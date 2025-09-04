Постановочные аварии захлестнули дороги: страховые компании бьют тревогу

На дорогах России растет число мошеннических схем, связанных с постановочными авариями. Страховые компании фиксируют все больше случаев, когда водителей намеренно подводят к столкновению. Эксперты отмечают, что подобные ситуации стали настоящей проблемой для автомобилистов и страхового рынка.

Где чаще всего происходят подставы

Особое внимание злоумышленники уделяют круговым развязкам. Это места, где автомобили постоянно меняют полосу движения, а водителям сложно контролировать ситуацию в "мертвых зонах". В таких условиях подстроить аварию значительно проще. Машина мошенника незаметно оказывается справа, и ничего не подозревающий водитель вынужден совершить столкновение. По правилам именно он оказывается виновным, хотя ситуация искусственно создана.

Часто жертвами становятся водители грузовиков. Их транспорт менее маневренный и отличается большими габаритами, поэтому увернуться от провокации сложнее. Кроме того, грузовые автомобили почти всегда застрахованы, что делает их особенно привлекательной целью для мошенников.

Опасные перекрестки

Не менее популярные точки для подстав — это перекрестки. На равнозначных дорогах используется правило "помеха справа". Злоумышленники рассчитывают на невнимательность водителей, движущихся прямо, и в итоге именно они оказываются "нарушителями".

Схема работает и на перекрестках с главным и второстепенным направлением. Автомобиль мошенников движется по главной, создавая видимость отсутствия препятствий. Когда ничего не подозревающий водитель начинает выезд с второстепенной дороги, машина резко ускоряется и провоцирует столкновение. В итоге виновным становится тот, кто выезжал.

Ловушки на выездах с трасс

Еще один популярный вариант — выезды с крупных магистралей, в том числе с МКАД. Здесь злоумышленники действуют по отработанной схеме: прячутся в "слепой зоне", а затем резко перестраиваются, провоцируя аварию.

В такой ситуации доказать свою правоту очень сложно, ведь внешне все выглядит так, будто водитель сам не убедился в безопасности маневра.

Групповые подставы

Некоторые схемы отличаются особой изощренностью. Например, применяется метод "групповой аварии". Первый автомобиль сталкивается с жертвой, после чего продолжает движение и врезается в другую машину, которая также принадлежит мошенникам. Водитель оказывается должен сразу двум "пострадавшим", и ситуация выглядит максимально убедительно.

Почему схемы работают

Главная причина успеха мошенников — незнание или невнимательность водителей. В стрессовой ситуации многие не успевают правильно оценить обстановку и подписывают документы, признавая вину. К тому же злоумышленники хорошо знают, где автомобилисты чаще всего теряют концентрацию: на развязках, перекрестках, при перестроениях.

Страховые компании подчеркивают, что число подобных случаев растет. По их данным, увеличилось количество выплат по сомнительным авариям, что указывает на активизацию мошенников.