступеням, локти расходятся по диагонали.

На выдохе оттолкнитесь, сводя и разводя лопатки.

Подсказка: чем выше ступень, тем проще, чем ниже — тем сложнее.

3. Lateral Step-Up (боковой подъём на ступень)

Встаньте боком к лестнице, поставьте одну ногу на первую ступень.

Перенесите на неё вес и подтяните вторую ногу, сгибая её в колене.

Опустите ногу обратно и повторите движение.

Сначала выполните все повторы на одну сторону, затем смените ногу.

Дополнительные факты