© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:03

Блеск нержавейки тает на глазах: в чём кроется коварство вечного металла

Жидкость для посуды, уксус и спецсредства признаны безопасными для очистки нержавейки

С годами на смену привычным белым бытовым приборам всё чаще приходят модели из нержавеющей стали. Они выглядят современно, придают кухне стильный вид и дольше сохраняют первоначальный блеск. Но за внешней привлекательностью скрывается и другая сторона: такие поверхности требуют особого ухода. Несмотря на устойчивость к загрязнениям, без регулярной очистки они теряют сияние, покрываются отпечатками и даже мелкими царапинами.

Чем мыть поверхности из нержавейки

1. Жидкость для посуды

Самый простой и доступный вариант — обычное средство для мытья посуды. Достаточно нанести пару капель на мягкую салфетку из микрофибры, слегка смочить её тёплой водой и протереть поверхность. Важно двигаться вдоль линии шлифовки металла, а не поперёк, иначе могут появиться следы. После очистки ткань нужно сполоснуть и удалить остатки мыла, а в завершение — вытереть поверхность насухо чистым полотенцем.

2. Средство для стёкол

Бывают ситуации, когда на поверхности остаются заметные следы пальцев или пятна, с которыми мыльный раствор не справляется. В этом случае поможет жидкость для мытья стёкол. Её лучше распылить не прямо на металл, а на салфетку. Такой способ безопаснее: капли не попадут в щели между элементами техники.

3. Белый уксус

Уксус — универсальный помощник на кухне. Для ухода его разводят водой в пропорции 1:2. Полученным раствором смачивают салфетку, слегка её отжимают и протирают приборы. Завершающий этап — протереть поверхность сухой тканью, чтобы не осталось разводов.

4. Специальные чистящие средства

В магазинах легко найти линейки продуктов, созданных именно для ухода за нержавеющей сталью. Обычно они выпускаются в виде крема или жидкости. Их наносят на салфетку и мягкими движениями протирают металл. Такие средства не только убирают загрязнения, но и создают защитный слой, который препятствует появлению новых пятен.

Как придать блеск технике

Даже после аккуратной уборки поверхность иногда выглядит тусклой. Чтобы вернуть ей сияние, используют простое средство — оливковое масло. Нужно нанести пару капель на сухую мягкую ткань и круговыми движениями пройтись по металлу. Масло не только оживляет цвет, но и образует тончайшую плёнку, которая уменьшает количество отпечатков пальцев.

Как часто нужно чистить приборы

Жёстких правил здесь нет: всё зависит от того, насколько часто используется техника. К примеру, духовку лучше мыть после каждого активного приготовления, чтобы жир не пригорал и не портил поверхность. Крупные устройства, такие как холодильник, достаточно обрабатывать раз в неделю. Такой подход позволяет сохранять не только внешний вид, но и гигиеничность кухни.

Бытовая техника из нержавеющей стали может служить десятилетиями и при этом сохранять первозданный блеск. Главное — правильно ухаживать за ней и не откладывать уборку "на потом".

