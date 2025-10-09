Мосты трещат, а бетон ржавеет: стартап придумал способ продлить их жизнь в три раза

Ржавчина — враг, с которым инженеры сталкиваются ежедневно. Для бетона, казалось бы, прочного и долговечного материала, именно коррозия стала главным источником разрушений. Стальная арматура внутри бетонных конструкций со временем ржавеет, теряя прочность и вызывая трещины. Особенно уязвимы мосты, постоянно контактирующие с влагой и дорожными реагентами. По данным Минтранса США, треть всех мостов в стране нуждается в ремонте или замене — а это почти 400 миллиардов долларов расходов в ближайшие десять лет.

Почему ржавчина разрушает бетон

Арматура — это "скелет" бетонных конструкций. Когда в микротрещины бетона попадает вода, она добирается до металла, вызывая коррозию. Ржавчина расширяется и буквально разрывает бетон изнутри. Чтобы отсрочить этот процесс, инженеры используют различные методы защиты:

• покрытие арматуры эпоксидной смолой;

• увеличение толщины бетонного слоя;

• добавление ингибиторов коррозии.

Но со временем даже эти меры перестают работать. Полностью предотвратить ржавчину можно только с помощью нержавеющей стали - материала долговечного, но крайне дорогого.

"Использовать его на каждом мосту слишком дорого", — заявил соучредитель и генеральный директор Стивен Джепел (Allium Engineering) в интервью TechCrunch.

Поэтому нержавеющая арматура применяется лишь в самых ответственных проектах — например, на крупных магистралях или морских переправах.

Компромиссное решение от Allium

Американский стартап Allium Engineering предложил золотую середину: покрывать обычную арматуру тонким слоем нержавеющей стали. Такая арматура стоит значительно дешевле, чем полностью нержавеющая, но служит гораздо дольше.

"Если мы полностью покроем поверхность, тонкого слоя нержавеющей стали будет достаточно, чтобы она могла противостоять коррозии сотни или тысячи лет", — объяснил соучредитель и технический директор Сэмюэл Макэлпайн.

По расчётам компании, срок службы мостов можно увеличить с 30 до 100 лет без капитального ремонта.

Уже в деле: от Калифорнии до Флориды

Арматура Allium уже применяется в реальных инфраструктурных проектах. Её использовали при замене настила на шоссе 101 в Калифорнии, а также планируют установить на межштатной трассе 91 в Массачусетсе.

Allium эксклюзивно рассказала TechCrunch, что арматура также использовалась при строительстве коммерческой верфи в Ки-Уэсте, штат Флорида.

Таким образом, технология переходит от лабораторных испытаний к масштабной практике.

Почему обычная арматура не справляется

Для дорог с интенсивным движением инженеры часто выбирают нержавеющую арматуру, несмотря на то что она стоит в пять раз дороже обычной. В остальных случаях применяют арматуру с эпоксидным покрытием, которая всего на 25-50% дороже, но требует бережного хранения и постоянного контроля: малейшая царапина делает покрытие бесполезным.

Allium предлагает заменить именно этот промежуточный вариант своей технологией. Цель компании — довести цену арматуры с нержавеющим слоем до уровня эпоксидной, а затем сделать её ещё дешевле.

"Этот дополнительный слой бетона не является конструктивным. Он призван лишь изолировать арматуру и замедлить проникновение соли к ней", — отметил Джепел.

Устранив необходимость в лишнем бетоне, инженеры смогут сократить расход цемента до 20%. Кроме того, благодаря коррозионной стойкости арматуры возможно использование более экологических цементов, которые раньше считались недостаточно устойчивыми.

Как работает технология

Технология Allium основана на плакировании - соединении разных металлов в единый композит. Стальные заготовки весом около 3 тонн покрываются тонким слоем нержавеющей стали.

Процесс выглядит так:

На поверхность обычной стали наносится нержавеющая проволока. Она приваривается к основе под высоким давлением и температурой. Полученная заготовка прогоняется через серию роликов, постепенно растягиваясь до нужной толщины.

В результате каждый пруток арматуры покрывается нержавеющей сталью толщиной около 0,2 мм.

"Покрывая меньшую площадь поверхности более толстым слоем и интегрируя это в процесс производства, мы можем сделать что-то гораздо более дешёвое, масштабируемое и легко контролируемое по качеству", — пояснил Джепел.

Даже при минимальной толщине слой создаёт надёжный барьер между влагой и основной сталью.

"Даже при таком небольшом количестве коррозия не приведет к повреждению нержавеющей стали в бетоне", — добавил Макэлпайн.

Сравнение решений

Тип арматуры Цена относительно обычной Срок службы Требует дополнительного бетона Особенности Без покрытия 1x 20-30 лет Да Быстро ржавеет Эпоксидное покрытие 1.3-1.5x 30-50 лет Да Требует ухода Allium (нерж. слой) ~1.5x 80-100 лет Нет Долговечна, не требует защиты Полностью нержавеющая 5x 100+ лет Нет Слишком дорогая

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Увеличивает срок службы мостов в 3 раза Пока ограниченные объёмы производства Сокращает расход бетона и цемента Требуется адаптация производственных линий Не требует спецхранения Неизвестно поведение при экстремальных нагрузках Возможность экологичных цементов Нужна сертификация в каждом штате

А что если…

Если технология Allium станет стандартом для мостов, экономия будет колоссальной. Только в США это может сэкономить десятки миллиардов долларов на ремонтах и продлить жизнь инфраструктуры без ущерба для экологии.

"Мы не изобретаем новый материал — мы просто делаем старый материал лучше", — сказал Джепел в одном из интервью.

Мифы и правда

Миф: нержавеющая арматура слишком дорога.

Правда: слой нержавейки толщиной доли миллиметра обеспечивает такую же защиту при меньших расходах.

Миф: инновации в бетоне не окупаются.

Правда: продление службы мостов даже на 30 лет экономит миллиарды на ремонте.

Миф: арматура Allium сложно в производстве.

Правда: технология интегрируется в стандартные прокатные линии.

Исторический контекст

Проблема коррозии мостов стала острой в 1970-х, когда массово начали применять соли для борьбы с гололёдом. Тогда инженеры искали покрытия, способные защитить сталь. Эпоксидные решения продержались несколько десятилетий, но полностью проблему не решили. Allium предлагает следующее поколение защиты — экономичное и долговечное.

Интересные факты