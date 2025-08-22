Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет становую тягу со штангой
© flickr.com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Тяга с разножкой: простой способ накачать ягодицы без тренажёров

Александра Орр назвала пять преимуществ тяги с разножкой для ягодиц и задней поверхности бедра

Вы когда-нибудь задумывались, почему многие атлеты включают в свои тренировки именно румынскую тягу? А вот её разновидность — тяга с разножкой — остаётся недооценённой, хотя в реальности это один из самых эффективных способов укрепить ягодицы и заднюю поверхность бедра, развить баланс и подготовить тело к более сложным упражнениям.

Что такое тяга с разножкой?

По сути, это односторонний вариант румынской тяги (RDL). Вы ставите одну ногу чуть позади другой, опираясь на носок, а вся основная нагрузка приходится на переднюю ногу. Такое положение позволяет акцентированно прорабатывать одну сторону тела, а заодно улучшает чувство равновесия.

Фитнес-тренер и нутрициолог Александра Орр отмечает:

"Это упражнение учит правильно поднимать предметы с пола за счёт силы ног, снижая нагрузку на спину".

Важно помнить: в отличие от классической двухопорной тяги, здесь главную работу делает одна нога, а вторая лишь помогает удерживать баланс.

Чем отличается от B-stance тяги?

Существует схожая вариация — так называемая B-stance или "kickstand" тяга. Разница в том, что задняя нога не только отставляется назад, но и немного в сторону. При этом принцип остаётся тем же: задняя нога — лишь опора, а вся нагрузка идёт на переднюю.

Ключевые преимущества тяги с разножкой

  • Изолированная работа ягодиц и бёдер. Большая часть нагрузки ложится на одну ногу, что делает упражнение полезным для роста мышц и силы.
  • Развитие кора. Корпус включается в работу, чтобы стабилизировать движение, защищая поясницу.
  • Подготовка к односторонней тяге. Это промежуточное упражнение, которое учит тело работать на одной ноге, но при этом оставляет больше стабильности.
  • Коррекция дисбаланса. Если одна нога сильнее другой, это упражнение поможет выровнять силу и контроль.
  • Большая амплитуда. За счёт разножки вы можете глубже уйти в наклон, а это значит больше времени под нагрузкой и эффективнее работа мышц.

Интересный факт: исследования показывают, что упражнения с односторонней нагрузкой активнее включают мышцы-стабилизаторы таза, что особенно полезно для тех, кто занимается бегом или циклическими видами спорта.

Как выполнять правильно

  • Встаньте прямо, возьмите гантели или штангу.
  • Отставьте одну ногу назад на 10-15 см, оставив её на носке.
  • Переднюю ногу слегка согните в колене.
  • С прямой спиной и напряжённым корпусом наклоняйтесь вперёд от таза, опуская снаряд вниз вдоль голени.
  • Поднимайтесь, отталкиваясь пяткой передней ноги, и возвращайтесь в исходное положение.
  • Главные ошибки новичков: округление спины, чрезмерная опора на заднюю ногу и удерживание веса слишком далеко от корпуса. Чтобы избежать этого, держите снаряд близко к голени,
  • взгляд направляйте вниз, а плечи отводите назад.

Вариации упражнения

  • С резиновой лентой. Отличный вариант для домашних тренировок, где нагрузка распределяется за счёт сопротивления резины.
  • С гирями. Позволяет развить силу хвата и стабилизаторов.
  • Со штангой. Более продвинутый уровень для тех, кто хочет увеличить вес и мышечный рост.

    Тяга с разножкой — это не просто упрощённый вариант односторонней тяги. Это универсальное упражнение, которое сочетает силу, баланс и профилактику травм. Если вы хотите развить ягодицы, подтянуть бёдра и укрепить корпус, обязательно включите её в свою программу.

