Секретная версия становой тяги, о которой молчат в спортзале
Становая тяга считается одним из самых эффективных упражнений для развития нижней части тела. У неё существует множество вариантов, и один из них — становая тяга в расставленной стойке (staggered-stance deadlift). Это упражнение помогает развивать силу ягодиц и задней поверхности бедра, улучшает баланс и дополнительно включает в работу корпус.
Что такое становая тяга в расставленной стойке
По сути, это разновидность румынской тяги, только выполняется в одностороннем формате. Одна нога остаётся опорной и берёт на себя большую часть нагрузки, вторая отставляется назад на носок и служит дополнительной точкой равновесия.
Чтобы встать в исходное положение, нужно встать прямо, затем отвести одну ногу назад так, чтобы носок оказался примерно в 10-15 сантиметрах позади пятки опорной. Вес тела переносится на переднюю ногу, а задняя используется лишь для стабильности.
Такой вариант даёт возможность изолировать мышцы каждой ноги, развивая их отдельно и одновременно укрепляя корпус.
Чем отличается от B-stance deadlift
Сходство у упражнений большое: обе версии предполагают смещение веса на одну ногу. Но в B-stance стопа уходит чуть в сторону, а не строго назад. Это делает стойку шире, но принцип остаётся тем же — рабочая нагрузка ложится на переднюю ногу.
Какие мышцы работают
Тяга в расставленной стойке включает почти те же группы, что и классическая румынская:
• ягодицы,
• задняя поверхность бедра,
• мышцы кора,
• широчайшие мышцы спины,
• предплечья.
Такое сочетание делает упражнение универсальным для развития силы и выносливости.
Как выполнять правильно
-
Встаньте прямо, держа в руках гантели перед бедром.
-
Отведите одну ногу назад, оставаясь на носке.
-
На слегка согнутом колене опорной ноги начните движение: таз уходит назад, корпус наклоняется вперёд.
-
Опускайте снаряд, пока спина не станет почти параллельна полу.
-
Следите, чтобы спина оставалась ровной, а плечи не округлялись.
-
Вернитесь в исходное положение за счёт усилия опорной ноги.
-
Повторите заданное количество раз и смените ногу.
Польза упражнения
1. Развитие ягодиц и задней поверхности бедра
Это главная цель. В отличие от классической тяги, здесь можно сильнее нагрузить одну сторону, что полезно для роста мышц и набора силы.
2. Работа корпуса
Кор стабилизирует положение, защищая поясницу. При этом упражнение требует меньше баланса, чем тяга на одной ноге, что позволяет сосредоточиться на силовой части.
3. Подготовка к односторонней тяге
Если цель — освоить полноценную становую на одной ноге, этот вариант станет промежуточным этапом: вес переносится на одну ногу, но вторая помогает держать равновесие.
4. Коррекция дисбаланса
Если одна нога сильнее другой, упражнение помогает уравновесить нагрузку: можно добавить вес или повторения на более слабую сторону.
5. Большая амплитуда
Расставленная стойка позволяет сильнее увести таз назад, что увеличивает растяжку мышц и время под нагрузкой. Это способствует более выраженному прогрессу.
Важные советы по технике
• Освойте движение таза назад — именно оно лежит в основе упражнения.
• Держите спину прямой, не прогибайте поясницу и не округляйте плечи.
• Усилие должно исходить от всей стопы опорной ноги, а не только от носка или пятки.
• Снаряд держите максимально близко к голени — так проще контролировать вес и не перегружать спину.
Варианты выполнения
-
С резиновой лентой - нагрузка создаётся за счёт сопротивления эспандера, удобно для домашних тренировок.
-
С гирями - удерживаются по бокам, что меняет распределение веса и добавляет комфорт.
-
Со штангой - классический вариант для более серьёзных нагрузок.
Такое упражнение подойдёт как начинающим, так и опытным спортсменам. Оно помогает точечно прокачать мышцы ног, устранить дисбаланс силы и улучшить технику для более сложных движений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru