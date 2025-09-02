Секретная версия становой тяги, о которой молчат в спортзале

Становая тяга считается одним из самых эффективных упражнений для развития нижней части тела. У неё существует множество вариантов, и один из них — становая тяга в расставленной стойке (staggered-stance deadlift). Это упражнение помогает развивать силу ягодиц и задней поверхности бедра, улучшает баланс и дополнительно включает в работу корпус.

Что такое становая тяга в расставленной стойке

По сути, это разновидность румынской тяги, только выполняется в одностороннем формате. Одна нога остаётся опорной и берёт на себя большую часть нагрузки, вторая отставляется назад на носок и служит дополнительной точкой равновесия.

Чтобы встать в исходное положение, нужно встать прямо, затем отвести одну ногу назад так, чтобы носок оказался примерно в 10-15 сантиметрах позади пятки опорной. Вес тела переносится на переднюю ногу, а задняя используется лишь для стабильности.

Такой вариант даёт возможность изолировать мышцы каждой ноги, развивая их отдельно и одновременно укрепляя корпус.

Чем отличается от B-stance deadlift

Сходство у упражнений большое: обе версии предполагают смещение веса на одну ногу. Но в B-stance стопа уходит чуть в сторону, а не строго назад. Это делает стойку шире, но принцип остаётся тем же — рабочая нагрузка ложится на переднюю ногу.

Какие мышцы работают

Тяга в расставленной стойке включает почти те же группы, что и классическая румынская:

• ягодицы,

• задняя поверхность бедра,

• мышцы кора,

• широчайшие мышцы спины,

• предплечья.

Такое сочетание делает упражнение универсальным для развития силы и выносливости.

Как выполнять правильно

Встаньте прямо, держа в руках гантели перед бедром. Отведите одну ногу назад, оставаясь на носке. На слегка согнутом колене опорной ноги начните движение: таз уходит назад, корпус наклоняется вперёд. Опускайте снаряд, пока спина не станет почти параллельна полу. Следите, чтобы спина оставалась ровной, а плечи не округлялись. Вернитесь в исходное положение за счёт усилия опорной ноги. Повторите заданное количество раз и смените ногу.

Польза упражнения

1. Развитие ягодиц и задней поверхности бедра

Это главная цель. В отличие от классической тяги, здесь можно сильнее нагрузить одну сторону, что полезно для роста мышц и набора силы.

2. Работа корпуса

Кор стабилизирует положение, защищая поясницу. При этом упражнение требует меньше баланса, чем тяга на одной ноге, что позволяет сосредоточиться на силовой части.

3. Подготовка к односторонней тяге

Если цель — освоить полноценную становую на одной ноге, этот вариант станет промежуточным этапом: вес переносится на одну ногу, но вторая помогает держать равновесие.

4. Коррекция дисбаланса

Если одна нога сильнее другой, упражнение помогает уравновесить нагрузку: можно добавить вес или повторения на более слабую сторону.

5. Большая амплитуда

Расставленная стойка позволяет сильнее увести таз назад, что увеличивает растяжку мышц и время под нагрузкой. Это способствует более выраженному прогрессу.

Важные советы по технике

• Освойте движение таза назад — именно оно лежит в основе упражнения.

• Держите спину прямой, не прогибайте поясницу и не округляйте плечи.

• Усилие должно исходить от всей стопы опорной ноги, а не только от носка или пятки.

• Снаряд держите максимально близко к голени — так проще контролировать вес и не перегружать спину.

Варианты выполнения

С резиновой лентой - нагрузка создаётся за счёт сопротивления эспандера, удобно для домашних тренировок. С гирями - удерживаются по бокам, что меняет распределение веса и добавляет комфорт. Со штангой - классический вариант для более серьёзных нагрузок.

Такое упражнение подойдёт как начинающим, так и опытным спортсменам. Оно помогает точечно прокачать мышцы ног, устранить дисбаланс силы и улучшить технику для более сложных движений.