Вилки и ложки ржавеют даже в посудомойке: что выбрать, чтобы не выбросить деньги

Мы редко задумываемся о качестве ложек и вилок, пока они не выходят из строя. Вроде бы простая вещь, но от материала зависит и долговечность, и внешний вид, и удобство ухода. Особенно это актуально для тех, кто пользуется посудомоечной машиной: не все материалы выдерживают регулярный контакт с моющими средствами.

Разберёмся, из чего делают столовые приборы и какие варианты лучше всего подходят для дома.

Материалы основы

Нержавеющая сталь

Самый популярный вариант. Прочная, устойчивая к влаге и моющим средствам, не требует особого ухода и подходит для ежедневного использования.

Но важно понимать: «нержавейка» бывает разной. В состав сплава входят хром и никель. Чем их больше, тем лучше устойчивость к коррозии и красивее блеск.

13/0 — самый бюджетный вариант, содержит мало хрома, без никеля. Может ржаветь и тускнеть.

18/0 (AISI 430) — дешевле большинства, но тоже подвержен коррозии.

18/8 (AISI 304) — оптимальное сочетание: устойчивость к ржавчине, долговечность, блеск.

18/10 — по сути тот же AISI 304, но с верхней границей содержания никеля.

AISI 305 — содержит больше никеля (10%), качественная и дорогая сталь.

В России используют аналоги с другими маркировками: например, 40Х13 (аналог 13/0) или 12Х18Н9 (аналог 304).

Честная маркировка всегда плюс, хотя производители бюджетных приборов её часто скрывают.

Алюминий

Лёгкий и недорогой металл. Легко формуется, но быстро окисляется, покрывается налётом и оставляет металлический привкус. В посудомойке темнеет ещё быстрее. Красоты в таком материале мало, поэтому алюминиевые ложки и вилки встречаются всё реже.

Пластик

Используется в основном для одноразовой посуды. Удобен на пикниках или мероприятиях, но для домашнего использования непрактичен.

Мельхиор

Классический сплав меди и никеля, часто использовавшийся для приборов «под серебро». Прочные, коррозионностойкие, эффектно выглядят. Чаще всего мельхиор ассоциируется с праздничным столом. Правда, такие приборы практически перестали выпускать ещё в середине XX века.

Нейзильбер

Современный аналог мельхиора: медь, никель и цинк. Легко поддаётся декоративной обработке, поэтому часто используется для нарядных наборов. Минус — привкус цинка, который компенсируют покрытием: серебром или нитридом титана (золотистым). Обычно из нейзильбера делают рукояти, а рабочие части — из стали.

Материалы ручек

Пластик — лёгкий и недорогой, но со временем трескается.

Керамика — красива, но хрупка.

Дерево — стильное, но требует ухода, боится посудомойки.

Металл — надёжен, долговечен, универсален.

Силикон — удобен для детских приборов, не скользит, приятен на ощупь.

Сравнение материалов основы

Материал Прочность Внешний вид Уход Особенности Нержавеющая сталь Высокая Универсальный блеск Лёгкий Оптимальный вариант Алюминий Средняя Тусклый Сложный Быстро окисляется Пластик Низкая Простая Не требует Одноразовый Мельхиор Высокая «Под серебро» Нужен уход Прекрасен для сервировки Нейзильбер Средняя Сложный декор Средний Требует покрытия

Советы шаг за шагом

Для ежедневного использования выбирайте нержавеющую сталь AISI 304 (18/8). Для праздничной сервировки — мельхиор или нейзильбер с покрытием. Избегайте алюминия и дешёвого пластика для дома. Для посудомойки выбирайте сталь с высоким содержанием хрома и никеля. Если хотите долговечность — берите приборы цельнометаллические, без пластиковых ручек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка дешёвых приборов без маркировки.

→ Последствие: пятна, коррозия.

→ Альтернатива: изделия из AISI 304.

Ошибка: мыть алюминий в посудомойке.

→ Последствие: тёмный налёт и неприятный привкус.

→ Альтернатива: использовать только вручную.

Ошибка: выбирать приборы с пластиковыми ручками.

→ Последствие: трещины и поломки.

→ Альтернатива: цельнометаллические приборы.

А что если…

А что если купить набор «на века»? Приборы из качественной нержавейки или мельхиора реально могут служить десятилетиями. Главное — бережный уход и правильное хранение.

Плюсы и минусы разных материалов

Материал Плюсы Минусы Сталь Долговечность, универсальность Дорогие марки стоят выше Алюминий Лёгкость, цена Тусклый вид, окисляется Пластик Удобство, дешевизна Одноразовый Мельхиор Эстетика, прочность Требует ухода Нейзильбер Красивый декор Привкус цинка

FAQ

Какая сталь лучше для столовых приборов?

AISI 304 (18/8) — оптимальное сочетание цены и качества.

Можно ли мыть мельхиор в посудомойке?

Не рекомендуется — лучше вручную.

Что выбрать для подарка?

Набор из нейзильбера с покрытием или классический мельхиор.

Мифы и правда

Миф: нержавейка не ржавеет никогда.

Правда: дешёвые марки могут покрываться пятнами.

Миф: алюминий безвреден.

Правда: он может выделять металлический привкус.

Миф: пластиковые приборы подходят для повседневного стола.

Правда: они хороши только как одноразовый вариант.

Лучший вариант для дома — приборы из качественной нержавеющей стали (AISI 304). Для особых случаев можно дополнить набор мельхиором или нейзильбером. А вот алюминий и пластик давно уступили место более практичным и эстетичным материалам.